Galatasaray, 24 Kasım 2026 Salı günü Aston Villa'yı İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda ağırlayacak.

Galatasaray ile Aston Villa'nın resmî UEFA organizasyonlarında kayıtlara geçmiş bir karşılaşması bulunmuyor. Bu nedenle yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçı, iki takımın ilk buluşması olacak. Aston Villa, grup aşamasındaki dikkat çekici performanslarıyla öne çıkan başarılı Avrupa serisini sürdürerek Rams Park'a geliyor.

Galatasaray-Aston Villa maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Galatasaray-Aston Villa maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü İstanbul'daki Rams Global Stadyumu'nda oynanacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 12:45 Rams Global Stadyumu

Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

RAMS Park'taki Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçına bilet almak için kullanılabilecek seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletleri Galatasaray'ın resmî bilet sistemi veya iş ortağının satış platformu gibi kulübün resmî kanallarından doğrudan almak, nominal fiyatlı bilet edinmenin başlıca ve en güvenli yoludur.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında sıklıkla bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanır.

Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçının bilet fiyatları, biletin kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarından mı alındığına göre değişiyor.

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kuzey ve güney tribünleri (kale arkaları): Yaklaşık 20 ila 35 € . Ancak bu uygun fiyatlı biletler, kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemlerinde genellikle hemen tükeniyor.

Yaklaşık . Ancak bu uygun fiyatlı biletler, kulüp üyelerine tanınan öncelikli satış dönemlerinde genellikle hemen tükeniyor. Köşe ve yan bölümler: Tribün katına ve talebe göre yaklaşık 38 ila 160 € .

Tribün katına ve talebe göre yaklaşık . Doğu tribünü (saha kenarı koltukları): Alt veya üst tribünde saha kenarını iyi gören koltuklar için yaklaşık 73 ila 290 € .

Alt veya üst tribünde saha kenarını iyi gören koltuklar için yaklaşık . Batı tribünü ve VIP ağırlama: Ayrıcalıklı ağırlama paketleri ve lüks koltuklar için fiyatlar yaklaşık 205 €'dan başlayıp 870 €'yu aşabiliyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

Genel giriş / üst tribün koltukları: Fiyatlar yaklaşık 190 ila 240 €'dan başlıyor .

Fiyatlar yaklaşık . Saha kenarı ve alt tribün biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar, biletin bulunduğu bölüme göre genellikle 350 € ile 600 €'nun üzeri arasında değişiyor .

Fiyatlar, biletin bulunduğu bölüme göre genellikle . Ayrıcalıklı uzun kenar ve VIP biletlerinin yeniden satışı: Fiyatlar 800 €'dan 2.400 €'nun üzerine çıkabiliyor.

Galatasaray-Aston Villa Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Galatasaray ve Aston Villa'nın form durumu

Galatasaray, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Lille'i 4-2 yendi; Süper Lig'de de Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Beraberliğini Pendikspor ile oynadığı ve 3-3 biten hazırlık maçında, yenilgisini ise Avrupa'da Barcelona'ya 4-1 kaybettiği karşılaşmada aldı. Galatasaray, bu beş maçta 11 gol atıp 13 gol yedi.

Son beş maçının dördünü kazanan Aston Villa ise çok iyi bir form grafiği yakaladı. Son maçında Şampiyonlar Ligi'nde Viking'i 3-1 yendi; grup aşamasının daha önceki bölümünde de Avrupa'da Fenerbahçe'yi 6-0 mağlup etti. Bu süreçte puan kaybettiği tek maç, Premier League'de Brentford deplasmanındaki 2-2'lik beraberlikti. Beş karşılaşmada 13 gol atıp dört gol yiyen Villa'nın bu performansı, İstanbul'a gelirken hücumdaki gücünü ortaya koyuyor.

Galatasaray-Aston Villa: İki takım arasındaki geçmiş maçlar

Mevcut verilere göre Galatasaray ile Aston Villa daha önce bir resmî maçta karşılaşmadı. Bu Şampiyonlar Ligi maçı, iki kulübün resmî UEFA organizasyonlarındaki ilk karşılaşması olacak.