Galler, UEFA Uluslar Ligi grup aşamasındaki son maçında 17 Kasım Salı günü son şampiyon Portekiz'i Cardiff'te ağırlayacak. Maç biletinizi bugünden alarak bu karşılaşmanın heyecanını tribünde yaşayabilirsiniz.

Craig Bellamy yönetimindeki Galler, eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında Cristiano Ronaldo ve takım arkadaşlarıyla karşılaştığında rakibinden çekinmedi. Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de iki takım arasındaki farkı, João Félix'in 22. dakikada attığı gol belirledi.

Galler'in kendi sahasında dünya sıralamasında ilk 10'da yer alan bir takımı son kez yenmesinin üzerinden iki yıl geçti. Galler'in başkentindeki o unutulmaz gecede Harry Wilson iki gol atmış, takımı Hırvatistan'ı 2-1 mağlup etmişti. Galler taraftarları takımlarını bir kez daha ses getirecek bir galibiyete taşıyabilecek mi?

GOAL, Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçının biletlerini hemen almak için bilmeniz gereken fiyat, bilet bulunabilirliği ve en iyi satış noktaları dâhil tüm bilgileri derledi.

Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Galler-Portekiz maçı, 17 Kasım Salı günü Cardiff'teki Cardiff City Stadium'da oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 19.45 (GMT) olarak planlanıyor.

UEFA Nations League A - Hafta 6 17 Kas 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı biletleri nasıl alınır?

Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri, FAW eTicketing Portal üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir.

Biletler ilk olarak 18 Eylül saat 12.00'de satışa çıktı. Galler Futbol Federasyonu (FAW), biletleri sadakat puanları ve üyelik durumuna göre kademeli olarak satışa sunuyor:

Maç paketi biletleri (Temmuz-Eylül 2026) : UEFA Uluslar Ligi'ndeki üç iç saha grup maçının ve 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerinin tamamını kapsıyordu. Yalnızca Red Wall üyelerine sunuldu.

: UEFA Uluslar Ligi'ndeki üç iç saha grup maçının ve 2028 Avrupa Şampiyonası elemelerinin tamamını kapsıyordu. Yalnızca Red Wall üyelerine sunuldu. Tek maç biletleri: İlk olarak sadakat puanı yüksek Red Wall üyelerinin erişimine açıldı. Kalan biletler, kasım ayı yaklaştıkça alt kademelere ve genel satışa sunuluyor.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet teslimi: StubHub üzerinden yapılan her satın alma işlemi, platformun FanProtect programı kapsamında. Bu program, alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe kadar teslim edileceği konusunda güvence sağlıyor.

Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı biletleri ne kadar?

Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri yetişkinler için 30,00 sterlinden, 16 yaş ve altındakiler için 9,50 sterlinden başlayan fiyatlarla satışa çıktı.

Galler Futbol Federasyonu (FAW), tek maç biletlerini oturma yerinin görüş açısına göre üç ayrı fiyat kategorisine ayırıyor.

1. kategori (Premium / Saha kenarı) : Bu premium koltuklar, sahanın uzun kenarları boyunca yer alıyor. Oyunu en dengeli açıdan izleme imkânı sunan Grandstand (Batı) ve Ninian Stand (Doğu) tribünleri bu kategoriye dâhil. (Fiyat aralığı: 15-40 sterlin)

: Bu premium koltuklar, sahanın uzun kenarları boyunca yer alıyor. Oyunu en dengeli açıdan izleme imkânı sunan Grandstand (Batı) ve Ninian Stand (Doğu) tribünleri bu kategoriye dâhil. (Fiyat aralığı: 15-40 sterlin) 2. kategori (Standart / Köşeler) : Bu standart koltuklar, uzun kenar tribünleriyle kale arkası tribünlerinin birleştiği noktalarda yer alıyor ve sahaya çapraz bir görüş açısı sunuyor. (Fiyat aralığı: 10-35 sterlin)

: Bu standart koltuklar, uzun kenar tribünleriyle kale arkası tribünlerinin birleştiği noktalarda yer alıyor ve sahaya çapraz bir görüş açısı sunuyor. (Fiyat aralığı: 10-35 sterlin) 3. kategori (Aile tribünü / Kale arkası): Bu koltuklar kalelerin arkasında yer alıyor. Taraftar gruplarının bulunduğu Canton Stand ve ailelere ayrılan tribün bu kategoriye dâhil. (Fiyat aralığı: 5-30 sterlin)

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Cardiff City Stadium hakkında bilmeniz gereken her şey

Cardiff City Stadium, hem Cardiff City Futbol Kulübü'ne hem de Galler Millî Futbol Takımı'na ev sahipliği yapan, Galler'in önemli spor tesislerinden biri. Resmî açılışı 2009'da yapılan 33.280 kişilik stadyum, Principality Stadium'un ardından Galler'in en büyük ikinci stadyumu.

Cardiff City, 99 yıl boyunca efsanevi ve rakipler için ürkütücü bir stat olan Ninian Park'ta oynadı. 2000'li yılların başına gelindiğinde eski stat çağın gerisinde kalmıştı. Kulübün modernleşmesine yardımcı olmak amacıyla tamamı koltuklu yeni bir stat için hazırlanan planlar onaylandı.

Eski Leckwith Athletics Stadium'un bulunduğu alanda inşaat 2007'de başladı. Projenin maliyeti yaklaşık 48 milyon sterlindi. Yeni Cardiff City Stadium, Temmuz 2009'da İskoç kulübü Celtic'e karşı oynanan ve 0-0 biten hazırlık maçıyla kapılarını açtı.

Cardiff City Stadium'daki unutulmaz anlar

Belçika karşısındaki destansı galibiyet (2015) : Galler, Gareth Bale'in unutulmaz golüyle Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Maçta 33.280 seyirciyle stadyumun seyirci rekoru kırılırken bu galibiyet, takımın tarihî EURO 2016 yolculuğunun önünü açtı.

: Galler, Gareth Bale'in unutulmaz golüyle Belçika'yı 1-0 mağlup etti. Maçta 33.280 seyirciyle stadyumun seyirci rekoru kırılırken bu galibiyet, takımın tarihî EURO 2016 yolculuğunun önünü açtı. Dünya Kupası'na katılım (2022) : Galler taraftarları, projektörler altında takımlarını var güçleriyle destekledi. Galler, Ukrayna'yı 1-0 yenerek 64 yıl sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

: Galler taraftarları, projektörler altında takımlarını var güçleriyle destekledi. Galler, Ukrayna'yı 1-0 yenerek 64 yıl sonra ilk kez FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Real Madrid ve UEFA Süper Kupası (2014): Stadyum, UEFA Süper Kupası'na ev sahipliği yaptığında ilgi odağı oldu. Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup ederken yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo iki golü de Cardiff'te attı.

Rock müzik: Stadyum elbette yalnızca spor için kullanılmıyor. Büyük konserlere de ev sahipliği yapan stadyumda Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart ve Stereophonics gibi ünlü müzisyenler ve gruplar sahne aldı.

Stadyuma nasıl gidilir?

Trenle: Cardiff merkezinden stadyuma ulaşmanın en kolay yollarından biri.

Ninian Park İstasyonu: Stadyum kapılarına yürüyerek yalnızca 5 dakika uzaklıkta bulunan en yakın istasyon.

Grangetown İstasyonu: Stadyuma yürüyerek yalnızca 10 dakika uzaklıkta bulunan bir diğer seçenek.

Otobüsle: Cardiff'te stadyumun hemen yanında duran düzenli otobüs seferleri bulunuyor.

Maç günü servisleri (95 numaralı hat): Futbol sezonu boyunca Cardiff Bus özel servis otobüsleri çalıştırıyor. Bu otobüsler, başlama vuruşundan 2 saat önce şehir merkezindeki Wood Street'ten (JB Durağı) hareket etmeye başlayıp 15 dakikada bir sefer yapıyor.

Normal hatlar: Şehir merkezinden 1, 2, 95 veya 95A numaralı otobüslere binebilirsiniz. Sloper Road ya da ASDA Leckwith Road durağında inin.

Arabayla: CF11 8AZ posta kodlu stadyuma otoyoldan kolayca ulaşılabilir.

Yol tarifi: M4 otoyolundan 33 numaralı çıkışta ayrılın. Cardiff/Barry yönündeki A4232 bölünmüş yolunu takip edin, ardından stadyumu gösteren tabelaların bulunduğu B4267 çıkışından ayrılın.

Otopark: Stadyumun otoparkları güvenlik nedeniyle genellikle başlama vuruşundan 60 dakika önce kapanır. Yakındaki alışveriş alanına park etmekten kaçının. Burada 90 dakikalık katı bir park süresi sınırı var ve maç günlerinde çok sayıda park cezası kesiliyor.

Galler-Portekiz UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galler-Portekiz: Son dönemdeki performansları

FIFA sıralaması: Galler (38.) ve Portekiz (7.)

Galler son 6 maçını kazanamadı. Mart ayında play-off'ta Bosna-Hersek'e yenilerek Dünya Kupası hayallerine veda etmesinden bu yana Kuzey İrlanda ve Gana ile oynadığı iki hazırlık maçında berabere kaldı; Romanya, Portekiz ve Danimarka'ya ise yenildi.

Portekiz, 2026 boyunca 11 maç oynadı. Tek yenilgisini yazın Dünya Kupası son 16 turunda İspanya karşısında (0-1) aldı.

Galler-Portekiz: İki takım arasındaki son maçlar

Portekiz ile Galler arasında bugüne kadar oynanan 5 maçta Portekiz 4, Galler ise 1 galibiyet aldı; hiçbir maç berabere bitmedi. Bu karşılaşmalarda Portekiz 9, Galler ise 4 gol attı.

İki takım, UEFA Uluslar Ligi'nin ilk maçında 24 Eylül'de Lizbon'daki Estádio José Alvalade'de karşılaştığında Portekiz 1-0 kazandı. Gecenin tek golü 22. dakikada João Félix'den geldi. Nuno Mendes'in pasını alan Félix, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.