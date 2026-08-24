Getafe, 13 Eylül 2026 Pazar günü Getafe'deki Coliseum'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.

İki takım arasındaki son maç geçmişinde tüm kulvarlarda Getafe, Deportivo'nun 1 galibiyetine karşılık 6 galibiyetle üstün durumda. Coliseum'daki son üst düzey lig karşılaşması, Getafe'nin net bir 3-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

Bırakın GOAL Getafe - Deportivo de A Coruna maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Deportivo de A Coruna maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlangıç saati için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 12:30 Coliseum

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Deportivo de La Coruña maçı için bilet satın almak adına şu temel satış kanallarını takip edebilirsiniz:

1. Resmi Getafe CF kanalları (birincil satış)

Resmi internet sitesi: Biletler, doğrudan Getafe CF'nin resmi sitesindeki bilet satış portalı üzerinden satışa sunulur. Genel satışlar ise genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce başlar.

Stadyum gişesi (Taquillas): Koltuklar müsait kaldığı sürece, maçtan önceki günlerde veya maç günü Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden fiziki bilet satın alabilirsiniz.

2. Resmi LaLiga ve yetkili satış noktaları

LaLiga bilet portalı: İspanya'nın en üst düzey ligindeki maçlarda genel giriş biletleri, resmi birincil kontenjanlara yönlendirme yapan merkezi LaLiga bilet satış internet sitesi üzerinden satılır.

İş ortaklığı satış noktaları: Marca Entradas gibi yetkili bilet platformları, birincil maç günü koltuklarını sık sık doğrudan satışa sunar.

3. İkincil bilet pazar yerleri

Birincil biletlerin tükenmesi halinde, StubHub gibi ikincil bilet değişim platformlarında resmi genel satış öncesinde yeniden satış envanteri listelenir.

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?

Getafe - Deportivo de A Coruna maçının bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulüp gişesinden mi yoksa ikincil bilet toplayıcıları üzerinden mi yaptığınıza göre değişiklik gösterir.

Getafe CF'den doğrudan alınan birincil bilet fiyatları, Estadio Coliseum'daki standart LaLiga iç saha maçları için, kalelerin arkasında mı yoksa orta yan tribünlerde mi oturduğunuza bağlı olarak 25 £ ile 60 £ (€30 ile €70) arasında değişir.

StubHub gibi yeniden satış ve ikincil pazar yeri seçenekleri, genel giriş oturma düzeni için genellikle yaklaşık 75 £ ile 135 £ 'dan başlar.

İkincil platformlardaki premium veya yüksek talep gören kategori koltukların ortalama fiyatı, maç gününe yakınlığa ve genel bilet bulunabilirliğine bağlı olarak 170 £ ile 230 £ arasında değişir.

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Deportivo de A Coruna form durumu

Getafe son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son sonuç, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander'e karşı alınan 1-0'lık galibiyetti ve bunun öncesinde Partizan Beograd karşısında Konferans Ligi elemelerinde 3-1'lik bir galibiyet gelmişti. Deportivo Alaves'e 3-0 kaybedilen maç ise bu serinin en kötü anıydı. Söz konusu beş maçta Getafe altı gol atıp altı gol yedi, rekabetçi oynadığı iki karşılaşmada ise bu gollerin dördü çıktı.

Deportivo de A Coruna son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldı. 8 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendi ve iki gün önce Fiorentina ile 1-1 berabere kaldı. Seriyi tamamlayan sonuç ise Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Deportivo, bu beş maçta beş gol atıp beş gol yedi.

Getafe - Deportivo de A Coruna: Son maçlardaki karşılıklı rekabet

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma, 28 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı; Getafe, Deportivo'yu konuk etti ve 3-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Getafe'nin üç galibiyetine karşılık Deportivo'nun bir galibiyeti bulunuyor, bir maç da berabere bitti. Takımlar ayrıca Eylül 2017'de de karşılaştı; Deportivo o maçta sahasında 2-1 kazandı. Aralık 2015'te oynanan maç ise golsüz eşitlikle sona erdi.

Getafe - Deportivo de A Coruna puan durumu

Güncel LaLiga puan tablosunda Getafe sekizinci, Deportivo de A Coruna ise 10. sırada yer alıyor.