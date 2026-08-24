Getafe - Celta Vigo maçının biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Getafe, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Getafe'deki Coliseum'da Celta Vigo ile karşı karşıya gelecek.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşması aynı statta 0-0 beraberlikle sona erdi. Getafe, iki ekip arasındaki geçmiş maçlarda küçük bir üstünlüğe sahip ve daha önceki 30 karşılaşmada Celta Vigo'nun 9 galibiyetine karşı 11 galibiyet elde etti.

GOAL, Getafe ile Celta Vigo maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Getafe - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Celta Vigo maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak ve başlama saati yukarıda listelenen doğrulanmış saat olacak.

La Liga - Hafta 4 7 Eyl 2026 - 13:00 Coliseum

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi Getafe CF Bilet Portalı Genel satış biletlerini güvenli şekilde almanın en emniyetli yolu doğrudan ev sahibi kulüp Getafe CF üzerinden işlem yapmaktır:

Online rezervasyon: Getafe CF'nin resmi sitesindeki maç günü biletleri bölümüne girin. 7 Eylül'deki Celta Vigo maçını seçin, tribününüzü belirleyin ( Fondo , Tribuna veya Lateral ) ve kayıt işlemini tamamlayın.

Satış zamanı: Genel satış biletleri genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce satışa çıkar.

Statta: Maçın biletleri tükenmemişse, kalan genel giriş biletleri Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden ( Taquillas ) santraya kadar satın alınabilir.

2. VIP & Hospitality paketleri Daha iyi koltuklar, maç öncesi yemek veya lounge erişimi için:

VIP veya kurumsal biletleri doğrudan Getafe'nin resmi internet sitesindeki ticari departmanı üzerinden rezerve edin.

Resmi spor seyahat acenteleri ve hospitality platformları da maç biletleri ve yerel otel konaklamalarını içeren paketler sunuyor.

3. İkincil bilet platformları Resmi kanallardaki genel satış seçenekleri tükenirse:

Sezonluk kombine sahiplerinden yeniden satış biletleri sunan StubHub gibi ikincil pazar yerlerini değerlendirebilirsiniz.

Satın alma işlemi öncesinde fiyatları karşılaştırdığınızdan, teslimat yöntemlerini (mobil e-bilet veya fiziksel kart) kontrol ettiğinizden ve koltuk konumu detaylarını incelediğinizden emin olun.

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

7 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Celta Vigo maçının bilet fiyatları, resmi kanallardan mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmi doğrudan biletler (liste fiyatı)

Genel satış fiyat aralığı: Yaklaşık £25 ila £65 (€30 ila €75) .

Fiyatı etkileyen faktörler: Getafe CF'nin resmi portalındaki standart biletlerin fiyatı koltuk konumuna göre değişir:

Fondo (kalelerin arkası): yaklaşık £25 ila £35 Lateral (yan tribünler): yaklaşık £35 ila £50 Tribuna (ana tribün): yaklaşık £50 ila £65



2. İkincil yeniden satış platformları

Başlangıç fiyatı: Yeniden satış sitelerindeki en ucuz giriş seviyesi seçenekler için yaklaşık £100 ila £155 (€120 ila €180 / $131+) .

Ortalama yeniden satış fiyatı: Talep ve koltuk seçimine bağlı olarak StubHub gibi büyük ikincil bilet pazarlarında yaklaşık £175 ila £235 .

3. VIP & Hospitality paketleri

Hospitality biletleri: Merkezi maç koltukları, lounge erişimi ve maç öncesi yiyecek/içecek dahil bilet başına genellikle £150 ila £250+ seviyesinden başlar.

Getafe - Celta Vigo LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Celta Vigo form durumu

Getafe, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Partizan Beograd karşısında aldığı 3-1'lik galibiyet oldu. Bundan önce ise 15 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves'e 3-0 yenildi. Bu beş maçta Getafe altı gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Celta Vigo'nun son beş maçı da hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçları 8 Ağustos'ta SSC Napoli karşısında 1-1 sona erdi. Ayrıca Sassuolo'yu 4-1 mağlup ettiler ve Academico Viseu ile Braga ile 2-2 berabere kaldılar. Celta, bu beş karşılaşmada 10 gol attı ve altı gol yedi.

Getafe - Celta Vigo: Son karşılaşmaların karnesi

Bu takımlar arasındaki son maç, 1 Şubat 2026'da LaLiga'da Coliseum'da 0-0 sona erdi. Son beş karşılaşmada Celta Vigo iki, Getafe iki galibiyet aldı ve bir maç berabere bitti. Celta'nın bu galibiyetleri arasında Ağustos 2025'te sahasında aldığı 2-0'lık sonuç ile Kasım 2024'te Coliseum'da elde ettiği 1-0'lık galibiyet yer alıyor.

Getafe - Celta Vigo puan durumu

Mevcut LaLiga tablosunda Getafe 19. sırada yer alırken Celta Vigo 12. basamakta bulunuyor.