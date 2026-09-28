Galler, UEFA Uluslar Ligi'nde yeniden en üst lige döndü. Galler, turnuvanın son edisyonunda yenilgi yüzü görmedi; maçlarının üçünü kazanıp üçünü berabere tamamladı ve grubunu lider bitirdi. Yaklaşan karşılaşmaları için biletlerinizi bugün ayırtın.

Portekiz ve Danimarka'ya karşı deplasmanda oynanacak iki zorlu UEFA Uluslar Ligi maçının ardından Galler, lig aşamasının 3. maç gününde 1 Ekim Perşembe günü Norveç'i konuk etmek için sahasına dönüyor.

Galler, lig aşamasında üç rakibinin tamamıyla iç saha ve deplasmanda olmak üzere oynayacak (toplam altı maç) ve ilk iki sıradaki takımlar mart ayında çeyrek finale yükselecek.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Galler - Norveç maçı, 1 Ekim Perşembe günü Cardiff'teki Cardiff City Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşmanın planlanan başlama saati BST ile 19.45 olacak.

UEFA Nations League A - Hafta 3 1 Eki 2026 - 14:45 Cardiff City Stadium

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi bileti nasıl alınır?

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, FAW eTickets Portal üzerinden çevrim içi olarak satışa sunuldu.

FAW, bilet satışlarını iki aşamaya böldü:

Öncelikli Satış : 2026-28 Red Wall üyeleri için 11 Eylül Cuma günü saat 12.00'de başladı ve her üye en fazla 4 bilet satın alabildi.

Genel Satış : Genel kamuoyu için 16 Eylül Çarşamba günü saat 12.00'de başladı ve her satın alımda en fazla 10 bilete izin verildi.

Norveçli deplasman taraftarları için biletler, Norveç Futbol Federasyonu (NFF) aracılığıyla tahsis edildi.

Son dakika koltuk bulmak isteyen taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Garantili transferler: StubHub üzerinden yapılan her satın alım, platformun FanProtect programı tarafından güvence altına alınıyor; bu da alıcılara biletlerin geçerli olduğu ve maç gününe zamanında ulaşacağı konusunda güven veriyor.

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletler, yetişkinler için £30,00'dan ve gençler için (16 yaş ve altı) £9,50'den başladı.

Galler Futbol Federasyonu (FAW), tek maç biletlerini oturma alanının görüş açısına göre üç farklı fiyat kategorisine ayırıyor.

Kategori 1 (Premium / Uzun Kenar) : Bu premium koltuklar, sahanın ana taç çizgileri boyunca uzanır. Buna, aksiyonu en dengeli açıdan izleme imkânı sunan Grandstand (Batı) ve Ninian Stand (Doğu) dahildir. (Fiyat aralığı: £15-40)

Kategori 2 (Standart / Köşeler) : Bu standart koltuklar, yan çizgiler ile kale arkalarının birleştiği noktalarda konumlanır ve sahaya çapraz açıdan bakar. (Fiyat aralığı: £10-35)

Kategori 3 (Aile Tribünü / Kısa Kenar) : Bunlar kalelerin arkasında yer alır. Buna, coşkulu taraftar gruplarına ev sahipliği yapan Canton Stand ve belirlenmiş Aile Tribünü dahildir. (Fiyat aralığı: £5-30)

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Cardiff City Stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Cardiff City Stadyumu, Galler'deki önemli spor mekânlarından biridir ve hem Cardiff City Football Club'ın hem de Galler milli futbol takımının evi olarak hizmet verir. Resmi olarak 2009'da açılan stat, 33.280 seyirci kapasitesiyle Principality Stadyumu'nun ardından Galler'in en büyük ikinci stadyumudur.

Cardiff City, 99 yıl boyunca efsanevi ve ürkütücü Ninian Park'ta oynadı. 2000'li yılların başına gelindiğinde eski stat artık demode kalmıştı ve kulübün modernleşmesine yardımcı olmak için tamamı koltuklu yeni bir arena planları onaylandı.

İnşaat 2007'de eski Leckwith Athletics Stadium sahasında başladı ve projenin maliyeti yaklaşık £48 milyon oldu. Yeni Cardiff City Stadyumu kapılarını, Temmuz 2009'da İskoç kulübü Celtic'e karşı oynanan ve 0-0 sona eren hazırlık maçıyla açtı.

Cardiff City Stadyumu'nda unutulmaz anlar

Belçika Destanı (2015) : Galler, efsanevi Gareth Bale golü sayesinde Belçika'yı 1-0 mağlup etti, 33.280 ile stadyum seyirci rekorunu kırdı ve tarihi Euro 2016 serüveninin yolunu açtı.

Dünya Kupası Elemeleri (2022) : 'Kırmızı Duvar', ışıklar altında tüm gücüyle şarkı söylerken Galler Ukrayna'yı 1-0 mağlup etti ve bu sonuç 64 yıl sonra ilk FIFA Dünya Kupası'na katılmaları anlamına geldi.

Real Madrid ve UEFA Süper Kupa (2014) : UEFA Süper Kupa'ya ev sahipliği yaptığında mekân ilgi odağı oldu. Real Madrid, Sevilla'yı 2-0 mağlup etti ve süperstar Cristiano Ronaldo Cardiff çimlerinde iki golü de attı.

Rock and Roll: Elbette sadece spor için kullanılmıyor. Stadyum önemli bir konser mekânı ve Bon Jovi, Elton John, Rod Stewart ve Stereophonics gibi dev müzik isimlerine ev sahipliği yaptı.

Nasıl gidilir?

Trenle: Cardiff merkezinden stadyuma ulaşmanın en kolay yollarından biri.

Ninian Park İstasyonu - Stadyum kapılarına yalnızca 5 dakikalık yürüme mesafesinde olan en yakın istasyondur.

Grangetown İstasyonu - Stadyuma sadece 10 dakikalık yürüme mesafesinde olan bir başka mükemmel seçenek.

Otobüsle: Cardiff'te doğrudan stadyumun yanında duran düzenli otobüs hatları bulunuyor.

Maç Günü Ring Seferi (95 numaralı hat) - Futbol sezonu boyunca Cardiff Bus özel ring otobüsleri işletir. Bunlar, şehir merkezindeki Wood Street'ten (JB Durağı) hareket ederek başlama saatinden 2 saat önce başlayıp her 15 dakikada bir çalışır.

Standart Hatlar - Şehir merkezinden 1, 2, 95 veya 95A numaralı otobüslere binebilirsiniz. Sloper Road ya da ASDA Leckwith Road durağında inin.

Arabayla: Stadyuma otoyoldan kolayca ulaşılır; posta kodu CF11 8AZ'dir.

Yol tarifi - M4 otoyolundan 33 numaralı kavşakta çıkın. Cardiff/Barry yönünde A4232 bölünmüş yoluna girin, ardından stadyum tabelalarını takip ederek B4267 çıkışına sapın.

Otopark - Güvenlik nedeniyle stadyum otoparkları genellikle başlama saatinden 60 dakika önce kapanır. Yakındaki perakende parkına park etmekten kaçının; burada sıkı bir 90 dakikalık sınır vardır ve maç günlerinde yoğun şekilde ceza yazılır.

Galler - Norveç UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galler - Norveç: Son durum

FIFA sıralaması: Galler (#38) - Norveç (#19)

Galler şu anda 4 maçlık galibiyet hasreti yaşıyor. Mart ayındaki play-off'larda Bosna-Hersek tarafından Dünya Kupası hayalleri sona erdirildiğinden bu yana iki hazırlık maçında berabere kaldılar (Kuzey İrlanda ve Gana'ya karşı) ve Romanya'ya kaybettiler.

Norveç, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki yaz performansının moraliyle geliyor. Çeyrek finale ulaşarak dünya sahnesindeki önceki tüm performanslarını geride bıraktılar. Norveç'in son sekiz maçının her birinde en az 2 gol atıldı ve bu karşılaşmaların hiçbirinde gol yemeden tamamlayamadılar.

Galler - Norveç: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Galler ile Norveç arasındaki tüm zamanlardaki rekabette 11 maç sonunda Norveç'in 4, Galler'in 3 galibiyeti ve 4 beraberlik bulunuyor. Bu karşılaşmalarda Norveç 15, Galler ise 14 gol attı.

Takımlar arasındaki son maç 2011'de oynandı ve Galler, Cardiff City Stadyumu'ndaki hazırlık maçında Norveç'i rahat bir şekilde 4-1 mağlup etti. Gareth Bale voleyle skoru açtı, ardından mevcut Galler teknik direktörü Craig Bellamy falsolu bir vuruşla farkı artırdı. Norveç, Erik Huseklepp ile bir gol buldu ancak oyuna sonradan giren Sam Vokes'un geç gelen dublesi Ejderhalar'ın baskın galibiyetini perçinledi.