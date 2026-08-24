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Getafe - Celta Vigo biletleri nasıl alınır: LaLiga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Getafe
Celta Vigo
La Liga

Getafe, LaLiga'da Celta Vigo ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Getafe ile Celta Vigo, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Getafe'deki Coliseum'da karşı karşıya gelecek.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşması aynı statta 0-0'lık beraberlikle sona ermişti. Taraflar arasındaki önceki 30 maçta Getafe'nin 11, Celta Vigo'nun ise 9 galibiyeti bulunurken, ikili rekabette tarihsel olarak küçük bir üstünlük Getafe'de.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere, Getafe - Celta Vigo maçına bilet bulmak için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Getafe - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Celta Vigo maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen onaylı saat olarak belirlendi.

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La Liga - Hafta 4
Coliseum

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi Getafe CF bilet portalı Genel satış tribün koltuklarını güvenli şekilde almanın en emniyetli yolu doğrudan ev sahibi kulüp Getafe CF üzerinden işlem yapmaktır:

  • Online rezervasyon: Getafe CF'nin resmi sitesindeki maç günü biletleri bölümüne girin. 7 Eylül'deki Celta Vigo maçını seçin, tribününüzü (Fondo, Tribuna veya Lateral) belirleyin ve kaydı tamamlayın.
  • Satış zamanı: Genel satış biletleri genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce açılır.
  • Statta: Maç kapalı gişe olmazsa, kalan genel giriş biletleri başlangıç düdüğüne kadar Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden (Taquillas) satın alınabilir.

2. VIP ve hospitality paketleri Daha iyi koltuklar, maç öncesi yemek ya da lounge erişimi için:

  • VIP veya kurumsal biletlerinizi doğrudan Getafe'nin resmi internet sitesindeki ticari departmanı üzerinden ayırtın.
  • Resmi spor seyahat acenteleri ve hospitality platformları da maç biletleri ile yerel otel konaklamalarını içeren paketler sunuyor.

3. İkincil bilet platformları Resmi kanallardaki genel satış seçenekleri tükenirse:

  • StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde kombine sahiplerinin yeniden satışa çıkardığı biletler listelenir.
  • Satın almadan önce fiyatları karşılaştırdığınızdan, teslimat yöntemlerini kontrol ettiğinizden (mobil e-bilet veya fiziksel kart) ve koltuk konumu detaylarını incelediğinizden emin olun.

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

7 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Celta Vigo maçının bilet fiyatları, resmi kanallardan mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı alım yaptığınıza göre değişiklik gösteriyor:

1. Resmi doğrudan biletler (nominal değer)

  • Genel satış aralığı: Yaklaşık 25 £ ila 65 £ (30 € ila 75 €).
  • Fiyatı etkileyen unsurlar: Getafe CF'nin resmi portalındaki standart biletler koltuk konumuna göre değişiyor:
    • Fondo (Kale arkası): Yaklaşık 25 £ ila 35 £
    • Lateral (Yan tribünler): Yaklaşık 35 £ ila 50 £
    • Tribuna (Ana tribün): Yaklaşık 50 £ ila 65 £

2. İkincil yeniden satış platformları

  • Başlangıç fiyatı: Yeniden satış sitelerindeki en ucuz giriş seviyesi seçenekler için yaklaşık 100 £ ila 155 £ (120 € ila 180 € / 131 $+).
  • Ortalama yeniden satış fiyatı: Talep ve koltuk seçimine bağlı olarak StubHub gibi büyük ikincil bilet pazar yerlerinde yaklaşık 175 £ ila 235 £.

3. VIP ve hospitality paketleri

  • Hospitality biletleri: Merkezi maç koltukları, lounge erişimi ve maç öncesi yiyecek/içecek dahil olacak şekilde bilet başına genellikle 150 £ ila 250 £+'dan başlar.

Getafe - Celta Vigo LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Celta Vigo form durumu

Getafe, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son maçında 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Partizan Beograd karşısında 3-1'lik galibiyet geldi. Bundan önce ise 15 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves'e 3-0 mağlup oldu. Getafe bu beş maçta altı gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Celta Vigo'nun son beş maçının tamamı hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçları 8 Ağustos'ta SSC Napoli karşısında 1-1 sona erdi. Ayrıca Sassuolo'yu 4-1 yendiler ve Academico Viseu ile Braga ile 2-2 berabere kaldılar. Celta bu beş karşılaşmada 10 gol attı ve 6 gol yedi.

GET

GET - Form

ALA
K3-0
PBE
K3-1
SAN
K1-0
PBE
K2-1
OSA
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
5/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
CEL

CEL - Form

NAP
B1-1
VAL
B0-0
OSA
K1-2
ATH
K0-2
RSO
B0-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
2/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
1/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Getafe - Celta Vigo: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1 Şubat 2026'da LaLiga'da Coliseum'da 0-0 sona erdi. Son beş karşılaşmada Celta Vigo iki, Getafe iki galibiyet aldı ve bir maç da beraberlikle bitti. Celta'nın galibiyetleri arasında Ağustos 2025'te sahasında aldığı 2-0'lık zafer ve Kasım 2024'te Coliseum'da kazandığı 1-0'lık maç yer alıyor.

Kafa Kafaya

GetafeÇizimCelta Vigo
2
1
2
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
0
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
0
Getafe badge
Getafe
GET
2
MS
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
1
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
MS
La Liga
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
1
Getafe badge
Getafe
GET
0
MS
La Liga
Getafe badge
Getafe
GET
3
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
2
MS
6Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

Getafe - Celta Vigo puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Getafe 19. sırada yer alırken, Celta Vigo 12. sırada bulunuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BarcelonaBarcelonaBAR
7700317+2421
K
K
K
K
K
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
K
K
K
K
K
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
B
K
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
K
K
K
K
K
5
SevillaSevillaSEV
7412109+113
K
K
K
B
K
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
B
K
K
K
K
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
B
K
B
K
K
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
K
K
K
B
K
9
VillarrealVillarrealVIL
72231312+18
K
K
K
K
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
B
B
K
K
K
11
GetafeGetafeGET
722347-38
K
K
B
B
K
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
B
K
K
K
K
13
OsasunaOsasunaOSA
7223613-78
B
K
K
K
K
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
K
B
B
B
K
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
K
K
K
B
K
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
K
K
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
K
K
B
K
B
18
ElcheElcheELC
71241117-65
K
K
B
K
K
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
K
K
K
K
K
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
K
K
B
B
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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