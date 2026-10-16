Getafe, 1 Kasım 2026 Pazar günü Sevilla'yı Getafe'deki Coliseum'da ağırlayacak.

İki takımın tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta Sevilla üç, Getafe ise bir galibiyet aldı. Şubat 2026'daki son lig karşılaşmalarında Sevilla, Estadio Coliseum'da deplasmanda 1-0 kazandı.

Getafe-Sevilla maçına nereden ve ne kadara bilet alabileceğiniz dâhil, bilet temini hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Getafe-Sevilla LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe-Sevilla maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü Getafe'deki Coliseum'da başlayacak.

La Liga - Hafta 11 1 Kas 2026 - 08:00 Coliseum

Getafe-Sevilla LaLiga maçına nasıl bilet alınır?

Yaklaşan Getafe-Sevilla LaLiga maçına bilet almak için bulunabilirliğe ve tercihinize bağlı olarak birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış noktaları: Biletleri doğrudan Getafe CF'nin resmî internet sitesinden, deplasman tribününde yer arıyorsanız Sevilla FC'nin resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. Bu, biletleri nominal fiyatından almanın en güvenli ve doğrudan yoludur. Ancak bilet bulunabilirliği, genel satış dönemlerine ve kulüp üyeliği durumuna büyük ölçüde bağlıdır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa sunulan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Getafe-Sevilla LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Getafe-Sevilla LaLiga maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî satış kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarlarından mı aldığınıza göre değişir.

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Genel giriş / standart koltuklar: Kale arkası veya üst tribünlerdeki standart görüş açısına sahip koltukların fiyatları genellikle 30 ila 50 avrodan başlar. Yan tribünlerin orta bölümlerindeki (Tribuna veya Lateral) koltukların fiyatları ise müsait olan bloğa göre 90 ila 150 avroya kadar çıkar.

Kulüp üyeleri / kombine sahipleri için fiyatlar: Üyeler çoğu zaman indirimli fiyatlarla öncelikli satın alma fırsatı elde eder. Genel satışa çıkan biletlerde ise standart kategori fiyatları geçerlidir.

VIP ve ağırlama paketleri: Kişi başı fiyatlar genellikle 250 ila 500 avro ve üzeri arasında değişir. Bu paketler, minderli özel koltuklar, yiyecek ve içeceklere erişim ile özel salona giriş imkânı sunar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin doğrudan satışa sunduğu resmî biletler tükenirse StubHubgibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Standart ve köşe tribünü koltukları: Üst tribün veya köşe bölümlerindeki biletlerin başlangıç fiyatları yaklaşık 65 ila 80 avro arasındadır.

Yan tribün ve alt tribün koltukları: Alt tribünlerdeki özel konumların veya talebin yüksek olduğu bölümlerin fiyatları genellikle 120 ila 250 avro arasındadır.

Ortalama piyasa fiyatı: Maç gününün ne kadar yakın olduğuna ve karşılaşmaya yönelik genel talebe bağlı olarak bilet fiyatları ortalama 200 ila 450 avro ve üzeri düzeyindedir.

Getafe-Sevilla LaLiga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Getafe ve Sevilla'nın form durumu

Getafe, son beş LaLiga maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Malaga'yı 1-0 yendi; aynı dönemde Real Betis'e ve Osasuna'ya 1-0 kaybetti. Beş maçta beş gol atıp dört gol yiyen Getafe, diğer puanlarını Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo ile berabere kalarak topladı.

Sevilla, son beş LaLiga maçının ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve ikisini kaybetti. Son maçında Barcelona'ya 3-1 yenildi; Atletico Madrid karşısında da 3-1 mağlup oldu. Deportivo de A Coruna ve Valencia karşısındaki galibiyetleri ile Espanyol deplasmanındaki beraberliği tamamlayan bu beş maçlık süreçte sekiz gol attı ve sekiz gol yedi.

Getafe-Sevilla: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Şubat 2026'da karşılaştı ve Sevilla, Coliseum'daki LaLiga maçını 1-0 kazandı. Ondan önce Getafe, Ağustos 2025'te Sevilla'nın sahasında 2-1 galip gelmişti. Aralarındaki son beş maçta Sevilla üç, Getafe bir galibiyet aldı; Şubat 2025'teki bir karşılaşma ise golsüz berabere bitti.