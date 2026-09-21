Getafe, 13 Eylül 2026 Pazar günü Getafe'deki Coliseum'da Deportivo de A Coruna ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın son dönemdeki karşılaşma geçmişinde tüm kulvarlarda Deportivo'nun 1 galibiyetine karşılık 6 galibiyet alan Getafe üstün durumda. Coliseum'daki son üst düzey lig buluşması, Getafe'nin 3-0'lık net galibiyetiyle sonuçlandı.

GOAL, Getafe - Deportivo de A Coruna maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil, sizin için sunuyor.

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Deportivo de A Coruna maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak. Bölgenizdeki kesin başlama saatini öğrenmek için yerel yayın akışını kontrol edin.

La Liga - Hafta 5 13 Eyl 2026 - 12:30 Coliseum

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri nasıl alınır?

13 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Deportivo de La Coruña maçının biletlerini satın almak için şu temel satış kanallarını takip edin:

1. Resmî Getafe CF kanalları (birincil satış)

Resmî internet sitesi: Biletler, doğrudan Getafe CF'nin resmî sitesindeki bilet satış portalı üzerinden satışa sunulur. Genel satışlar genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce başlar.

Stadyum gişesi (Taquillas): Koltuklar hâlâ müsaitse, maçtan önceki günlerde veya maç günü Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden fiziki bilet satın alabilirsiniz.

2. Resmî LaLiga ve yetkili satış noktaları

LaLiga bilet portalı: İspanya'nın en üst düzey ligindeki maçlar için genel giriş biletleri, resmî birincil kontenjanlara yönlendirme yapan merkezi LaLiga bilet satış sitesi üzerinden satılır.

İş ortağı satış noktaları: Marca Entradas gibi yetkili bilet platformları, çoğu zaman maç günü koltuklarını doğrudan birincil satış olarak sunar.

3. İkincil bilet pazarları

Birincil biletler tükenirse, StubHub gibi ikincil bilet değişim platformları, resmî genel satıştan önce yeniden satış envanteri listeler.

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga biletleri ne kadar?

Getafe - Deportivo de A Coruna maçının bilet fiyatları, satın alımı doğrudan kulübün gişesinden mi yoksa ikincil bilet toplayıcıları üzerinden mi yaptığınıza göre değişiklik gösterir.

Getafe CF'den doğrudan alınan birincil bilet fiyatları, Estadio Coliseum'daki standart LaLiga iç saha maçları için kalelerin arkası ya da orta yan tribünlerde oturmanıza bağlı olarak £25 ile £60 (€30 ile €70) arasında değişir.

StubHub gibi yeniden satış ve ikincil pazar seçenekleri ise genel giriş koltukları için genellikle £75 ile £135 civarından başlar.

İkincil platformlardaki premium veya yüksek talep gören kategori koltukların ortalama fiyatı, maç gününe yakınlığa ve genel bilet bulunabilirliğine bağlı olarak £170 ile £230 arasında değişir.

Getafe - Deportivo de A Coruna LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Deportivo de A Coruna form durumu

Getafe son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 23 Ağustos'ta LaLiga'da Racing Santander'e karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu; bu sonucun öncesinde Partizan Beograd karşısında Konferans Ligi elemelerinde 3-1'lik bir galibiyet gelmişti. Bu serinin en kötü sonucu ise Deportivo Alaves karşısında alınan 3-0'lık yenilgiydi. Söz konusu beş maçta Getafe altı gol attı ve altı gol yedi; rekabetçi nitelikteki iki karşılaşmada bu gollerin dördü kaydedildi.

Deportivo de A Coruna ise son beş maçında bir galibiyet, üç beraberlik ve bir yenilgi elde etti. Takımın son maçı, 17 Ağustos'ta LaLiga'da Elche ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma oldu. 8 Ağustos'ta oynanan hazırlık maçında Genoa'yı 1-0 yendiler ve iki gün önce de Fiorentina ile 1-1 berabere kaldılar. Seriyi tamamlayan sonuç ise Real Madrid'e karşı alınan 1-0'lık yenilgiydi. Deportivo, bu beş maçta beş gol attı ve beş gol yedi.

Getafe - Deportivo de A Coruna: Son karşılaşmaların karnesi

Bu kulüpler arasındaki en son maç, 28 Şubat 2018'de LaLiga'da oynandı; Getafe, Deportivo'yu konuk ettiği karşılaşmayı 3-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmada Getafe'nin üç galibiyeti, Deportivo'nun bir galibiyeti ve bir beraberlik bulunuyor. Taraflar ayrıca Eylül 2017'de karşılaştı ve Deportivo sahasında 2-1 kazandı; Aralık 2015'te oynanan maç ise golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Getafe - Deportivo de A Coruna puan durumu

Mevcut LaLiga tablosunda Getafe sekizinci, Deportivo de A Coruna ise onuncu sırada yer alıyor.