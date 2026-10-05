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Galatasaray - Fenerbahçe biletleri nasıl alınır: Kıtalararası Derbi bilgileri, ekim ayı bilet fiyatları ve satın alma noktaları

SHOPPING
Tickets
Süper Lig
Galatasaray
Fenerbahçe

Dünyanın en sert derbi karşılaşmalarından birinde nasıl yerinizi alabileceğinizi öğrenin

Türkiye'nin en büyük iki kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde, ister Ali Sami Yen Stadı'nda (Rams Park) ister Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda olsun, elektrik yüklü bir atmosfer her zaman garantidir. Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü merakla beklenen bir sonraki 'Kıtalararası Derbi'ye ev sahipliği yapacak ve biletinizi bugün ayırtarak bu epik Süper Lig maçında yerinizi alabilirsiniz.

Galatasaray bu sezon üst üste rekor kıran beşinci Türkiye ligi şampiyonluğunu hedefliyor, ancak başta şehirdeki rakibi olmak üzere ciddi bir rekabetle karşılaşması bekleniyor. Fenerbahçe 2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşamamış olsa da, son beş Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayarak yarışın içinde kalmayı sürdürüyor.

Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood ve Mattéo Guendouzi gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmaya hazırlandığı iki İstanbul devinin son randevusu da kaçırılmayacak bir başka karşılaşma olmaya aday.

GOAL, yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe maçı için koltukları nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, bunları nereden satın alabileceğinizi, ne kadar tuttuklarını ve daha fazlasını sizler için derledi.

Sıradaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Tarih

Maç (yerel saat)

Stadyum (konum)

Biletler

26 Ekim Pazartesi

Süper Lig: Galatasaray - Fenerbahçe (TSİ 21.30)

Rams Park (İstanbul)

Biletler

20/21/22 Mart

Süper Lig: Fenerbahçe - Galatasaray (TBC)

Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul)

Biletler

Galatasaray-Fenerbahçe biletleri nasıl alınır?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 'Kıtalararası Derbi'sinin resmi biletleri, Türkiye'nin resmi merkezi biletleme platformu Passo üzerinden internetten satın alınabilir.

26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanması planlanan yaklaşan maç için resmi kanallar üzerinden biletlerin maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

Ancak bu, dünyanın talebin en yüksek olduğu rekabetlerinden biri olduğu için resmi yollardan koltuk almak, kulübün sıkı öncelik pencerelerini aşmayı gerektiriyor.

  • Öncelik Penceresi: İlk olarak yalnızca premium kulüp kartı sahiplerine (GSPlus Premium veya GSPara kart sahipleri gibi) ve resmi kulüp üyelerine açıldı.
  • Galatasaray Passolig sahipleri: Daha sonra, Galatasaray tanımlı Passolig kartı bulunan standart taraftarlara açıldı.
  • Genel satış: Yalnızca bilet kalması halinde en son açıldı. RAMS Park'ın 53.000'i aşan kapasitesinde kombine sahiplerinin ağırlığı çok yüksek olduğu için derbi kontenjanı son derece sınırlıdır ve nadiren, hatta neredeyse hiçbir zaman genel satış aşamasına ulaşmaz.

Buna ek olarak taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk arayanlar için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlar için güvenilir bir seçenek sunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne kadar?

RAMS Park'taki yüksek profilli Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmi bilet fiyatları, en uygun koltuklar için 2.500 TL'den ultra premium VIP kategorilerde 55.000 TL'ye kadar resmi olarak değişiyor (€45-€1000)

Bu fikstürün devasa büyüklüğü nedeniyle bu fiyatlar, normal Süper Lig maçlarına kıyasla kayda değer bir artışı temsil ediyor.

Kulübün açıkladığı resmi fiyatlandırma kademe yapısı, her oturma kategorisinin ne kadar tuttuğunu detaylandırıyor:

  • Batı Tribünü (Batı): Premium, Delux, Lux ve Classic kategorilerini içerir. Elit premium ağırlama alanları, kurumsal lüks localar ve VIP salonlarının yer aldığı ana tribündür. (Fiyat: 50.000 TL-55.000 TL)
  • Doğu Tribünü (Doğu): 1'den 4'e kadar kategorileri kapsar. Kulübelerin karşısındaki ana kenar çizgisi boyunca birinci sınıf televizyon açısına benzer mükemmel görüş sunar. (Fiyat: 25.000 TL-35.000 TL)
  • Kuzey ve Güney Tribünleri (Kuzey & Güney): 7'den 11'e kadar kategorileri kapsar. Kalelerin hemen arkasında yer alır. Bu bölümler en gürültülü taraftarlara ve ultra gruplara ev sahipliği yapar; bu da onları çok enerjik kılarken taktik dizilime daha az stratejik bir bakış sunar. (Fiyat: 2.500 TL-19.000 TL)

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

RAMS Park hakkında bilmeniz gereken her şey

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumudur. 2011'de açıldığından bu yana Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor ve 53.978 kapasiteye sahip.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullanılan ve inanılmaz derecede yoğun atmosferiyle ün yapan önceki stadyumu Ali Sami Yen Stadı'nın görünüşe göre çökme noktasına geldiği ve kullanılmaya devam etmesi halinde büyük bir stat felaketi yaşanabileceği belirtiliyordu.

RAMS Park'ta oynanan unutulmaz maçlar

  • Gürültü rekoru: 2011'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı ateşli derbide, stadyumdaki tutkulu kalabalık bir spor stadyumundaki en yüksek taraftar uğultusunda Guinness Dünya Rekoru kırdı ve inanılmaz 131,76 desibele ulaştı; bir jet motorunun kalkışından bile daha yüksek!
  • Şampiyonlar Ligi geceleri: Stat, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi kıtanın devlerine karşı muhteşem Avrupa gecelerine ev sahipliği yaptı. Bu gecelere, ana taraftar grubu ultrAslan tarafından hazırlanan nefes kesici, stat genelini kaplayan dev tifo gösterileri damga vurdu.

Güneş enerjisi rekoru: Stadyumun çatısı 10.000'i aşkın güneş paneliyle kaplıdır. Bu kurulum 4,2 megavat elektrik üretti ve bir spor stadyumu çatısından elde edilen en güçlü güneş enerjisi çıktısı için bir başka Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray-Fenerbahçe: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Tarihi Kıtalararası Derbi'de Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı tüm resmi ve hazırlık maçları baz alındığında toplam rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Rekabet, 1909'daki ilk karşılaşmalarına dayanıyor ve o maçı Galatasaray 2-0 kazandı. O günden bu yana iki kulüp 406 maç oynadı. Fenerbahçe bu maçların 150'sini kazanırken, Galatasaray 131 galibiyet aldı ve 125 karşılaşma berabere bitti.

Galatasaray, şehirdeki rakibiyle en son karşılaşmasını nisan ayında Rams Park'ta oynanan Süper Lig maçında 3-0 kazandı. Ancak bundan üç ay önce, ocak ayında Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi ve bir kupa da alarak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Süper Kupa Finali'nde rakibini 2-0 mağlup etti.

Kafa Kafaya

GalatasarayÇizimFenerbahçe
2
2
1
Süper Lig
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
3
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
MS
Süper Kupa
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
2
MS
Süper Lig
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
1
MS
Türkiye Kupası
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
1
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
2
MS
Süper Lig
Galatasaray badge
Galatasaray
GAL
0
Fenerbahçe badge
Fenerbahçe
FB
0
MS
6Attığı Gol4
Maç 2.5 üstü golle bitti2/5
Her iki takım da gol attı2/5
GAL

GAL - Form

IBS
K2-3
SCP
K3-1
KOB
K1-0
TRS
K4-0
PEN
B3-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
FB

FB - Form

BJK
K1-2
ROM
B1-1
GAZ
B0-0
EYU
K8-0
TUT
K0-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/3
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Amed SFKAmed SFKAMS
6411157+813
K
K
B
K
K
2
GalatasarayGalatasarayGAL
64111310+313
K
K
K
K
K
3
BeşiktaşBeşiktaşBJK
6402147+712
K
K
K
K
K
4
KocaelisporKocaelisporKOB
640274+312
K
K
K
K
K
5
AlanyasporAlanyasporALS
632186+211
K
B
K
K
K
6
FenerbahçeFenerbahçeFB
6312166+1010
K
B
K
K
K
7
TrabzonsporTrabzonsporTRS
6312135+810
K
K
K
K
K
8
KasımpaşaKasımpaşaKAS
624075+210
B
K
B
B
K
9
RizesporRizesporRIZ
631276+110
B
K
K
K
K
10
Gaziantep FKGaziantep FKGAZ
62227708
K
B
K
K
K
11
Çorum BelediyesporÇorum BelediyesporCOB
62131312+17
K
K
K
K
K
12
İstanbul Başakşehirİstanbul BaşakşehirIBS
62131011-17
K
K
K
B
K
13
GençlerbirliğiGençlerbirliğiGEN
6213513-87
K
K
K
B
K
14
Erzurumspor FKErzurumspor FKERZ
6213311-87
K
K
K
B
K
15
KonyasporKonyasporKSP
611448-44
B
K
K
K
K
16
SamsunsporSamsunsporSAM
6114612-64
K
K
K
K
K
17
GöztepeGöztepeGOZ
60331115-43
B
B
K
K
K
18
EyüpsporEyüpsporEYU
6105216-143
K
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Şampiyonlar Ligi Eleme
Avrupa Ligi Eleme
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme


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