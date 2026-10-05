Türkiye'nin en büyük iki kulübü Galatasaray ile Fenerbahçe İstanbul'da karşı karşıya geldiğinde, ister Ali Sami Yen Stadı'nda (Rams Park) ister Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda olsun, elektrik yüklü bir atmosfer her zaman garantidir. Galatasaray, 26 Ekim Pazartesi günü merakla beklenen bir sonraki 'Kıtalararası Derbi'ye ev sahipliği yapacak ve biletinizi bugün ayırtarak bu epik Süper Lig maçında yerinizi alabilirsiniz.

Galatasaray bu sezon üst üste rekor kıran beşinci Türkiye ligi şampiyonluğunu hedefliyor, ancak başta şehirdeki rakibi olmak üzere ciddi bir rekabetle karşılaşması bekleniyor. Fenerbahçe 2013/14 sezonundan bu yana şampiyonluğa ulaşamamış olsa da, son beş Süper Lig sezonunu ikinci sırada tamamlayarak yarışın içinde kalmayı sürdürüyor.

Victor Osimhen, Rafael Leão, Barış Yılmaz, Mason Greenwood ve Mattéo Guendouzi gibi yıldız isimlerin sahaya çıkmaya hazırlandığı iki İstanbul devinin son randevusu da kaçırılmayacak bir başka karşılaşma olmaya aday.

GOAL, yaklaşan Galatasaray-Fenerbahçe maçı için koltukları nasıl alabileceğinize dair en güncel bilet bilgilerini, bunları nereden satın alabileceğinizi, ne kadar tuttuklarını ve daha fazlasını sizler için derledi.

Sıradaki Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman?

Tarih Maç (yerel saat) Stadyum (konum) Biletler 26 Ekim Pazartesi Süper Lig: Galatasaray - Fenerbahçe (TSİ 21.30) Rams Park (İstanbul) Biletler 20/21/22 Mart Süper Lig: Fenerbahçe - Galatasaray (TBC) Şükrü Saracoğlu Stadyumu (İstanbul) Biletler

Galatasaray-Fenerbahçe biletleri nasıl alınır?

Rams Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe 'Kıtalararası Derbi'sinin resmi biletleri, Türkiye'nin resmi merkezi biletleme platformu Passo üzerinden internetten satın alınabilir.

26 Ekim 2026 Pazartesi günü oynanması planlanan yaklaşan maç için resmi kanallar üzerinden biletlerin maç gününden 3-5 gün önce satışa çıkması bekleniyor.

Ancak bu, dünyanın talebin en yüksek olduğu rekabetlerinden biri olduğu için resmi yollardan koltuk almak, kulübün sıkı öncelik pencerelerini aşmayı gerektiriyor.

Öncelik Penceresi : İlk olarak yalnızca premium kulüp kartı sahiplerine (GSPlus Premium veya GSPara kart sahipleri gibi) ve resmi kulüp üyelerine açıldı.

Galatasaray Passolig sahipleri : Daha sonra, Galatasaray tanımlı Passolig kartı bulunan standart taraftarlara açıldı.

Genel satış : Yalnızca bilet kalması halinde en son açıldı. RAMS Park'ın 53.000'i aşan kapasitesinde kombine sahiplerinin ağırlığı çok yüksek olduğu için derbi kontenjanı son derece sınırlıdır ve nadiren, hatta neredeyse hiçbir zaman genel satış aşamasına ulaşmaz.

Buna ek olarak taraftarlar, Galatasaray-Fenerbahçe maç biletlerini ikincil piyasadan da satın alabilir. StubHub, alternatif kanallar üzerinden koltuk arayanlar için önde gelen satıcılardan biri ve son dakika bileti bulmayı uman taraftarlar için güvenilir bir seçenek sunuyor.

Galatasaray-Fenerbahçe biletleri ne kadar?

RAMS Park'taki yüksek profilli Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin resmi bilet fiyatları, en uygun koltuklar için 2.500 TL'den ultra premium VIP kategorilerde 55.000 TL'ye kadar resmi olarak değişiyor (€45-€1000)

Bu fikstürün devasa büyüklüğü nedeniyle bu fiyatlar, normal Süper Lig maçlarına kıyasla kayda değer bir artışı temsil ediyor.

Kulübün açıkladığı resmi fiyatlandırma kademe yapısı, her oturma kategorisinin ne kadar tuttuğunu detaylandırıyor:

Batı Tribünü (Batı) : Premium, Delux, Lux ve Classic kategorilerini içerir. Elit premium ağırlama alanları, kurumsal lüks localar ve VIP salonlarının yer aldığı ana tribündür. (Fiyat: 50.000 TL-55.000 TL)

Doğu Tribünü (Doğu) : 1'den 4'e kadar kategorileri kapsar. Kulübelerin karşısındaki ana kenar çizgisi boyunca birinci sınıf televizyon açısına benzer mükemmel görüş sunar. (Fiyat: 25.000 TL-35.000 TL)

Kuzey ve Güney Tribünleri (Kuzey & Güney) : 7'den 11'e kadar kategorileri kapsar. Kalelerin hemen arkasında yer alır. Bu bölümler en gürültülü taraftarlara ve ultra gruplara ev sahipliği yapar; bu da onları çok enerjik kılarken taktik dizilime daha az stratejik bir bakış sunar. (Fiyat: 2.500 TL-19.000 TL)

Ek bilgi için kulübün resmi bilet portalını ya da güncel uygunluk durumu için StubHub gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

RAMS Park hakkında bilmeniz gereken her şey

RAMS Park, İstanbul'un Avrupa yakasında, Sarıyer ilçesinin Seyrantepe semtinde bulunan dünya standartlarında bir futbol stadyumudur. 2011'de açıldığından bu yana Galatasaray'ın iç saha maçlarına ev sahipliği yapıyor ve 53.978 kapasiteye sahip.

Galatasaray'ın 60 yılı aşkın süre kullanılan ve inanılmaz derecede yoğun atmosferiyle ün yapan önceki stadyumu Ali Sami Yen Stadı'nın görünüşe göre çökme noktasına geldiği ve kullanılmaya devam etmesi halinde büyük bir stat felaketi yaşanabileceği belirtiliyordu.

RAMS Park'ta oynanan unutulmaz maçlar

Gürültü rekoru : 2011'de Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı ateşli derbide, stadyumdaki tutkulu kalabalık bir spor stadyumundaki en yüksek taraftar uğultusunda Guinness Dünya Rekoru kırdı ve inanılmaz 131,76 desibele ulaştı; bir jet motorunun kalkışından bile daha yüksek!

Şampiyonlar Ligi geceleri : Stat, Real Madrid, Barcelona ve Manchester United gibi kıtanın devlerine karşı muhteşem Avrupa gecelerine ev sahipliği yaptı. Bu gecelere, ana taraftar grubu ultrAslan tarafından hazırlanan nefes kesici, stat genelini kaplayan dev tifo gösterileri damga vurdu.

Güneş enerjisi rekoru: Stadyumun çatısı 10.000'i aşkın güneş paneliyle kaplıdır. Bu kurulum 4,2 megavat elektrik üretti ve bir spor stadyumu çatısından elde edilen en güçlü güneş enerjisi çıktısı için bir başka Guinness Dünya Rekoru kazandırdı.

Galatasaray-Fenerbahçe: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray-Fenerbahçe: Son kafa kafaya rekabet karnesi

Tarihi Kıtalararası Derbi'de Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı tüm resmi ve hazırlık maçları baz alındığında toplam rekabette üstünlüğü elinde bulunduruyor.

Rekabet, 1909'daki ilk karşılaşmalarına dayanıyor ve o maçı Galatasaray 2-0 kazandı. O günden bu yana iki kulüp 406 maç oynadı. Fenerbahçe bu maçların 150'sini kazanırken, Galatasaray 131 galibiyet aldı ve 125 karşılaşma berabere bitti.

Galatasaray, şehirdeki rakibiyle en son karşılaşmasını nisan ayında Rams Park'ta oynanan Süper Lig maçında 3-0 kazandı. Ancak bundan üç ay önce, ocak ayında Fenerbahçe üstünlüğü ele geçirdi ve bir kupa da alarak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye Süper Kupa Finali'nde rakibini 2-0 mağlup etti.



