Getafe, 22 Kasım 2026 Pazar günü Atletico Madrid'i Getafe'deki Coliseum'da ağırlayacak.

İki takımın Mart 2026'daki son LaLiga karşılaşmasını Atlético Madrid 1-0 kazanmıştı. Getafe ise başkentteki rakibine karşı son resmî galibiyetini Mart 2025'teki çekişmeli bir LaLiga maçında almıştı.

Getafe ile Atletico Madrid maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Getafe - Atletico Madrid LaLiga maçı ne zaman başlayacak?

Getafe ile Atletico Madrid arasındaki maç, 22 Kasım 2026 Pazar günü Getafe'deki Coliseum'da başlayacak.

La Liga - Hafta 13 22 Kas 2026 - 15:00 Coliseum

Getafe - Atletico Madrid LaLiga maçının biletleri nasıl alınır?

Getafe ile Atletico Madrid arasındaki LaLiga maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan kulüplerin resmî internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Coliseum'da oynanacak iç saha maçları için Getafe CF'nin resmî bilet satış portalına bakabilirsiniz. Deplasman maçları veya genel LaLiga bilet satışı içinse Atlético Madrid'in resmî internet sitesinde standart giriş biletlerine ve VIP ağırlama seçeneklerine ulaşabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenmişse standart giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan LaLiga maçlarının biletlerini alıp satmasına imkân tanır.

Getafe - Atletico Madrid LaLiga maçının biletleri ne kadar?

Getafe ile Atletico Madrid arasındaki yaklaşan LaLiga maçının bilet fiyat aralıkları, kulüplerin resmî kanallarına ve ikincil pazarlara göre şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart giriş biletleri: Fiyatlar genellikle 30 ila 50 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Saha kenarı ve alt tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 120 ila 250 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Özel kulüp ağırlama deneyimlerinin fiyatları kişi başı 250 ila 500 avro ve üzeri arasında değişir. Bu paketler, konforlu koltuklar ve özel salona erişim sağlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirlenir:

Alt kategori / ekonomik seçenekler: Üst tribün veya kale arkası bölümlerinde fiyatlar 190 ila 220 avro civarından başlar.

Üst tribün veya kale arkası bölümlerinde fiyatlar civarından başlar. Saha kenarı ve yeniden satıştaki premium koltuklar: Fiyatlar, mevcut bilet sayısına ve maç gününe kalan süreye bağlı olarak 350 ila 650 avro ve üzeri arasında değişir.

Fiyatlar, mevcut bilet sayısına ve maç gününe kalan süreye bağlı olarak arasında değişir. Ortalama piyasa fiyatı: Tribündeki tam konuma ve bilet bulunabilirliğine bağlı olarak 300 ila 600 avro ve üzeri arasında değişir.

Getafe - Atletico Madrid LaLiga maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Getafe ve Atletico Madrid'in form durumu

Getafe, tüm kulvarlardaki son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabildi; bu süreçte iki kez berabere kaldı, iki kez de yenildi. LaLiga'daki son maçında Rayo Vallecano ile 1-1 berabere kaldı. Ekim ayının başlarında Barcelona karşısında evinde aldığı 3-0'lık yenilgi ise son dönemdeki en kötü sonuçlarından biri olarak öne çıkıyor. Bordalas'ın takımı bu beş maçta dört gol atıp altı gol yedi. Bu tablo, son haftalarda takıma pahalıya mal olan savunma zaafını yansıtıyor.

Atletico Madrid, son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı; bu süreçte on gol atıp yalnızca iki gol yedi. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Öncesinde ise LaLiga'da Espanyol'u 1-0 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United karşısında alınan 2-0'lık galibiyet ve Real Madrid'e karşı gelen 2-1'lik zafer de Simeone'nin takımının farklı kulvarlarda ortaya koyduğu kaliteyi gösteriyor.

Getafe - Atletico Madrid: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki son resmî maç Mart 2026'da oynandı. Atletico, LaLiga'daki bu karşılaşmayı evinde 1-0 kazandı. Tüm kulvarlardaki son beş karşılaşmada Atletico Madrid'in belirgin bir üstünlüğü var: Atletico dört kez, Getafe ise bir kez kazandı. Getafe'nin tek galibiyeti Mart 2025'teki bir LaLiga maçında geldi. Temmuz 2026'daki sezon öncesi hazırlık maçını da Atletico 4-1 kazandı. Bu sonuç, takımların yakın geçmişteki performansları arasındaki farkı pekiştirdi.