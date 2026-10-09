Getafe, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Getafe'deki Coliseum'da Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Son karşılaşmalarda Rayo Vallecano'nun hafif bir üstünlüğü bulunuyor; Getafe'ye karşı oynadığı son altı maçta yenilmedi (3 galibiyet, 3 beraberlik). Bu iki takım arasındaki maçlar tarihsel olarak az gollü, savunma ağırlıklı mücadelelere sahne oluyor; son beş karşılaşmanın dördünde 2,5 gol altı sonuç çıktı.

GOAL, Getafe - Rayo Vallecano maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Getafe - Rayo Vallecano LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Rayo Vallecano maçı, 19 Ekim 2026 Pazartesi günü Getafe'deki Coliseum'da başlayacak.

La Liga - Hafta 9 19 Eki 2026 - 15:00 Coliseum

Getafe - Rayo Vallecano LaLiga biletleri nasıl alınır?

Estadio Coliseum'daki Getafe - Rayo Vallecano maçı için bilet almak adına şu temel adımları ve ipuçlarını takip edin:

1. Resmi kulüp sitesi

Getafe CF'nin resmi internet sitesini ziyaret edin. Getafe'nin resmi sitesindeki bilet bölümüne (Entradas) gidin. Standart LaLiga maçlarının biletleri genellikle genel satış için maç gününden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.

2. Stadyum gişesi

Biletler internet üzerinden tamamen tükenmezse, Getafe Estadio Coliseum'daki fiziki bilet gişelerini (Taquillas) açar. Resmi kimlik (kimlik kartı veya pasaport) ibraz etmeniz şartıyla, maçtan önceki günlerde veya maç günü kalan biletleri şahsen satın alabilirsiniz.

3. İkincil yeniden satış platformları

Maç resmi kanallar üzerinden tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında kombine sahiplerinin yeniden satışa koyduğu biletler listelenir.

Getafe - Rayo Vallecano LaLiga biletleri ne kadar?

Estadio Coliseum'daki Getafe - Rayo Vallecano maçının bilet fiyatları, doğrudan resmi kulüp kanalları üzerinden mi yoksa ikincil bilet platformları üzerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak değişir:

1. Resmi Getafe CF fiyatları (nominal değer)

Doğrudan Getafe CF'nin resmi gişesinden veya internet sitesinden satın alındığında genel giriş biletleri genellikle 30 € ila 80 € arasında değişir:

Fondo (Kalelerin arkası): 30 € - 40 €

Lateral (Yan tribünler): 40 € - 65 €

Tribuna (Ana tribün): 60 € - 80 €

VIP & Hospitality: Bilet başına 180 € - 300 €+

2. İkincil yeniden satış platformları

Resmi biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki fiyatlar talep, dinamik fiyatlandırma ve hizmet ücretlerine göre dalgalanır:

Yeniden satışta başlangıç fiyatı: Genel giriş koltukları için yaklaşık 120 € - 150 € .

Ortalama yeniden satış aralığı: Genel tribünlerde genellikle 140 € - 220 € .

Getafe - Rayo Vallecano LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Rayo Vallecano form durumu

Getafe, son beş resmi maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı; bu süreçte sadece beş puan topladı. Son maçında Real Betis'e 1-0 yenildi, serinin daha önceki bölümünde ise Osasuna'ya da 1-0 kaybetti. İki beraberlik de 1-1'lik skorlarla Deportivo de A Coruna ve Celta Vigo karşısında geldi. Getafe, söz konusu beş maçta dört gol attı ve dört gol yedi.

Rayo Vallecano ise son beş LaLiga maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonucu, Espanyol karşısında elde edilen 2-1'lik galibiyetti; bu maçtan önce Real Madrid'e 4-1 yenilmişti. Serinin daha önceki bölümünde Rayo, Racing Santander'i 3-2 mağlup etti ve Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta dokuz gol attı ve kalesinde 10 gol gördü.

Getafe - Rayo Vallecano: Son kafa kafaya istatistikler

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma Mayıs 2026'da oynandı ve Rayo Vallecano, Coliseum'da 2-0 kazandı. Ondan önce iki kulüp, Ocak 2026'da Rayo'nun Getafe'yi ağırladığı maçta 1-1 berabere kaldı. Son beş kafa kafaya maçta Rayo'nun iki galibiyetine karşılık Getafe'nin galibiyeti bulunmazken, üç maç beraberlikle sonuçlandı ve bu beş karşılaşmada toplam beş gol atıldı.