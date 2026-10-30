Hamburger SV, 6 Kasım 2026 Cuma günü Borussia Mönchengladbach'ı Hamburg'daki Volksparkstadion'da ağırlayacak.

İki kulüp arasındaki son karşılaşmalar, taktik mücadeleye sahne oldu. Ağustos 2025 ve Ocak 2026'daki son iki lig maçı üst üste 0-0 sona erdi. Ocak 2026'da Volksparkstadion'da oynanan karşılaşma, iki takımın da savunma düzenini ortaya koydu. Yüksek tempolu bölümlere rağmen taraflar gol bulamadı.

Hamburger SV ile Borussia Mönchengladbach maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach maçı, 6 Kasım 2026 Cuma günü Hamburg'daki Volksparkstadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 6 Kas 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Hamburger SV ile Borussia Mönchengladbach arasında oynanacak Bundesliga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şunlar:

1. Kulübün resmî satış kanalları

HSV Bilet Mağazası: Biletler öncelikle Hamburger SV'nin resmî çevrim içi bilet portalı üzerinden satışa sunuluyor. Yoğun ilgi gören maçlarda satışlar genellikle kulüp üyelerine özel ön satış dönemiyle başlıyor. Volksparkstadion'daki yoğun talep nedeniyle

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanıyor.

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Hamburger SV ile Borussia Mönchengladbach arasında Volksparkstadion'da oynanacak Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulübün resmî satış kanalları ve ikincil bilet piyasasına göre şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Nordtribüne (ayakta): Ev sahibi takımın tutkulu taraftarlarının toplandığı ünlü kuzey tribünündeki ayakta seyir alanı için 14 ila 19 avro.

Ev sahibi takımın tutkulu taraftarlarının toplandığı ünlü kuzey tribünündeki ayakta seyir alanı için 14 ila 19 avro. 2. kategori (kalelerin arkası): Kuzey ve güney tribünlerinde kalelerin arkasında bulunan üst veya alt kat koltukları için 25 ila 45 avro.

Kuzey ve güney tribünlerinde kalelerin arkasında bulunan üst veya alt kat koltukları için 25 ila 45 avro. 1. kategori (uzun kenar / katlar): Doğu ve batı tribünlerinde saha kenarındaki standart görüş açısına sahip koltuklar için 40 ila 65 avro.

Doğu ve batı tribünlerinde saha kenarındaki standart görüş açısına sahip koltuklar için 40 ila 65 avro. 1. kategori Premium (uzun kenarın orta bölümü): Orta saha çizgisi hizasındaki alt kat orta sıralar için 60 ila 76 avro.

Orta saha çizgisi hizasındaki alt kat orta sıralar için 60 ila 76 avro. VIP / ağırlama: Salon erişimi, yiyecek ve içeceklerin dâhil olduğu özel iş koltukları veya localar için maç başına 250 ila 500 avro ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırarak listeliyor:

Genel giriş / üst kat yeniden satış biletleri: Talebin düşük olduğu veya biletlerin erken listelendiği durumlarda standart koltuklar için fiyatlar yaklaşık 50 ila 65 avrodan başlıyor.

Talebin düşük olduğu veya biletlerin erken listelendiği durumlarda standart koltuklar için fiyatlar yaklaşık başlıyor. Uzun kenar ve saha kenarı yeniden satış biletleri: Tam blok konumuna ve sahaya yakınlığa bağlı olarak fiyatlar genellikle 100 ila 250 avro arasında değişiyor.

Tam blok konumuna ve sahaya yakınlığa bağlı olarak fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Premium ve VIP ağırlama yeniden satış biletleri: Fiyatlar, bulunabilirliğe bağlı olarak çoğu zaman 300 avrodan başlayıp 500 avronun üzerine çıkıyor.

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hamburger SV ve Borussia Mönchengladbach'ın form durumu

HSV, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç yenilgi aldı, hiç berabere kalmadı. Son maçında FC København'ı hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi. Bu maçtan önce, eylül ayındaki Bundesliga karşılaşmasında Köln'ü de aynı skorla mağlup etmişti. Bu dönemin en kötü sonucu, Mainz 05'e evinde aldığı 5-0'lık yenilgiden kısa süre sonra RB Leipzig deplasmanında uğradığı 5-0'lık mağlubiyet oldu. HSV, bu beş maçta yedi gol atıp 13 gol yedi.

Gladbach'ın son beş maçı da benzer şekilde zorlu geçti. Takım, Bundesliga'da üç yenilgi aldı ve galibiyet elde edemedi. Son resmî maçında Freiburg deplasmanında 5-0 kaybetti. Gladbach, ligde Mainz 05'e ve Elversberg'e de 4-3 mağlup oldu. Millî maç arasındaki iki hazırlık karşılaşması, bu dönemin tek olumlu sonuçlarını getirdi: Sportfreunde Siegen karşısında 3-0'lık galibiyet ve St. Pauli ile 1-1'lik beraberlik.

Hamburger SV-Borussia Mönchengladbach: Son karşılaşmalar

İki kulüp arasındaki son maç, 17 Ocak 2026'da Volksparkstadion'da oynandı ve Bundesliga'daki karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı. Ağustos 2025'te Gladbach'ın sahasında oynanan bir önceki maç da 0-0 bitti. İki takım arasında kayıtlara geçen son beş Bundesliga maçında HSV iki, Gladbach bir galibiyet aldı; iki karşılaşma ise berabere sonuçlandı.