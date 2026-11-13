Genoa, 6 Aralık 2026 Pazar günü Torino'yu Cenova'daki Stadio Luigi Ferraris'te konuk edecek.

İki takımın 22 Şubat 2026'daki son Serie A karşılaşmasında Genoa, Stadio Luigi Ferraris'te 3-0'lık net bir galibiyet elde etti. Bu iç saha galibiyetinden önce ise Torino, Ekim 2025'te Genoa'yı ağırladığı çekişmeli maçı 2-1 kazanmıştı.

GOAL, Genoa-Torino maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi.

Genoa-Torino Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Genoa-Torino maçı, 6 Aralık 2026 Pazar günü Cenova'daki Stadio Luigi Ferraris'te oynanacak.

Serie A - Hafta 14 6 Ara 2026 - 06:30 Stadio Luigi Ferraris

Genoa-Torino Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Genoa-Torino Serie A maçına bilet almak için şu seçenekleri değerlendirebilirsiniz:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Genel satış başladığında biletleri doğrudan Genoa CFC'nin resmî internet sitesinden (genoacfc.it) veya Vivaticket bilet platformundan satın alabilirsiniz.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Genoa-Torino Serie A maçının biletleri ne kadar?

Genoa-Torino Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart genel giriş: Fiyatlar genellikle 25 ila 41 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Yan tribünler ve premium biletler: Fiyatlar 60 € seviyesinden başlayıp 150 € üzerine çıkıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

En uygun yeniden satış biletleri: Fiyatlar yaklaşık 60 € seviyesinden başlıyor.

Fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. Ortalama fiyatlar: Yaklaşık 205 € seviyesinde seyrediyor.

Genoa-Torino Serie A maçı hakkında bilmeniz gereken her şey

Genoa ve Torino'nun form durumu

Genoa, son beş Serie A maçında dört galibiyet ve bir yenilgi aldı; bu süreçte on gol atıp dört gol yedi. Son maçında Lecce deplasmanından 1-2'lik galibiyetle dönen Genoa, bir önceki karşılaşmasında Juventus'u sahasında 2-0 yenmişti. Bu sonuçlardan önce Venezia'yı 1-0 ve Fiorentina'yı 2-1 mağlup ederken tek yenilgisini Roma'ya karşı 2-0'lık skorla aldı. De Rossi'nin ekibi, bu maça ligde üst üste üç galibiyetle çıkıyor.

Torino, son beş Serie A maçının üçünü kazanıp ikisini kaybetti; bu süreçte altı gol atıp yedi gol yedi. Son maçında Frosinone deplasmanında 2-0 yenilen takım, ondan önce de sahasında Como'ya 1-3 mağlup olmuştu. Bu dönemdeki üç galibiyetini Monza (3-2), Parma (0-3) ve Udinese (2-1) karşısında elde eden Abate'nin ekibi, iyi performanslar sergileyebilse de bu seviyeyi istikrarlı biçimde korumakta zorlandı.

Genoa-Torino: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 22 Şubat 2026'da karşı karşıya geldi. Genoa, Stadio Luigi Ferraris'teki Serie A maçını 3-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Genoa iki, Torino bir galibiyet alırken iki maç berabere bitti. Bu beş maçta Genoa toplam yedi, Torino ise dört gol attı.