Gürcistan-Macaristan maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

UEFA Uluslar Ligi, Gürcistan'ın Macaristan'ı Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da ağırlayacağı dikkat çekici bir maçla geri dönüyor. Avrupa futbolunda yükselişini sürdüren iki ülke için bu grup aşaması karşılaşması, üst lige yükselme yolunda puan toplama hedefi açısından büyük önem taşıyor.

GOAL, stadyum bilgileri, bilet fiyat kategorileri ve bilet alma adımları hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki Gürcistan-Macaristan karşılaşması, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak. Maçın başlama saati henüz belirtilmedi.

UEFA Nations League B - Hafta 5 14 Kas 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan-Macaristan maçının biletleri nereden alınır?

Resmî satıştaki biletler, Tiflis'te oynanan millî maçların standart bilet satışını yöneten Gürcistan Futbol Federasyonu'nun bilet portalı üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında bilet alabilmek için resmî portalda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya stadyumun belirli tribünlerinde yer kalmazsa, resmî sitede bilet bulamayanlar Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilir.

Gürcistan-Macaristan maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında Boris Paichadze Dinamo Arena'daki standart tek maç biletleri, tribün kategorisine göre yaklaşık 10 ila 30 eurodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 234 eurodan başlıyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Gürcistan ve Macaristan'ın form durumu

Gürcistan, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 5 Haziran 2026'da Bahreyn'i hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi. Bundan üç gün önce Romanya ile 1-1 berabere kalmıştı. 2026'nın önceki maçlarında Litvanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken İsrail ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgisini Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan karşısında 2-1'lik skorla aldı ve eleme mücadelesi sona erdi.

Macaristan da son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 9 Haziran 2026'da Kazakistan'ı hazırlık karşılaşmasında 3-1 yendi; bundan yalnızca birkaç gün önce de Finlandiya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mart 2026'da Yunanistan ile golsüz berabere kalması ve Slovenya'yı 1-0 yenmesi, son dönemdeki diğer olumlu sonuçlarıydı. Son yenilgisini ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı.

Gürcistan-Macaristan: Son karşılaşmalar

İki takım en son Eylül 2001'de UEFA Dünya Kupası elemelerinde karşılaştı. Gürcistan, Tiflis'teki maçı 3-1 kazandı. Kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma ise üç ay önce, Haziran 2001'de aynı eleme sürecinde oynandı; Macaristan evinde 4-1 galip geldi. Kayıtlardaki iki maçta da takımlar birer galibiyet aldı.