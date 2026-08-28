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Getafe - Malaga maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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La Liga

Getafe, La Liga'da Malaga ile karşılaşıyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Getafe, 20 Eylül 2026 Çarşamba günü Getafe'deki Coliseum'da Malaga ile karşı karşıya gelecek.

Getafe, son dönemdeki ikili rekabette üstün durumda. Málaga'ya karşı LaLiga'daki son beş maçın üçünü kazandı ve buna Ocak 2018'de Coliseum'da alınan 1-0'lık iç saha galibiyeti de dahil. Getafe, bu maça ivme yakalama hedefiyle çıkarken, Málaga ise deplasman formunu tersine çevirip sezonun ilk bölümünün ardından üst sıralara tırmanmayı amaçlıyor.

Bırakın GOAL Getafe - Malaga maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size anlatsın.

Getafe - Malaga LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Malaga maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlangıç saati için yerel yayın akışını kontrol edin.

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La Liga - Hafta 7
Coliseum

Getafe - Malaga LaLiga biletleri nasıl alınır?

Getafe'deki Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Málaga maçı için bilet satın almak istiyorsanız, bunları aşağıdaki resmi ve ikincil bilet seçenekleri üzerinden temin edebilirsiniz:

  • Getafe CF Resmi İnternet Sitesi: Getafe ev sahibi takım olduğu için, genel satış biletleri doğrudan Getafe CF'nin ana internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satışa çıkarılır (entradas.getafecf.com). Genel satışlar genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce başlar.
  • Estadio Coliseum Gişesi (Taquillas): Müsaitlik durumuna bağlı olarak, maç öncesindeki günlerde veya maç günü Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden biletleri şahsen satın alabilirsiniz.
  • Málaga CF Resmi Deplasman Bilet Kontenjanı: Eğer deplasman tribününde Málaga CF'yi destekleyecekseniz, biletler resmi kulüp üyeleri ve kombine sahipleri için doğrudan Málaga'nın resmi bilet bölümü üzerinden dağıtılır (entradas.malagacf.com).
  • İkincil Pazar ve Toplayıcı Platformlar: Resmi koltuklar tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet platformları ve karşılaştırma siteleri, stat genelindeki seçeneklerden yeniden satışa sunulan biletleri listeler.

Getafe - Malaga LaLiga biletleri ne kadar?

Getafe - Málaga LaLiga maçı için bilet fiyatları, onları kulübün resmi gişesinden nominal değer üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformları aracılığıyla mı satın aldığınıza göre değişiklik gösterir.

  • Resmi Doğrudan Biletler (Nominal Değer):
    • Genel Giriş Aralığı: Getafe CF'nin resmi bilet satış kanalı üzerinden yaklaşık 30 € ila 75 €.  
    • Fondo (Kale Arkası):30 € ila 40 €.  
    • Lateral (Yan Tribünler):40 € ila 60 €.  
    • Tribuna (Ana Tribün):60 € ila 80 €.  
  • İkincil Yeniden Satış Platformları:
    • Başlangıç Fiyatları: StubHub gibi ikincil bilet pazar yerlerinde, talep ve işlem ücretleri nedeniyle standart oturma yerleri için fiyatlar genellikle 120 € ila 160 € civarından başlar.  
    • Ortalama Yeniden Satış Fiyatı: Genellikle genel oturma kategorileri genelinde 150 € ile 220 € arasında değişir.  
  • VIP ve Hospitality Paketleri:
    • Hospitality erişimi sunan premium koltuklar, bilet başına yaklaşık 180 € ila 300 €+ seviyesinden başlar.  

Getafe - Malaga LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Malaga form durumu

Getafe, son beş maçında tüm kulvarlarda iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın en son sonucu, 23 Ağustos'ta Racing Santander karşısında aldığı 1-0'lık LaLiga galibiyetiydi. Ayrıca 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Partizan Beograd'ı 3-1 mağlup etti. Bu serinin en kötü sonucu ise 15 Ağustos'ta Deportivo Alaves'e karşı alınan 3-0'lık yenilgiydi. Getafe, söz konusu beş maçta altı gol atıp altı gol yedi. Seride ayrıca Tottenham Hotspur ile oynanan 1-1'lik hazırlık maçı beraberliği de yer aldı.

Malaga, LaLiga'daki iki maçından bir puan çıkardı. Beş maçlık serisinde bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi elde etti. Takımın en son sonucu, 24 Ağustos'ta Deportivo de A Coruna ile oynadığı 1-1'lik beraberlikti. Ondan önce LaLiga açılış maçında Atletico Madrid'e 2-0 kaybetti. Sezon öncesi sonuçlar arasında Fulham ile 2-2'lik beraberlik ve Al-Arabi karşısında alınan 4-2'lik galibiyet yer alırken, AD Ceuta FC'ye 2-1 kaybedilen maç da bu seride bulundu.

GET

GET - Form

PBE
K2-1
OSA
K1-0
CEL
B1-1
COR
B1-1
BET
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
3/5
MAL

MAL - Form

COR
B1-1
RMA
K4-0
LEV
B0-0
CEL
B1-1
VIL
K1-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
3/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Getafe - Malaga: Son karşılaşmaların kaydı

Bu kulüpler arasındaki son karşılaşma, 19 Mayıs 2018'de LaLiga'da oynandı ve Getafe deplasmanda Malaga'yı 1-0 mağlup etti. Tamamı LaLiga'da oynanan kayda geçmiş son beş karşılaşmada Getafe, Malaga'nın sıfır galibiyetine karşı üç galibiyet aldı. Bu maçların ikisi, Coliseum'da Getafe galibiyetiyle sona erdi ve buna Ocak 2018'de alınan 1-0'lık iç saha galibiyeti de dahil. Veri setindeki Malaga adına en iyi sonuç, Şubat 2016'daki 3-0'lık iç saha galibiyetiydi. Ancak bunun dışında Getafe, iki takım arasındaki son karşılaşmalarda üstünlük kurdu.

Kafa Kafaya

GetafeÇizimMalaga
3
0
2
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
0
Getafe badge
Getafe
GET
1
MS
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
MS
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
0
MS
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Malaga badge
Malaga
MAL
0
MS
La Liga
Malaga badge
Malaga
MAL
3
Getafe badge
Getafe
GET
2
MS
5Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı1/5

Getafe - Malaga puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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