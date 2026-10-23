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Şampiyonlar Ligi
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Galatasaray-VfB Stuttgart maçı biletleri nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Galatasaray
VfB Stuttgart
Şampiyonlar Ligi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile karşılaşıyor. Biletlerinizi nasıl temin edebileceğiniz burada.

Galatasaray ile VfB Stuttgart, UEFA organizasyonlarında daha önce resmî bir maçta karşılaşmadı. Lig aşamasındaki bu mücadele, iki takımın ilk resmî karşılaşması olacak.

Türk devi, İstanbul'daki RAMS Park'ta ev sahibi avantajından yararlanarak Şampiyonlar Ligi puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile VfB Stuttgart maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki maç, 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
Rams Global Stadyumu

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

  • Kulübün resmî bilet satış kanalı (Passo): Biletler öncelikle Galatasaray'ın resmî bilet sistemi üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların kulübün resmî kanallarından bilet almak veya Rams Park'taki ev sahibi tribünlerinde yer bulmak için genellikle kulübe kayıtlı bir Passo Taraftar Kartı'na ihtiyacı oluyor.
  • İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının, kulübün resmî satış kanallarına ve ikincil piyasaya göre yaklaşık bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kuzey ve güney tribünleri (kalelerin arkası): Yaklaşık 20 € ile 35 €. Ancak biletler nominal fiyatlarıyla kulüp üyelerine sunulduğunda hızla tükeniyor.
  • Köşe ve kanat bölümleri: Yaklaşık 38 € ile 160 € (talebe ve kategoriye bağlı olarak).
  • Doğu tribünü (saha kenarı koltukları): Yaklaşık 73 € ile 290 € (saha kenarını iyi gören alt ve üst tribün koltukları).
  • Batı tribünü / VIP localar (ana tribün ve ağırlama hizmetleri): Ayrıcalıklı ağırlama hizmetleri ve lüks koltuklar için yaklaşık 205 €'dan 870 €'nun üzerine kadar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa çıkarıyor:

  • Kale arkası üst tribünler: Yaklaşık 265 € ile 270 € arasında başlayan fiyatlar.
  • Kale arkası alt tribünler: Genellikle 310 € ile 315 € civarında.
  • Saha kenarı üst tribünler: Yaklaşık 490 € ile 495 € arasında.
  • Saha kenarı alt tribünler ve ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar 660 € ile 1.070 €'nun üzeri arasında değişiyor. VIP kategorilerinde ise bölüme ve platforma bağlı olarak 1.950 € aşılıyor.

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray ve VfB Stuttgart'ın form durumu

Galatasaray, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 yenildi. Bir hafta önce ise Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti. Bu dönemdeki tek Avrupa sonucu Sporting CP karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergiledi. Beş maçta dokuz gol atıp on iki gol yedi.

Stuttgart, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak 1 Ekim'de Greuther Fuerth'ü hazırlık maçında 5-0 yendi. Son resmî maçında ise 19 Eylül'de Bundesliga'da Borussia Dortmund'a 0-1 mağlup oldu. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Stuttgart ayrıca Bundesliga'da Köln'ü 4-1 yendi. Beş maçta on üç gol atıp üç gol yedi.

GAL

GAL - Form

PEN
B3-3
KAS
K3-1
BAR
K1-4
GEN
K0-1
LIL
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
VFB

VFB - Form

GFT
K5-0
SCP
K0-2
SBR
K0-3
HSV
K1-0
ATM
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/2
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
1/5

Galatasaray - VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

Sağlanan kayıtlarda Galatasaray ile VfB Stuttgart'ın birbirleriyle oynadığı maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara dair daha fazla ayrıntı eklenecek.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
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