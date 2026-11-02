Fulham, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Newcastle United’ı Londra’daki Craven Cottage’da ağırlayacak.

İki takımın 24 Mayıs 2026’daki son karşılaşmasında Fulham, Newcastle United’ı Craven Cottage’da 2-0 mağlup etti. Tüm kulvarlardaki son beş maçlarında Newcastle’ın üç, Fulham’ın ise iki galibiyeti bulunuyor.

Fulham-Newcastle United maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Fulham-Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Fulham-Newcastle United maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra’daki Craven Cottage’da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham-Newcastle United Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Fulham ile Newcastle United arasında 7 Kasım 2026’da Craven Cottage’da oynanacak Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız, tercihinize göre birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Standart bilet satın almanın başlıca ve en güvenilir yolu, Fulham FC’nin resmî internet sitesini kullanmaktır. Bunun için genellikle ücretsiz veya ücretli bir kulüp üyelik hesabı oluşturmanız gerekir. Biletler, üyelik kategorilerine ve önceki maç katılımına göre aşamalı olarak satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri, StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanı tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Fulham-Newcastle United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Craven Cottage’da oynanacak Fulham-Newcastle United Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil satış platformlarından mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî kanalları

Yetişkinler için standart genel giriş biletleri, Craven Cottage’daki Premier League maçlarında tribün ve maç kategorisine göre (Johnny Haynes Tribünü, Riverside veya kale arkası tribünleri gibi) genellikle 35 sterlinden 100 sterlinin üzerine kadar değişiyor.

biletleri, Craven Cottage’daki Premier League maçlarında tribün ve maç kategorisine göre (Johnny Haynes Tribünü, Riverside veya kale arkası tribünleri gibi) genellikle kadar değişiyor. Resmî ağırlama ve VIP paketleri, özel salon erişimi ve minderli koltuklar sunarak kişi başı yaklaşık 225 sterlin ve üzerinden başlıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları fiyatları piyasa talebine göre belirliyor:

Bu maç için üst katlarda veya kale arkası bölümlerindeki standart koltuklar yaklaşık 75 sterlin .

yaklaşık . Ortalama fiyatlar 189 sterlin civarında. Maç günü yaklaştıkça talebe bağlı olarak daha ayrıcalıklı koltukların veya sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatları daha da yükselebiliyor.

Fulham-Newcastle United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fulham ve Newcastle United’ın form durumu

Fulham, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League’de Manchester United ile 1-1 berabere kaldı; bu beş maçlık süreçte Liverpool ile de 0-0 berabere kaldı. Fulham’ın tek galibiyeti, Carabao Cup’ta West Ham United karşısında aldığı 2-3’lük sonuçtu. Fulham, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Son maçında 19 Eylül’de Premier League’de Hull City’yi 2-1 mağlup etti; bu süreçte Tottenham Hotspur’u da 2-0 yendi. Tek mağlubiyetini Premier League’de Leeds United karşısında 4-1’lik skorla aldı. Newcastle, bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

Fulham-Newcastle United: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 24 Mayıs 2026’da Premier League’de karşılaştı ve Fulham, Newcastle United’ı Craven Cottage’da 2-0 mağlup etti. Premier League ve Carabao Cup’ta oynanan son beş karşılaşmada Newcastle üç, Fulham ise iki galibiyet aldı. Bu beş maçta Newcastle yedi, Fulham dokuz gol attı.