Hajduk Split, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Split'teki Stadion Poljud'da FC Nordsjaelland'ı ağırlayacak.

HNK Hajduk Split ile FC Nordsjaelland, Avrupa futbolunda çok farklı geleneklerden geliyor. Hajduk, Hırvatistan'ın köklü güçlerinden biri olarak zengin bir geçmişe sahipken Nordsjaelland, Danimarka'nın önde gelen yetenek yetiştirme merkezlerinden biri olarak modern bir ün kazandı. UEFA Konferans Ligi'ndeki karşılaşmaları öncesinde iki kulüp, büyük Avrupa turnuvalarında daha önce resmî olarak karşılaşmamıştı. Bu da son maçlarını iki farklı ülkeden takımın ilk kez karşı karşıya geldiği bir eşleşme hâline getiriyor.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Hajduk Split - FC Nordsjaelland maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Split'teki Stadion Poljud'da oynanacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 15:00 Stadion Poljud

Hajduk Split - FC Nordsjaelland Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Hajduk Split - FC Nordsjaelland Konferans Ligi maçı için bilet seçenekleri ve satın alma yolları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Biletlerin ilk satışa çıktığı dönemleri doğrudan HNK Hajduk Split'in resmî internet sitesi ve bilet satış portalından takip edebilirsiniz. Kulüp üyeleri genellikle öncelikli satın alma döneminden ve indirimli fiyat seçeneklerinden yararlanır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Hajduk Split - FC Nordsjaelland Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel tribünler / Kale arkaları (Kuzey ve Güney): Genellikle yaklaşık 15 € ile 25 € arasında.

Genellikle yaklaşık Yan tribünler (Doğu ve Batı, dış bloklar): Genellikle 25 € ile 45 € arasında .

Genellikle . Batı tribünü orta bölümü ve VIP alanları: Genellikle 50 € ile 100 €'nun üzerinde.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre satışa sunar:

Uygun fiyatlı yeniden satış biletleri / Köşe blokları: Genellikle 60 € ile 85 € civarından başlar.

Genellikle Standart orta fiyatlı koltuklar: Çoğunlukla 90 € ile 130 € arasında.

Premium / Görüşü açık orta bölüm koltukları: Fiyatlar çoğu zaman 150 € ile 300 € veya üzerine çıkar.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Hajduk Split ve FC Nordsjaelland'ın form durumu

Hajduk Split, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında HNL'de Osijek'i deplasmanda 1-0 yenen ekip, bu süreçte HNK Gorica karşısında da 5-0'lık bir galibiyet elde etti. Tek yenilgisini Konferans Ligi'nde Lincoln Red Imps karşısında 1-0'lık skorla aldı. Hajduk, beş maçta dokuz gol atıp üç gol yedi.

FC Nordsjaelland, son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Danimarka Süper Ligi'nde Randers FC'yi deplasmanda 6-1 gibi farklı bir skorla yendi. Bundan kısa süre önce ise Konferans Ligi'nde Monaco'ya 2-0 mağlup oldu. Aynı dönemde Silkeborg ile 1-1 berabere kalan ve FC Midtjylland'a 3-2 yenilen Nordsjaelland, beş maçın tamamında on gol atıp beş gol yedi.

Hajduk Split - FC Nordsjaelland: Son karşılaşmalar

Hajduk Split ile FC Nordsjaelland arasında daha önce oynanmış maçlara ilişkin karşılıklı rekabet verisi bulunmuyor.