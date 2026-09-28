Tiflis'in ateşli futbol taraftarları, Gürcistan'ı bu eylülde dört gün içinde iki iç saha milli maçında izleme fırsatı yakaladıkları için büyük heyecan yaşıyor.

Gürcü başkentindeki UEFA Uluslar Ligi açılış maçında Kuzey İrlanda ile karşılaştıktan sonra Jvarosnebi (Haçlılar), turnuvanın lig aşamasının 2. maç gününde 28 Eylül Pazartesi günü Boris Paichadze Dinamo Arena'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Maç biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Gürcistan'ın grubunda Kuzey İrlanda ve Ukrayna'nın yanı sıra Macaristan da yer alıyor (B Ligi 2. Grup). Takım, lig aşamasında bu üç rakibin tamamıyla iç sahada ve deplasmanda oynayacak (toplam altı maç).

Her grubun lideri 2028-29 UEFA Uluslar Ligi A'ya yükselecek, her grubun dördüncüsü ise 2028-29 UEFA Uluslar Ligi C'ye düşecek. Ayrıca her grubun ikinci ve üçüncü sıradaki takımları, iç saha ve deplasmanda iki ayaklı oynanacak yükselme/düşme play-off'larına kalacak.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın almak için en iyi yerler dahil olmak üzere Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi biletlerini şu anda nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Gürcistan - Ukrayna maçı, 28 Eylül Pazartesi günü Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.00 (GET) olarak planlandı.

UEFA Nations League B - Hafta 2 28 Eyl 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri ilk olarak ağustos ayının sonunda satışa çıktı.

Genel tribünler ve Gürcistan taraftar bölümleri için: Gürcistan Futbol Federasyonu, ana stadyum biletlerini yalnızca resmi Gürcü bilet platformu (Biletebi.ge) üzerinden çevrim içi olarak satıyor.

Ukrayna deplasman tribünleri için: Ukrayna Futbol Federasyonu, deplasman taraftarına ayrılan kontenjanı (9. ve 10. sektörler) doğrudan yönetiyor.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alma, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor. Bu da alıcılara biletlerin geçerli olacağı ve maç gününden önce ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Tiflis'teki Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanacak Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçının resmi bilet fiyatları 20 GEL ile 100 GEL (Gürcistan larisi) arasında değişiyor. Bu da yaklaşık 6 € ile 33 € aralığına denk geliyor.

Resmi fiyatlandırma yapısı, oturma konumu ve saha görüşüne göre dört ayrı kategoriye ayrılıyor:

Kategori 4 - 20 GEL (6 €)

Kategori 3 - 40 GEL (13 €)

Kategori 2 - 70 GEL (23 €)

Kategori 1 - 100 GEL (33 €)

Boris Paichadze Dinamo Arena, standart futbol izleme kategorilerine göre düzenlenmiştir:

Kategori 1 ve 2 (uzun kenar alt ve üst tribünleri) : Bunlar, sahanın ana yan çizgileri boyunca konumlanan ve oyunun en net şekilde izlenmesini sağlayan premium bölümlerdir.

Kategori 3 ve 4 (kısa kenar / kale arkaları) : Daha uygun fiyatlı bu kategoriler, alt ve üst tribünlerde kalelerin arkasında yer alır.

Deplasman taraftarı bölgesi : Ukrayna Futbol Federasyonu, deplasman taraftarına ayrılan özel sektörlerin 9 ve 10. sektörlerde bulunduğunu doğruladı (Metreveli Caddesi'nden H girişinden erişiliyor).

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bilet durumu için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Boris Paichadze Dinamo Arena hakkında bilmeniz gereken her şey

İlk olarak 1936'da Dinamo Stadyumu adıyla açılan Boris Paichadze Dinamo Arena, Gürcistan'ın en büyük ve en ünlü stadyumudur. Başkent Tiflis'in kalbinde yer alan tesis, 54.549 seyirci kapasitesine sahiptir. FC Dinamo Tbilisi, Gürcistan milli futbol takımı ve Gürcistan milli ragbi birliği takımına ev sahipliği yapmaktadır.

1970'lerde Dinamo Tbilisi çok başarılı bir döneme girdi ve artan kalabalıkları karşılamak için stadyum tamamen yeniden inşa edildi (1976).

Gürcistan bağımsızlığını kazandıktan sonra stadyum, 1940'ların efsanevi golcüsü Boris Paichadze'nin onuruna yeniden adlandırıldı. Paichadze, geniş kesimler tarafından Gürcistan'ın en büyük futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

2006 yılında stadyum büyük çaplı bir modernizasyondan geçti. Güvenlik ve UEFA standartlarını karşılamak için tamamı koltuklu bir stadyuma dönüştürüldü. Bu da kapasiteyi eski çok yüksek seviyelerinden bugünkü formata ciddi şekilde düşürdü.

Boris Paichadze Dinamo Arena'daki unutulmaz anlar:

Liverpool'u batırmak (1979) : Dinamo Tbilisi, bir Avrupa Kupası maçında Avrupa'nın güçlü ekiplerinden Liverpool'u ağırladı. Dinamo, Liverpool'u 3-0'la tamamen dağıttı. Resmi kapasite daha düşük olsa da yerel haberlerde, koridorlarda ve geçiş yollarında ayakta durulmasıyla birlikte akıl almaz şekilde 110.000 taraftarın stadyuma sığdığı belirtiliyor. Bu sayı, stat tarihinin en yüksek seyirci rekoru olarak duruyor.

Meşaleler Denizi (1981) : Dinamo Tbilisi, Almanya'da 1980-81 Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nı kazandıktan sonra kutlamalar için evine döndü. 80.000'den fazla taraftar, kahramanlarını ikonik ve ışıl ışıl bir kutlamayla karşılamak için ellerinde yanan meşalelerle stadyumu doldurdu.

Tam İspanyol kapışması (2015) : Arena, 2015 UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptığında dünya futbolunun ilgi odağı oldu. Nefes kesen maçta Barcelona, Sevilla'yı tamamen dolu tribünler önünde 5-4 mağlup etti.

Baba-oğul başyapıtı: Stadyum, ilk olarak 1936'da bir baba (Archil Kurdiani) tarafından inşa edilmiş, ardından 40 yıl sonra aynı babanın mimar oğluyla (Gia Kurdiani) birlikte çalışmasıyla tamamen yeniden tasarlanmış nadir bir mimari harikadır.

Nasıl gidilir?

Boris Paichadze Dinamo Arena, Tiflis şehir merkezinin hemen kuzeyinde, merkezi ve yoğun bir ticari bölgede yer aldığı için özel araç yerine toplu taşıma şiddetle tavsiye edilir.

Metro ile: Tiflis Metrosu ucuzdur (1 GEL), hızlıdır ve maç günü trafiğinden kaçınmayı sağlar.

Station Square (Vagzalis Moedani): Burası, First Line (Kırmızı Hat) ile Saburtalo Line'ın (Yeşil Hat) kesiştiği ana merkezdir. İstasyondan çıkın, Tevedore Megvedeli Caddesi boyunca yürüyün, Tsabadze Caddesi'nde sola dönün ve stadyumu göreceksiniz.

Otobüs ile: Çok sayıda şehir içi otobüs, doğrudan stadın önünde ya da en fazla 5 dakikalık yürüme mesafesinde durur.

306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 ve 476 numaralı otobüsler doğrudan stadyumun yanında veya Tsereteli Metro merkezinin yakınında durur. Merkezi bölgelerden geliyorsanız 31 ve 37 numaralı otobüsler Rustaveli Bulvarı'ndan Station Square'e doğrudan gider.

Tren ile: Tiflis dışından geliyorsanız (Batum, Kutaisi veya Gori gibi), bölgesel tren kullanabilirsiniz. Station Square'deki Tiflis Merkez Tren İstasyonu'nda inin. Stadyum, peronların yalnızca birkaç blok kuzeyinde yer alır ve yaklaşık 10 dakikalık kolay bir yürüyüş mesafesindedir.

Araba ile: Etkinlik günlerinde yoğun trafik ve sınırlı park imkanı nedeniyle kendi aracınızla gelmeniz genellikle tavsiye edilmez. Arenada halka açık özel bir otopark yoktur ancak aracınızı Tiflis Merkez İstasyonu otoparkına bırakıp kalan mesafeyi yürüyebilirsiniz.

Gürcistan - Ukrayna UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Gürcistan - Ukrayna: Son durum

FIFA sıralaması: Gürcistan (#72) - Kosova (#33)

Gürcistan, bu yılın mart ayından bu yana Tiflis'te İsrail ve Romanya ile hazırlık maçlarında berabere kalıp Bahreyn'i yenmesinin ardından, 2026'daki yenilgisiz iç saha serisini sürdürmeyi hedefliyor. Takımın sahasındaki son yenilgisi geçen kasım ayında Dünya Kupası elemesinde İspanya'ya karşı 0-4'lük skorla geldi.

Ukrayna ise Dünya Kupası play-off'larında İsveç'e karşı aldığı hayal kırıklığı yaratan yenilginin ardından iyi bir dönüş yaptı ve mart ayında Arnavutluk ile Polonya'ya karşı hazırlık maçlarını kazandı.

Gürcistan - Ukrayna: Son karşılaşmalar

Gürcistan, Ukrayna'yı bugüne kadar hiç yenemedi. İki takım arasındaki genel rekabette Ukrayna'nın 7 galibiyeti, 4 beraberlik ve Gürcistan'ın 0 galibiyeti bulunuyor. Bu 11 önceki maçta Ukrayna toplam 17 gol atarken, Gürcistan 6 kez fileleri havalandırdı.

2024-25 UEFA Uluslar Ligi kampanyasında taraflar Gürcistan'da karşılaştıklarında puanları paylaştı (1-1), bir ay sonra yeniden karşı karşıya geldiklerinde ise Ukrayna (Polonya'da) 1-0 kazandı.

Grp. 2 Form # P K B K F A +/- Puan Form 1 Kuzey İrlanda NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 K 2 Ukrayna UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 K 3 Gürcistan GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 K 4 Macaristan HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 K Yükselme Yükselme Play-off Küme Düşme Play-off Küme Düşme



