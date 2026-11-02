Fulham, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Newcastle United'ı Londra'daki Craven Cottage'da ağırlayacak.

İki takımın 24 Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Fulham, Newcastle United'ı Craven Cottage'da 2-0 mağlup etti. Tüm kulvarlarda oynadıkları son beş maçta ise Newcastle'ın üç galibiyetine karşılık Fulham'ın iki galibiyeti bulunuyor.

Fulham ile Newcastle United arasındaki maçın biletlerini nereden alabileceğiniz ve bilet fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Fulham-Newcastle United Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Fulham-Newcastle United maçı, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü Londra'daki Craven Cottage'da başlayacak.

Premier Lig - Hafta 10 7 Kas 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham-Newcastle United Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Fulham ile Newcastle United arasında 7 Kasım 2026'da Craven Cottage'da oynanacak Premier League maçına bilet almak istiyorsanız, tercihinize göre birkaç seçeneğiniz var:

1. Kulübün resmî kanalları

Kulübün resmî bilet satış kanalları: Standart bilet satın almanın başlıca ve en güvenilir yolu, doğrudan Fulham FC'nin resmî internet sitesini kullanmaktır. Bunun için genellikle ücretsiz veya ücretli bir kulüp üyeliği hesabı oluşturmanız gerekir. Biletler, üyelik kademelerine ve maçlara katılım geçmişine göre aşamalı olarak satışa çıkarılır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Fulham-Newcastle United Premier League maçının biletleri ne kadar?

Fulham ile Newcastle United arasında Craven Cottage'da oynanacak Premier League maçının bilet fiyatları, kulübün resmî kanallarından mı yoksa ikincil pazarlardan mı satın aldığınıza göre değişiyor:

1. Kulübün resmî kanalları

Yetişkinler için standart genel giriş biletleri, Craven Cottage'daki Premier League maçlarında tribün ve maç kategorisine göre genellikle 35 ila 100 sterlin ve üzeri fiyatlarla satılıyor. Bu kategoriler arasında Johnny Haynes Tribünü, Riverside ve kale arkaları yer alıyor.

biletleri, Craven Cottage'daki Premier League maçlarında tribün ve maç kategorisine göre genellikle fiyatlarla satılıyor. Bu kategoriler arasında Johnny Haynes Tribünü, Riverside ve kale arkaları yer alıyor. Resmî ağırlama ve VIP paketleri, özel salona erişim ve minderli koltuklar sunarak kişi başı yaklaşık 225 sterlin ve üzeri fiyatlardan başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında fiyatlar piyasa talebine göre belirleniyor:

Bu maç için üst tribünlerdeki veya kale arkası bölümlerindeki standart koltuklar yaklaşık 75 sterlin fiyatla listeleniyor.

yaklaşık fiyatla listeleniyor. Ortalama fiyatlar 189 sterlin civarında. Daha iyi konumlu veya sahanın uzun kenarındaki koltukların fiyatları ise maç günü yaklaştıkça talebe bağlı olarak yükselebiliyor.

Fulham-Newcastle United Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fulham ve Newcastle United'ın form durumu

Fulham, tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Premier League'de Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçlık süreçte Liverpool ile de 0-0 berabere kaldı. Fulham'ın tek galibiyeti, Carabao Cup'ta West Ham United karşısında aldığı 2-3'lük sonuçtu. Fulham bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Newcastle, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında 19 Eylül'de Hull City'yi Premier League'de 2-1 yendi. Bu süreçte Tottenham Hotspur'u da 2-0 mağlup etti. Tek yenilgisini Premier League'de Leeds United karşısında 4-1'lik skorla aldı. Newcastle bu beş maçta on gol atıp sekiz gol yedi.

Fulham-Newcastle United: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak 24 Mayıs 2026'da Premier League'de karşılaştı. Fulham, Craven Cottage'daki maçı 2-0 kazandı. Premier League ve Carabao Cup'ta oynanan son beş karşılaşmada Newcastle üç, Fulham ise iki galibiyet aldı. Bu maçlarda Newcastle yedi, Fulham dokuz gol attı.