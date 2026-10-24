Türkiye'nin en büyük iki kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe, ister Ali Sami Yen Stadyumu'nda (Rams Park) ister Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda karşılaşsın, İstanbul'daki mücadelelerinde heyecan verici bir atmosfer her zaman garanti. Merakla beklenen bir sonraki Kıtalararası Derbi'ye 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ev sahipliği yapacak. Biletinizi bugünden ayırtarak bu büyük Süper Lig maçını tribünden izleyebilirsiniz.

Galatasaray bu sezon üst üste beşinci kez Türkiye liginde şampiyon olarak rekor kırmayı hedefliyor ancak başta aynı şehri paylaştığı rakibi olmak üzere güçlü bir rekabetle karşılaşacak. Fenerbahçe, 2013/14 sezonundan bu yana şampiyon olamasa da son beş Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayarak zirve mücadelesinin içinde kalmayı sürdürdü.

Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood ve Mattéo Guendouzi gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmasının beklendiği iki İstanbul devinin son karşılaşması da kaçırılmayacak bir mücadeleye sahne olacak.

Yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe maçı için biletleri nereden satın alabileceğiniz, fiyatları ve daha fazlasına ilişkin güncel bilgileri GOAL'den öğrenin.

Bir sonraki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Stadyum (konum) Biletler 26 Ekim Pazartesi Süper Lig: Galatasaray-Fenerbahçe (21.30 TSİ) Rams Park (İstanbul) Biletler 20/21/22 Mart Süper Lig: Fenerbahçe-Galatasaray (henüz belli değil) Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler

Galatasaray-Fenerbahçe biletleri nasıl alınır?

Rams Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe Kıtalararası Derbisi'nin resmî biletleri, Türkiye'nin merkezî biletleme platformu Passo üzerinden çevrim içi olarak satın alınabilir.

26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanması planlanan maçın biletlerinin resmî kanallarda karşılaşmadan 3-5 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

Ancak dünyanın en yoğun talep gören rekabetlerinden biri söz konusu olduğu için resmî kanallardan bilet alabilmek, kulübün sıkı öncelikli satış aşamalarından geçmeyi gerektiriyor.

Öncelikli satış : Satış önce yalnızca GSPlus Premium veya GSPara kart sahipleri gibi kulübün premium kart sahiplerine ve resmî kulüp üyelerine açılıyor.

Galatasaray Passolig sahipleri : Ardından Galatasaray logolu Passolig kartı bulunan taraftarlara açılıyor.

Genel satış : Yalnızca bilet kalırsa en son bu aşamaya geçiliyor. RAMS Park'ın 53.000'i aşkın kapasitesinin büyük bölümü kombine sahiplerine ayrıldığından derbi için satışa sunulan bilet sayısı son derece sınırlı. Biletler genel satış aşamasına ise nadiren ulaşıyor.

Taraftarlar Galatasaray-Fenerbahçe maçının biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallardan yer bulmak isteyenler için önde gelen satış platformlarından biri ve son dakika bileti arayan taraftarlara güvenilir bir seçenek sunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne kadar?

RAMS Park'taki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmî bilet fiyatları, en uygun koltuklar için 2.500 ₺'den başlayıp en üst düzey VIP kategorileri için 55.000 ₺'ye kadar çıkıyor (45-1.000 €).

Bu maçın taşıdığı büyük önem nedeniyle fiyatlar, sıradan Süper Lig karşılaşmalarına kıyasla kayda değer ölçüde yükseliyor.

Kulübün açıkladığı resmî fiyatlandırmada tribün kategorilerinin ücretleri şöyle:

Batı Tribünü : Premium, Delux, Lux ve Classic kategorilerini kapsıyor. Üst düzey ağırlama hizmetlerinin, şirketlere yönelik lüks locaların ve VIP salonlarının bulunduğu ana tribün. (Fiyat: 50.000-55.000 ₺)

Doğu Tribünü : 1'den 4'e kadar olan kategorileri kapsıyor. Yedek kulübelerinin karşısındaki taç çizgisi boyunca, televizyon yayınındakine benzer mükemmel bir görüş açısı sunuyor. (Fiyat: 25.000-35.000 ₺)

Kuzey ve Güney Tribünleri : 7'den 11'e kadar olan kategorileri kapsıyor. Doğrudan kalelerin arkasında yer alıyor. En coşkulu taraftarlara ve ultra gruplara ev sahipliği yapan bu bölümler oldukça hareketli olsa da oyunun taktik düzenini izlemek için daha kısıtlı bir görüş açısı sunuyor. (Fiyat: 2.500-19.000 ₺)

Ek bilgi için kulübün resmî bilet satış sayfasını, güncel bilet durumu içinse StubHub gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

RAMS Park hakkında bilmeniz gereken her şey

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumu. 2011'de açıldığından beri Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyumun kapasitesi 53.978.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullandığı ve son derece yoğun atmosferiyle tanınan önceki stadı Ali Sami Yen Stadyumu'nun yıkılmanın eşiğinde olduğu, kullanılmaya devam edilmesi hâlinde büyük bir stadyum felaketinin yaşanabileceği belirtiliyordu.

RAMS Park'ta oynanan unutulmaz maçlar

Ses rekoru : Galatasaray'ın 2011'de Fenerbahçe ile oynadığı çekişmeli derbide stadyumdaki taraftarlar, 131,76 desibele ulaşarak bir spor stadyumundaki en yüksek taraftar tezahüratı için Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bu, havalanan bir jet motorundan bile daha yüksek bir ses!

Şampiyonlar Ligi geceleri : Stadyum, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi Avrupa devlerine karşı görkemli gecelere ev sahipliği yaptı. Taraftar grubu ultrAslan'ın tüm stadyumu kaplayan etkileyici koreografileri bu gecelere damga vurdu.

Güneş enerjisi rekoru: Stadyumun çatısında 10.000'den fazla güneş paneli bulunuyor. Bu sistem 4,2 megavat elektrik üreterek bir spor stadyumunun çatısından elde edilen en yüksek güneş enerjisi üretimiyle bir başka Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray-Fenerbahçe: Son karşılaşmalar

Tarihî Kıtalararası Derbi'de, resmî ve hazırlık maçlarının tamamı dikkate alındığında Galatasaray karşısında toplam galibiyet sayısında Fenerbahçe üstün.

Rekabet, Galatasaray'ın 2-0 kazandığı 1909'daki ilk karşılaşmaya dayanıyor. İki kulüp o tarihten bu yana 406 maç oynadı. Bu maçların 150'sini Fenerbahçe, 131'ini Galatasaray kazandı; 125 karşılaşma ise berabere bitti.

İki takımın son buluşmasında Galatasaray, nisan ayında Rams Park'ta oynanan Süper Lig maçını 3-0 kazandı. Ancak bundan üç ay önce, ocak ayında İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe, rakibini 2-0 yenerek hem kupayı aldı hem de derbide üstünlük sağladı.



