Getafe, 13 Eylül 2026 Pazar günü Getafe'deki Coliseum'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.
İki takım arasındaki son maç geçmişinde tüm kulvarlarda Getafe, Deportivo'nun 1 galibiyetine karşılık 6 galibiyetle üstün durumda. Coliseum'daki son üst düzey lig karşılaşması, Getafe'nin net bir 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.
Bırakın GOAL Getafe - Deportivo de A Coruna maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?
Getafe - Deportivo de A Coruna maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlangıç saati için yerel yayın akışını kontrol edin.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?
13 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Deportivo de La Coruña maçı için bilet satın almak adına şu temel satış kanallarını takip edebilirsiniz:
1. Resmi Getafe CF kanalları (birincil satış)
- Resmi internet sitesi: Biletler, doğrudan Getafe CF'nin resmi sitesindeki bilet satış portalı üzerinden satışa sunulur. Genel satışlar ise genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce başlar.
- Stadyum gişesi (Taquillas): Koltuklar müsait kaldığı sürece, maçtan önceki günlerde veya maç günü Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden fiziki bilet satın alabilirsiniz.
2. Resmi LaLiga ve yetkili satış noktaları
- LaLiga bilet portalı: İspanya'nın en üst düzey ligindeki maçlarda genel giriş biletleri, resmi birincil kontenjanlara yönlendirme yapan merkezi LaLiga bilet satış internet sitesi üzerinden satılır.
- İş ortaklığı satış noktaları: Marca Entradas gibi yetkili bilet platformları, birincil maç günü koltuklarını sık sık doğrudan satışa sunar.
3. İkincil bilet pazar yerleri
- Birincil biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet değişim platformlarında resmi genel satış öncesinde yeniden satış envanteri listelenir.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?
Getafe - Deportivo de A Coruna maçının bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulüp gişesinden mi yoksa ikincil bilet toplayıcıları üzerinden mi yaptığınıza göre değişiklik gösterir.
- Getafe CF'den doğrudan alınan birincil bilet fiyatları, Estadio Coliseum'daki standart LaLiga iç saha maçları için, kalelerin arkasında mı yoksa orta yan tribünlerde mi oturduğunuza bağlı olarak 25 £ ile 60 £ (€30 ile €70) arasında değişir.
- StubHub gibi yeniden satış ve ikincil pazar yeri seçenekleri, genel giriş oturma düzeni için genellikle yaklaşık 75 £ ile 135 £'dan başlar.
- İkincil platformlardaki premium veya yüksek talep gören kategori koltukların ortalama fiyatı, maç gününe yakınlığa ve genel bilet bulunabilirliğine bağlı olarak 170 £ ile 230 £ arasında değişir.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey
Getafe - Deportivo de A Coruna form durumu
Getafe son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuç, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti ve bunun öncesinde Partizan Beograd karşısında Konferans Ligi elemelerinde 3-1'lik bir galibiyet gelmişti. Deportivo Alaves'e 3-0 kaybedilen maç ise bu serinin en kötü anıydı. Söz konusu beş maçta Getafe altı gol atıp altı gol yedi, rekabetçi oynadığı iki karşılaşmada ise bu gollerin dördü çıktı.
Deportivo de A Coruna son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldı. 8 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendi ve iki gün önce Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Seriyi tamamlayan sonuç ise Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Deportivo, bu beş maçta beş gol atıp beş gol yedi.
Getafe - Deportivo de A Coruna: Son maçlardaki karşılıklı rekabet
Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 28 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı; Getafe, Deportivo'yu konuk etti ve 3-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Getafe'nin üç galibiyetine karşılık Deportivo'nun bir galibiyeti bulunuyor, bir maç da berabere bitti. Takımlar ayrıca Eylül 2017'de de karşılaştı; Deportivo o maçta sahasında 2-1 kazandı. Aralık 2015'te oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.
Kafa Kafaya
Getafe - Deportivo de A Coruna puan durumu
Güncel LaLiga puan tablosunda Getafe sekizinci, Deportivo de A Coruna ise 10. sırada yer alıyor.
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