Getafe, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Inter Club d'Escaldes'i Getafe'deki Coliseum'da ağırlayacak.

Estadio Coliseum'daki bu maç, Getafe ile Inter Club d'Escaldes'in Avrupa kupalarında ilk kez bir resmî karşılaşmada karşı karşıya gelmesine sahne olacak. İki takımın da puan tablosunda yükselmeyi hedeflediği mücadele, 2026/27 UEFA Konferans Ligi lig aşamasının kritik beşinci hafta maçlarından biri.

Getafe - Inter Club d'Escaldes maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Getafe - Inter Club d'Escaldes Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Inter Club d'Escaldes maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Getafe'deki Coliseum'da başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Coliseum

Getafe - Inter Club d'Escaldes Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Getafe - Inter Club d'Escaldes Konferans Ligi maçı için mevcut bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî kulüp bilet satışı: Maç için ayrılan ilk biletleri, kulüp üyelerine yönelik satışları ve genel satışa çıkan biletleri Getafe CF'nin resmî bilet satış portalından kontrol edebilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Getafe - Inter Club d'Escaldes Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Getafe - Inter Club d'Escaldes Konferans Ligi maçının bilet fiyatlarına ilişkin ayrıntılar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Alt tribünde standart koltuklar: Genellikle yaklaşık 30 ila 50 avrodan başlıyor.

Premium koltuklar veya ana tribünün orta blokları: Genellikle 70 ila 120 avro arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeliyor:

Genel giriş koltukları: Yaklaşık 480 ila 600 avrodan başlıyor.

Premium bloklar veya VIP koltuklar: Ortalama fiyatlar 700 ila 820 avro ve üzeri.

Getafe - Inter Club d'Escaldes Konferans Ligi maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Getafe ve Inter Club d'Escaldes'in form durumu

Getafe, oynadığı son beş resmî maçta iki galibiyet, sıfır beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında LaLiga'da Villarreal'e 2-0 yenildi; Konferans Ligi'nde de Brighton'a 1-0 mağlup oldu. Öte yandan ligde Sevilla'yı 3-1 yendi ve Copa del Rey'de UB Lebrijana deplasmanından 2-3'lük galibiyetle döndü. Getafe, bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Inter Club d'Escaldes, son beş maçında galibiyet alamadı; üç beraberlik ve iki mağlubiyet yaşadı. Son olarak Andorra'nın en üst liginde Sporting Escaldes ile 1-1 berabere kaldı. Bir önceki hafta ise Konferans Ligi'nde FK Crvena Zvezda'ya 2-1 yenildi. Ayrıca Penya Encarnada d'Andorra ile 0-0, FC Santa Coloma ile 1-1 berabere kaldı. Escaldes, bu beş maçlık süreçte dört gol atıp altı gol yedi.

Getafe - Inter Club d'Escaldes: Geçmiş karşılaşmalar

Getafe ile Inter Club d'Escaldes arasındaki önceki maçlara ilişkin bir karşılaşma kaydı bulunmuyor. Bu maç, iki takım arasında kayıtlara geçen ilk resmî karşılaşma olabilir.