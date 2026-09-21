Getafe, 13 Eylül 2026 Pazar günü Getafe'deki Coliseum'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.
İki takımın son dönemdeki karşılaşma geçmişinde tüm kulvarlarda Deportivo'nun 1 galibiyetine karşılık 6 galibiyet alan Getafe üstün durumda. Coliseum'daki son üst düzey lig buluşması, Getafe'nin 3-0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı.
GOAL, Getafe - Deportivo de A Coruna maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizin için sunuyor.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?
Getafe - Deportivo de A Coruna maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?
13 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Deportivo de La Coruña maçının biletlerini satın almak için şu temel satış kanallarını takip edin:
1. Resmî Getafe CF kanalları (birincil satış)
- Resmî internet sitesi: Biletler, doğrudan Getafe CF'nin resmî sitesindeki bilet satış portalı üzerinden satışa sunulur. Genel satışlar genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce başlar.
- Stadyum gişesi (Taquillas): Koltuklar hâlâ müsaitse, maçtan önceki günlerde veya maç günü Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden fiziki bilet satın alabilirsiniz.
2. Resmî LaLiga ve yetkili satış noktaları
- LaLiga bilet portalı: İspanya'nın en üst düzey ligindeki maçlar için genel giriş biletleri, resmî birincil kontenjanlara yönlendirme yapan merkezi LaLiga bilet satış sitesi üzerinden satılır.
- İş ortağı satış noktaları: Marca Entradas gibi yetkili bilet platformları, çoğu zaman maç günü koltuklarını doğrudan birincil satış olarak sunar.
3. İkincil bilet pazarları
- Birincil biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet değişim platformları, resmî genel satıştan önce yeniden satış envanteri listeler.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?
Getafe - Deportivo de A Coruna maçının bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulübün gişesinden mi yoksa ikincil bilet toplayıcıları üzerinden mi yaptığınıza göre değişiklik gösterir.
- Getafe CF'den doğrudan alınan birincil bilet fiyatları, Estadio Coliseum'daki standart LaLiga iç saha maçları için kalelerin arkası ya da orta yan tribünlerde oturmanıza bağlı olarak £25 ile £60 (€30 ile €70) arasında değişir.
- StubHub gibi yeniden satış ve ikincil pazar seçenekleri ise genel giriş koltukları için genellikle £75 ile £135 civarından başlar.
- İkincil platformlardaki premium veya yüksek talep gören kategori koltukların ortalama fiyatı, maç gününe yakınlığa ve genel bilet bulunabilirliğine bağlı olarak £170 ile £230 arasında değişir.
Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey
Getafe - Deportivo de A Coruna form durumu
Getafe son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu; bu sonucun öncesinde Partizan Beograd karşısında Konferans Ligi elemelerinde 3-1'lik bir galibiyet gelmişti. Bu serinin en kötü sonucu ise Deportivo Alaves karşısında alınan 3-0'lık yenilgiydi. Söz konusu beş maçta Getafe altı gol attı ve altı gol yedi; rekabetçi nitelikteki iki karşılaşmada bu gollerin dördü kaydedildi.
Deportivo de A Coruna ise son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi elde etti. Takımın son maçı, 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. 8 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendiler ve iki gün önce de Fiorentina ile 1-1 berabere kaldılar. Seriyi tamamlayan sonuç ise Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Deportivo, bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.
Getafe - Deportivo de A Coruna: Son karşılaşmaların karnesi
Bu kulüpler arasındaki en son maç, 28 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı; Getafe, Deportivo'yu konuk ettiği karşılaşmayı 3-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Getafe'nin üç galibiyeti, Deportivo'nun bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor. Taraflar ayrıca Eylül 2017'de karşılaştı ve Deportivo sahasında 2-1 kazandı; Aralık 2015'te oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Kafa Kafaya
Getafe - Deportivo de A Coruna puan durumu
Mevcut LaLiga tablosunda Getafe sekizinci, Deportivo de A Coruna ise onuncu sırada yer alıyor.
|#
|P
|K
|B
|K
|F
|A
|+/-
|Puan
|Form
|1
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|+24
|21
K
K
K
K
K
|2
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|+9
|16
K
K
K
K
K
|3
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|+2
|16
B
K
K
K
K
|4
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|+10
|15
K
K
K
K
K
|5
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|+1
|13
K
K
K
B
K
|6
|7
|3
|2
|2
|11
|6
|+5
|11
B
K
K
K
K
|7
|7
|2
|4
|1
|10
|8
|+2
|10
B
K
B
K
K
|8
|7
|3
|1
|3
|9
|13
|-4
|10
K
K
K
B
K
|9
|7
|2
|2
|3
|13
|12
|+1
|8
K
K
K
K
K
|10
|6
|2
|2
|2
|7
|6
|+1
|8
B
B
K
K
K
|11
|7
|2
|2
|3
|4
|7
|-3
|8
K
K
B
B
K
|12
|7
|2
|2
|3
|11
|16
|-5
|8
B
K
K
K
K
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|13
|-7
|8
B
K
K
K
K
|14
|7
|1
|4
|2
|8
|6
|+2
|7
K
B
B
B
K
|15
|7
|2
|1
|4
|10
|10
|0
|7
K
K
K
B
K
|16
|7
|2
|1
|4
|11
|21
|-10
|7
K
K
K
K
K
|17
|6
|1
|2
|3
|8
|12
|-4
|5
K
K
B
K
B
|18
|7
|1
|2
|4
|11
|17
|-6
|5
K
K
B
K
K
|19
|7
|1
|1
|5
|4
|13
|-9
|4
K
K
K
K
K
|20
|7
|0
|3
|4
|3
|12
|-9
|3
K
K
B
B
K