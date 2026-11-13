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Genoa-Torino maçı biletleri nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Genoa
Torino
Serie A

Genoa, Serie A'da Torino ile karşılaşıyor. Biletinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Genoa, 6 Aralık 2026 Pazar günü Torino'yu Cenova'daki Stadio Luigi Ferraris'te konuk edecek.

İki takımın 22 Şubat 2026'daki son Serie A karşılaşmasında Genoa, Stadio Luigi Ferraris'te 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Bu iç saha galibiyetinden önce ise Torino, Ekim 2025'te Genoa'yı ağırladığı çekişmeli maçı 2-1 kazanmıştı.

GOAL, Genoa-Torino maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Genoa-Torino Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Genoa-Torino maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Cenova'daki Stadio Luigi Ferraris'te oynanacak.

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Serie A - Hafta 14
Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Torino Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Genoa-Torino Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Resmî bilet satışı: Genel satış başladığında biletleri doğrudan Genoa CFC'nin resmî internet sitesinden (genoacfc.it) veya Vivaticket bilet platformundan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Genoa-Torino Serie A maçının biletleri ne kadar?

Genoa-Torino Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 25 ila 41 € civarından başlıyor.
  • Yan tribünler ve premium biletler: Fiyatlar 60 € seviyesinden başlayıp 150 € üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

  • En uygun yeniden satış biletleri: Fiyatlar yaklaşık 60 € seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama fiyatlar: Yaklaşık 205 € seviyesinde seyrediyor.

Genoa-Torino Serie A maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Genoa ve Torino'nun form durumu

Genoa, son beş Serie A maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; bu süreçte on gol atıp dört gol yedi. Son maçında Lecce deplasmanından 1-2'lik galibiyetle dönen Genoa, bir önceki karşılaşmasında Juventus'u sahasında 2-0 yenmişti. Bu sonuçlardan önce Venezia'yı 1-0 ve Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederken tek yenilgisini Roma'ya karşı 2-0'lık skorla aldı. De Rossi'nin ekibi, bu maça ligde üst üste üç galibiyetle çıkıyor.

Torino, son beş Serie A maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; bu süreçte altı gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Frosinone deplasmanında 2-0 yenilen takım, ondan önce de sahasında Como'ya 1-3 mağlup olmuştu. Bu dönemdeki üç galibiyetini Monza (3-2), Parma (0-3) ve Udinese (2-1) karşısında elde eden Abate'nin ekibi, iyi performanslar sergileyebilse de bu seviyeyi istikrarlı biçimde korumakta zorlandı.

GEN

GEN - Form

ROM
K2-0
VEN
K1-0
JUV
K2-0
LEC
K1-2
MIL
K1-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
TOR

TOR - Form

PAR
K0-3
MON
K3-2
COM
K1-3
FRC
K2-0
LEC
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Genoa-Torino: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Şubat 2026'da karşı karşıya geldi. Genoa, Stadio Luigi Ferraris'teki Serie A maçını 3-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Genoa iki, Torino bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Bu beş maçta Genoa toplam yedi, Torino ise dört gol attı.

Kafa Kafaya

GenoaÇizimTorino
1
3
1
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
3
Torino badge
Torino
TOR
0
MS
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
2
Genoa badge
Genoa
GEN
1
MS
Serie A
Torino badge
Torino
TOR
1
Genoa badge
Genoa
GEN
1
MS
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Torino badge
Torino
TOR
0
MS
Serie A
Genoa badge
Genoa
GEN
0
Torino badge
Torino
TOR
0
MS
5Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5

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