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UEFA Nations League B
team-logoGürcistan
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoMacaristan
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Gürcistan-Macaristan maçının biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B kategorisi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Gürcistan
Macaristan
UEFA Nations League B

Gürcistan, UEFA Uluslar B Ligi'nde Macaristan'la karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Gürcistan'ın Macaristan'ı Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da ağırlayacağı dikkat çekici bir maçla geri dönüyor. Avrupa futbolunda yükselişini sürdüren iki ülke için bu grup aşaması karşılaşması, üst lige çıkma yolunda puan toplamak açısından büyük önem taşıyor.

GOAL, stadyum bilgileri, bilet fiyatları ve bilet alma adımları hakkında bilmeniz gerekenleri aktarıyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı saat kaçta başlayacak?

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki Gürcistan-Macaristan maçı, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati henüz belirtilmedi.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan-Macaristan maçının biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Tiflis'teki iç saha millî maçlarının standart bilet satışlarını yöneten Gürcistan Futbol Federasyonu'nun bilet portalı üzerinden doğrudan satışa sunuluyor. Taraftarların, genel satış başladığında bilet alabilmek için resmî portalda önceden hesap oluşturması öneriliyor.

Resmî satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya stadyumun belirli tribünlerinde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Gürcistan-Macaristan maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında tek maçlık standart biletler, Boris Paichadze Dinamo Arena'daki tribün kategorisine bağlı olarak yaklaşık 10 ila 30 avrodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikinci el bilet platformlarında başlangıç fiyatları yaklaşık 234 avroya çıkıyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Gürcistan ve Macaristan'ın form durumu

Gürcistan, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 5 Haziran 2026'da Bahreyn'i hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi. Bundan üç gün önce ise Romanya ile 1-1 berabere kaldı. Gürcistan, 2026'nın daha önceki maçlarında Litvanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve İsrail ile 2-2 berabere kaldı. Bu serideki tek yenilgisini, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan'a 2-1 kaybederek aldı. Bu sonuçla eleme mücadelesi sona erdi.

Macaristan da son beş maçından iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle ayrıldı. Son olarak 9 Haziran 2026'da Kazakistan'ı hazırlık maçında 3-1 yendi; bundan yalnızca birkaç gün önce de Finlandiya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mart 2026'da Yunanistan ile golsüz berabere kalması ve Slovenya'yı 1-0 yenmesi, son dönemdeki diğer olumlu sonuçlarıydı. Son yenilgisini ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı.

GEO

GEO - Form

BHR
K2-0
NIR
K0-1
UKR
B0-0
HUN
K1-0
NIR
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
0/5
HUN

HUN - Form

KAZ
K3-1
UKR
K0-1
NIR
B0-0
GEO
K1-0
UKR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Gürcistan-Macaristan: Son karşılaşmalar

İki takım en son Eylül 2001'de karşılaştı. Gürcistan, UEFA Dünya Kupası elemelerinde Tiflis'te oynanan bu maçı 3-1 kazandı. İki ülke arasında kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma ise aynı eleme sürecinde, üç ay önce Haziran 2001'de oynandı. Macaristan, evindeki o maçı 4-1 kazandı. Kayıtlara geçen iki karşılaşmada da taraflar birer galibiyet aldı.

Kafa Kafaya

GürcistanÇizimMacaristan
1
0
2
UEFA Nations League B
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
3
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Macaristan badge
Macaristan
HUN
4
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
1
MS
4Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı2/3


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