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UEFA Nations League B
team-logoGürcistan
Boris Paichadze Dinamo Arena
team-logoMacaristan
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Gürcistan-Macaristan maçı biletleri nasıl alınır? UEFA Uluslar Ligi B Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Gürcistan
Macaristan
UEFA Nations League B

Gürcistan, UEFA Uluslar Ligi B kategorisinde Macaristan ile karşılaşacak. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz.

UEFA Uluslar Ligi, Gürcistan'ın Macaristan'ı Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da ağırlayacağı dikkat çekici bir maçla geri dönüyor. Avrupa futbolunda yükselişini sürdüren iki ülke için bu grup aşaması karşılaşması, üst lige yükselme yolunda puan toplama hedefi açısından büyük önem taşıyor.

GOAL, stadyum bilgileri, bilet fiyat kategorileri ve bilet alma adımları hakkında bilmeniz gereken tüm ayrıntıları sunuyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı ne zaman başlayacak?

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki Gürcistan-Macaristan karşılaşması, Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak. Maçın başlama saati henüz belirtilmedi.

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UEFA Nations League B - Hafta 5
Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan-Macaristan maçının biletleri nereden alınır?

Resmî satıştaki biletler, Tiflis'te oynanan millî maçların standart bilet satışını yöneten Gürcistan Futbol Federasyonu'nun bilet portalı üzerinden doğrudan dağıtılıyor. Taraftarların, genel satış başladığında bilet alabilmek için resmî portalda erkenden hesap oluşturması gerekiyor.

Resmî satıştaki biletlerin tamamı tükenirse veya stadyumun belirli tribünlerinde yer kalmazsa, resmî sitede bilet bulamayanlar Ticombo gibi ikincil bilet satış platformlarına yönelebilir.

Gürcistan-Macaristan maçının biletleri ne kadar?

Resmî bilet portalında Boris Paichadze Dinamo Arena'daki standart tek maç biletleri, tribün kategorisine göre yaklaşık 10 ila 30 eurodan başlıyor.

Resmî satıştaki standart biletler tükendiğinde, Ticombo gibi ikincil satış platformlarında bilet fiyatları yaklaşık 234 eurodan başlıyor.

Gürcistan-Macaristan UEFA Uluslar B Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Gürcistan ve Macaristan'ın form durumu

Gürcistan, son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 5 Haziran 2026'da Bahreyn'i hazırlık karşılaşmasında 2-0 yendi. Bundan üç gün önce Romanya ile 1-1 berabere kalmıştı. 2026'nın önceki maçlarında Litvanya'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederken İsrail ile 2-2 berabere kaldı. Bu süreçteki tek yenilgisini Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan karşısında 2-1'lik skorla aldı ve eleme mücadelesi sona erdi.

Macaristan da son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 9 Haziran 2026'da Kazakistan'ı hazırlık karşılaşmasında 3-1 yendi; bundan yalnızca birkaç gün önce de Finlandiya'yı 2-1 mağlup etmişti. Mart 2026'da Yunanistan ile golsüz berabere kalması ve Slovenya'yı 1-0 yenmesi, son dönemdeki diğer olumlu sonuçlarıydı. Son yenilgisini ise Kasım 2025'te Dünya Kupası elemelerinde İrlanda'ya 3-2 kaybederek aldı.

GEO

GEO - Form

BHR
K2-0
NIR
K0-1
UKR
B0-0
HUN
K1-0
NIR
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
0/5
Her iki takım da gol attı
0/5
HUN

HUN - Form

KAZ
K3-1
UKR
K0-1
NIR
B0-0
GEO
K1-0
UKR
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Gürcistan-Macaristan: Son karşılaşmalar

İki takım en son Eylül 2001'de UEFA Dünya Kupası elemelerinde karşılaştı. Gürcistan, Tiflis'teki maçı 3-1 kazandı. Kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma ise üç ay önce, Haziran 2001'de aynı eleme sürecinde oynandı; Macaristan evinde 4-1 galip geldi. Kayıtlardaki iki maçta da takımlar birer galibiyet aldı.

Kafa Kafaya

GürcistanÇizimMacaristan
1
0
2
UEFA Nations League B
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
0
MS
World Cup Qualification UEFA
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
3
Macaristan badge
Macaristan
HUN
1
MS
World Cup Qualification UEFA
Macaristan badge
Macaristan
HUN
4
Gürcistan badge
Gürcistan
GEO
1
MS
4Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/3
Her iki takım da gol attı2/3

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