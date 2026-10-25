Türkiye'nin en büyük iki kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe, ister Ali Sami Yen Stadyumu'nda (Rams Park) ister Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaşsın, İstanbul'da heyecan dolu bir atmosfer garanti. Merakla beklenen bir sonraki Kıtalararası Derbi'ye 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ev sahipliği yapacak. Biletinizi bugün alarak bu büyük Süper Lig maçını tribünden izleyebilirsiniz.

Galatasaray bu sezon üst üste beşinci Türkiye ligi şampiyonluğunu kazanarak rekor kırmayı hedefliyor. Ancak başta şehirdeki rakibi olmak üzere zorlu bir rekabetle karşılaşması bekleniyor. Fenerbahçe, 2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşamamış olsa da son beş Süper Lig sezonunu ikinci sırada bitirerek şampiyonluk yarışının içinde kalmayı sürdürüyor.

Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood ve Mattéo Guendouzi gibi yıldızların sahaya çıkmasının beklendiği iki İstanbul devi arasındaki son karşılaşma da kaçırılmayacak bir mücadele olmaya aday.

Yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe maçı için biletleri nereden alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlası hakkında en güncel bilgileri GOAL sizler için derledi.

Bir sonraki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Stadyum (konum) Biletler 26 Ekim Pazartesi Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (21.30 TSİ) Rams Park (İstanbul) Biletler 20/21/22 Mart Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (henüz belli değil) Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri nasıl alınır?

Rams Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe Kıtalararası Derbisi'nin resmî biletleri, Türkiye'nin merkezî biletleme platformu Passo üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir.

26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanması planlanan maçın biletlerinin resmî kanallardan maç gününden 3 ila 5 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

Ancak dünyanın en yoğun talep gören rekabetlerinden biri olan bu maç için resmî kanallardan bilet alabilmek, kulübün sıkı öncelikli satış aşamalarından geçmeyi gerektiriyor.

Öncelikli satış : İlk olarak yalnızca GSPlus Premium veya GSPara kart sahipleri gibi ayrıcalıklı kulüp kartı sahiplerine ve resmî kulüp üyelerine açılır.

Galatasaray Passolig sahipleri : Ardından Galatasaray logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara açılır.

Genel satış : Yalnızca bilet kalması durumunda son aşamada başlar. RAMS Park'ın 53.000'i aşan kapasitesinin büyük bölümünü kombine sahipleri doldurduğundan, derbi için ayrılan biletler son derece sınırlıdır ve genel satış aşamasına nadiren ulaşır.

Taraftarlar ayrıca Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletlerini ikincil piyasadan satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan bilet almak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletleri ne kadar?

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmî bilet fiyatları, en uygun fiyatlı koltuklar için 2.500 TL'den en üst düzey VIP kategorileri için 55.000 TL'ye kadar değişiyor (45-1.000 avro).

Bu maçın büyüklüğü nedeniyle fiyatlar, normal Süper Lig maçlarına kıyasla önemli ölçüde yükseliyor.

Kulübün açıkladığı resmî fiyatlandırma, her tribün kategorisinin ücretini şöyle sıralıyor:

Batı Tribünü : Premium, Delux, Lux ve Classic kategorilerini kapsar. Ayrıcalıklı ağırlama hizmetleri, lüks şirket locaları ve VIP salonlarının bulunduğu ana tribündür. (Fiyat: 50.000-55.000 TL)

Doğu Tribünü : 1'den 4'e kadar olan kategorileri kapsar. Yedek kulübelerinin karşısındaki ana taç çizgisi boyunca, televizyon yayınındakine benzer mükemmel ve birinci sınıf bir görüş sunar. (Fiyat: 25.000-35.000 TL)

Kuzey ve Güney Tribünleri : 7'den 11'e kadar olan kategorileri kapsar. Kalelerin hemen arkasında yer alır. En coşkulu taraftarlar ve ultra gruplar bu bölümlerde bulunur. Bu nedenle atmosfer son derece hareketlidir, ancak oyunun taktiksel düzenini görmek daha zordur. (Fiyat: 2.500-19.000 TL)

Ek bilgi için kulübün resmî bilet portalını, güncel bilet durumunu öğrenmek içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

RAMS Park hakkında bilmeniz gereken her şey

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumudur. 2011'de açıldığından beri Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor ve 53.978 kişilik kapasiteye sahip.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullanılan ve son derece yoğun atmosferiyle tanınan eski stadı Ali Sami Yen Stadyumu, görünüşe göre çökme tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Kullanılmaya devam edilmesi hâlinde büyük bir stadyum felaketi yaşanabilirdi.

RAMS Park'ta oynanan unutulmaz maçlar

Ses rekoru : 2011'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı çekişmeli derbide tribünlerdeki coşkulu taraftarlar, 131,76 desibele ulaşarak bir spor stadyumundaki en yüksek seyirci sesiyle Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu, kalkış yapan bir jet motorundan bile daha yüksek bir ses!

Şampiyonlar Ligi geceleri : Stadyum, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa devlerine karşı unutulmaz maçlara ev sahipliği yaptı. Bu gecelere, taraftar grubu ultrAslan'ın stadyum genelinde hazırladığı etkileyici koreografiler damga vurdu.

Güneş enerjisi rekoru: Stadyumun çatısında 10.000'den fazla güneş paneli bulunuyor. Bu sistem 4,2 megavat elektrik üreterek bir spor stadyumunun çatısından elde edilen en yüksek güneş enerjisi üretimiyle bir başka Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray-Fenerbahçe: Son karşılaşmaların bilançosu

Tarihî Kıtalararası Derbi'de, resmî maçlar ve hazırlık karşılaşmalarının tamamı dikkate alındığında Fenerbahçe, Galatasaray karşısında toplam galibiyet sayısında üstün durumda.

Rekabet, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı 1909'daki ilk karşılaşmalarına dayanıyor. O tarihten bu yana iki kulüp 406 maç oynadı. Bu maçların 150'sini Fenerbahçe, 131'ini Galatasaray kazandı; 125 karşılaşma ise berabere bitti.

Galatasaray, şehirdeki rakibiyle son karşılaşmasını nisan ayında Rams Park'ta oynanan Süper Lig maçında 3-0 kazandı. Ancak bundan üç ay önce, ocak ayında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe rakibini 2-0 yenerek hem kupayı kazandı hem de derbi üstünlüğüyle övünme hakkını elde etti.



