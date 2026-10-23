Galatasaray ile VfB Stuttgart, UEFA organizasyonlarında daha önce resmî bir maçta karşılaşmadı. Lig aşamasındaki bu mücadele, iki takımın ilk resmî karşılaşması olacak.

Türk devi, İstanbul'daki RAMS Park'ta ev sahibi avantajından yararlanarak Şampiyonlar Ligi puan tablosunda yükselmeyi hedefliyor.

Galatasaray ile VfB Stuttgart maçının biletlerini nereden satın alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki maç, 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 4 3 Kas 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için başlıca seçenekler şöyle:

Kulübün resmî bilet satış kanalı (Passo): Biletler öncelikle Galatasaray'ın resmî bilet sistemi üzerinden dağıtılıyor. Taraftarların kulübün resmî kanallarından bilet almak veya Rams Park'taki ev sahibi tribünlerinde yer bulmak için genellikle kulübe kayıtlı bir Passo Taraftar Kartı'na ihtiyacı oluyor.

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Galatasaray ile VfB Stuttgart arasındaki Şampiyonlar Ligi maçının, kulübün resmî satış kanallarına ve ikincil piyasaya göre yaklaşık bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kuzey ve güney tribünleri (kalelerin arkası): Yaklaşık 20 € ile 35 € . Ancak biletler nominal fiyatlarıyla kulüp üyelerine sunulduğunda hızla tükeniyor.

Köşe ve kanat bölümleri: Yaklaşık 38 € ile 160 € (talebe ve kategoriye bağlı olarak).

Doğu tribünü (saha kenarı koltukları): Yaklaşık 73 € ile 290 € (saha kenarını iyi gören alt ve üst tribün koltukları).

Batı tribünü / VIP localar (ana tribün ve ağırlama hizmetleri): Ayrıcalıklı ağırlama hizmetleri ve lüks koltuklar için yaklaşık 205 €'dan 870 €'nun üzerine kadar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre satışa çıkarıyor:

Kale arkası üst tribünler: Yaklaşık 265 € ile 270 € arasında başlayan fiyatlar.

Kale arkası alt tribünler: Genellikle 310 € ile 315 € civarında.

Saha kenarı üst tribünler: Yaklaşık 490 € ile 495 € arasında.

Saha kenarı alt tribünler ve ayrıcalıklı koltuklar: Fiyatlar 660 € ile 1.070 €'nun üzeri arasında değişiyor. VIP kategorilerinde ise bölüme ve platforma bağlı olarak 1.950 € aşılıyor.

Galatasaray - VfB Stuttgart Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray ve VfB Stuttgart'ın form durumu

Galatasaray, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 yenildi. Bir hafta önce ise Kocaelispor'u 1-0 mağlup etmişti. Bu dönemdeki tek Avrupa sonucu Sporting CP karşısında aldığı 3-1'lik yenilgi olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans sergiledi. Beş maçta dokuz gol atıp on iki gol yedi.

Stuttgart, son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Son olarak 1 Ekim'de Greuther Fuerth'ü hazırlık maçında 5-0 yendi. Son resmî maçında ise 19 Eylül'de Bundesliga'da Borussia Dortmund'a 0-1 mağlup oldu. Bu dönemin öne çıkan sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde Viking FK karşısında aldığı 3-1'lik galibiyetti. Stuttgart ayrıca Bundesliga'da Köln'ü 4-1 yendi. Beş maçta on üç gol atıp üç gol yedi.

Galatasaray - VfB Stuttgart: Son karşılaşmalar

Sağlanan kayıtlarda Galatasaray ile VfB Stuttgart'ın birbirleriyle oynadığı maçlara ilişkin veri bulunmuyor. Bilgi edinildikçe geçmiş karşılaşmalara dair daha fazla ayrıntı eklenecek.