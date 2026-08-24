Getafe ile Celta Vigo, 7 Eylül 2026 Pazartesi günü Getafe'deki Coliseum'da karşı karşıya gelecek.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşması aynı statta 0-0'lık beraberlikle sona ermişti. Taraflar arasındaki önceki 30 maçta Getafe'nin 11, Celta Vigo'nun ise 9 galibiyeti bulunurken, ikili rekabette tarihsel olarak küçük bir üstünlük Getafe'de.

Biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu dahil olmak üzere, Getafe - Celta Vigo maçına bilet bulmak için bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Getafe - Celta Vigo LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe - Celta Vigo maçı, Getafe'deki Coliseum'da oynanacak ve başlangıç saati yukarıda listelenen onaylı saat olarak belirlendi.

La Liga - Hafta 4 7 Eyl 2026 - 13:00 Coliseum

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri nasıl alınır?

1. Resmi Getafe CF bilet portalı Genel satış tribün koltuklarını güvenli şekilde almanın en emniyetli yolu doğrudan ev sahibi kulüp Getafe CF üzerinden işlem yapmaktır:

Online rezervasyon: Getafe CF'nin resmi sitesindeki maç günü biletleri bölümüne girin. 7 Eylül'deki Celta Vigo maçını seçin, tribününüzü ( Fondo , Tribuna veya Lateral ) belirleyin ve kaydı tamamlayın.

Satış zamanı: Genel satış biletleri genellikle maç gününden 1 ila 2 hafta önce açılır.

Statta: Maç kapalı gişe olmazsa, kalan genel giriş biletleri başlangıç düdüğüne kadar Getafe'deki Estadio Coliseum gişesinden ( Taquillas ) satın alınabilir.

2. VIP ve hospitality paketleri Daha iyi koltuklar, maç öncesi yemek ya da lounge erişimi için:

VIP veya kurumsal biletlerinizi doğrudan Getafe'nin resmi internet sitesindeki ticari departmanı üzerinden ayırtın.

Resmi spor seyahat acenteleri ve hospitality platformları da maç biletleri ile yerel otel konaklamalarını içeren paketler sunuyor.

3. İkincil bilet platformları Resmi kanallardaki genel satış seçenekleri tükenirse:

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde kombine sahiplerinin yeniden satışa çıkardığı biletler listelenir.

Satın almadan önce fiyatları karşılaştırdığınızdan, teslimat yöntemlerini kontrol ettiğinizden (mobil e-bilet veya fiziksel kart) ve koltuk konumu detaylarını incelediğinizden emin olun.

Getafe - Celta Vigo LaLiga biletleri ne kadar?

7 Eylül 2026'da Estadio Coliseum'da oynanacak Getafe - Celta Vigo maçının bilet fiyatları, resmi kanallardan mı yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı alım yaptığınıza göre değişiklik gösteriyor:

1. Resmi doğrudan biletler (nominal değer)

Genel satış aralığı: Yaklaşık 25 £ ila 65 £ (30 € ila 75 €) .

Fiyatı etkileyen unsurlar: Getafe CF'nin resmi portalındaki standart biletler koltuk konumuna göre değişiyor:

Fondo (Kale arkası): Yaklaşık 25 £ ila 35 £ Lateral (Yan tribünler): Yaklaşık 35 £ ila 50 £ Tribuna (Ana tribün): Yaklaşık 50 £ ila 65 £



2. İkincil yeniden satış platformları

Başlangıç fiyatı: Yeniden satış sitelerindeki en ucuz giriş seviyesi seçenekler için yaklaşık 100 £ ila 155 £ (120 € ila 180 € / 131 $+) .

Ortalama yeniden satış fiyatı: Talep ve koltuk seçimine bağlı olarak StubHub gibi büyük ikincil bilet pazar yerlerinde yaklaşık 175 £ ila 235 £ .

3. VIP ve hospitality paketleri

Hospitality biletleri: Merkezi maç koltukları, lounge erişimi ve maç öncesi yiyecek/içecek dahil olacak şekilde bilet başına genellikle 150 £ ila 250 £+ 'dan başlar.

Getafe - Celta Vigo LaLiga: Bilmeniz gereken her şey

Getafe - Celta Vigo form durumu

Getafe, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Takımın son maçında 20 Ağustos'ta Konferans Ligi elemelerinde Partizan Beograd karşısında 3-1'lik galibiyet geldi. Bundan önce ise 15 Ağustos'ta LaLiga'da Deportivo Alaves'e 3-0 mağlup oldu. Getafe bu beş maçta altı gol atarken kalesinde dokuz gol gördü.

Celta Vigo'nun son beş maçının tamamı hazırlık karşılaşmasıydı ve bu süreçte iki galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçları 8 Ağustos'ta SSC Napoli karşısında 1-1 sona erdi. Ayrıca Sassuolo'yu 4-1 yendiler ve Academico Viseu ile Braga ile 2-2 berabere kaldılar. Celta bu beş karşılaşmada 10 gol attı ve 6 gol yedi.

Getafe - Celta Vigo: Son karşılıklı maçlar

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma 1 Şubat 2026'da LaLiga'da Coliseum'da 0-0 sona erdi. Son beş karşılaşmada Celta Vigo iki, Getafe iki galibiyet aldı ve bir maç da beraberlikle bitti. Celta'nın galibiyetleri arasında Ağustos 2025'te sahasında aldığı 2-0'lık zafer ve Kasım 2024'te Coliseum'da kazandığı 1-0'lık maç yer alıyor.

Getafe - Celta Vigo puan durumu

Güncel LaLiga tablosunda Getafe 19. sırada yer alırken, Celta Vigo 12. sırada bulunuyor.