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UEFA Nations League B
team-logoGürcistan
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoMacaristan
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Gürcistan-Macaristan maçına bilet nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Gürcistan
Macaristan
UEFA Nations League B

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B'de Macaristan ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Gürcistan'ın Macaristan'ı Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da ağırlayacağı dikkat çekici bir maçla geri dönüyor. Avrupa futbolunda yükselişini sürdüren iki ülke için de bu grup aşaması karşılaşması, üst lige çıkma yolunda puan toplamak açısından büyük önem taşıyor.

GOAL, stadyum bilgileri, bilet fiyat kategorileri ve bilet alma adımlarına ilişkin tüm ayrıntıları sunuyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar Ligi B maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Uluslar Ligi B, 2. Grup kapsamındaki Gürcistan-Macaristan maçı, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan-Macaristan maçı biletleri nereden alınır?

Resmî biletler, Tiflis'te oynanan iç saha millî maçlarının standart bilet satışını yöneten Gürcistan Futbol Federasyonu'nun bilet platformu üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel bilet satışı başladığında bilet alabilmek için resmî platformda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya stadyumun belirli tribünlerinde yer kalmazsa, resmî sitedeki biletler tükendiğinde StubHub gibi ikincil bilet platformlarına başvurabilirsiniz.

Gürcistan-Macaristan maçı biletleri ne kadar?

Resmî bilet platformunda Boris Paichadze Dinamo Arena'daki standart tek maç biletlerinin başlangıç fiyatları, tribün kategorisine göre yaklaşık 10 ila 30 avro arasında değişiyor.

Standart biletlerin resmî satıştaki genel kontenjanı tükendiğinde, StubHub gibi ikincil platformlarda bilet fiyatları yaklaşık 234 avrodan başlıyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar Ligi B maçı: Bilmeniz gereken her şey

Gürcistan ve Macaristan'ın form durumu

Gürcistan, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 5 Haziran 2026'da Bahreyn'i hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi. Bundan üç gün önce ise Romanya ile 1-1 berabere kaldı. Gürcistan, 2026'nın önceki maçlarında Litvanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti ve İsrail ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgisini, Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan karşısında 2-1'lik skorla aldı. Bu mağlubiyet, eleme serüvenini sona erdirdi.

Macaristan da son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında 9 Haziran 2026'da Kazakistan'ı hazırlık karşılaşmasında 3-1 yendi. Bundan birkaç gün önce de Finlandiya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mart 2026'da Yunanistan ile golsüz berabere kalması ve Slovenya'yı 1-0 yenmesi, son dönemdeki diğer olumlu sonuçları oldu. Son yenilgisini ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda karşısında 3-2'lik skorla aldı.

GEO

GEO - Form

BHR
K2-0
NIR
K0-1
UKR
B0-0
HUN
K1-0
NIR
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
0/5
HUN

HUN - Form

KAZ
K3-1
UKR
K0-1
NIR
B0-0
GEO
K1-0
UKR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Gürcistan-Macaristan: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Eylül 2001'de karşılaştı. Gürcistan, UEFA Dünya Kupası elemeleri kapsamında Tiflis'te oynanan maçı 3-1 kazandı. İki ülke arasında kayıtlara geçen diğer tek maç, üç ay önce Haziran 2001'de aynı eleme sürecinde oynandı ve Macaristan sahasında 4-1 galip geldi. Kayıtlardaki iki karşılaşmada da takımların birer galibiyeti bulunuyor.

Kafa Kafaya

GürcistanÇizimMacaristan
1
0
2
UEFA Nations League B
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
3
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Macaristan badge
Macaristan
HUN
4
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
1
MS
4Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı2/3

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