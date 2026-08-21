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Fulham - Manchester United biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Premier Lig
Fulham
M. United

Fulham ile Manchester United arasındaki Premier League maçı için biletler nasıl alınır? Maç bilgileri de burada.

Fulham, milli maç arasına 20 Eylül Pazar günü Manchester United'a karşı oynayacağı zorlu Premier League maçıyla giriyor. Kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olması bekleniyor ve biletinizi bugün alarak Craven Cottage'ta yerinizi ayırtabilirsiniz.

Fulham, son dönemde Manchester United'la oynadığı karşılaşmaların büyük bölümünde rekabetçi bir görüntü ortaya koymuş olsa da, buna geçen sezon United'ın Londra'ya geldiği maçta alınan 1-1'lik beraberlik de dahil, Cottagers'ın İngiltere'nin 20 kez şampiyon olan takımına karşı sahasında aldığı son galibiyet için 2009'a dönmek gerekiyor.

Fulham, 17 yıllık uğursuzluğunu bozup Manchester United karşısında sahasında kritik bir galibiyet alabilecek mi? GOAL, Fulham - Manchester United maçı için bilet alma sürecine dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil, sizler için derledi.

Fulham - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Fulham - Manchester United maçı, 20 Eylül Pazar günü Londra'daki Craven Cottage'ta oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

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Premier Lig - Hafta 5
Craven Cottage

Fulham - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet satış portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

  • Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.
  • Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.
  • Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.
  • Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

  • Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.
  • Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.
  • Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.
  • Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletini satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış havuzlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

Form durumu

FUL

FUL - Form

WIM
K3-0
SUN
K1-0
CRY
K2-3
LIV
B0-0
WHU
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
8/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
MUN

MUN - Form

IPS
K5-2
EVE
B2-2
SAB
K4-0
MCI
K0-1
BHA
K2-3
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Son karşılaşmaların sonuçları

Kafa Kafaya

FulhamÇizimM. United
1
1
3
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
3
Fulham badge
Fulham
FUL
2
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
FA Kupası
M. United badge
M. United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
1
MS
Premier Lig
Fulham badge
Fulham
FUL
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
1
Fulham badge
Fulham
FUL
0
MS
3Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti1/5
Her iki takım da gol attı2/5

Takım haberleri ve kadrolar

Fulham vs M. United kadroları

4-2-3-1
Fulham crest
Fulham
FUL
Diziliş
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
B. LenoB. LenoC. BasseyC. BasseyA. RobinsonA. RobinsonT. CastagneT. CastagneD. AffengruberD. AffengruberS. BergeS. BergeA. IwobiA. IwobiO. BobbO. BobbS. CharlesS. CharlesJ. KingJ. KingG. GarciaG. GarciaS. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. MartinezL. MartinezH. MaguireH. MaguireL. ShawL. ShawB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordB. MbeumoB. MbeumoY. TielemansY. TielemansK. MainooK. MainooM. CunhaM. Cunha
M. United crest
M. United
MUN
4-2-3-1
Fulham

İlk 11

M. United

Yedekler

Teknik direktör

  • A. Arbeloa
  • M. Carrick
Fulham

Sakatlıklar ve Cezalar

M. United

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
5500135+815
K
K
K
K
K
2
ArsenalArsenalARS
540184+412
K
K
K
K
K
3
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
5311165+1110
K
K
B
K
K
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
K
B
B
B
K
5
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
523073+49
B
K
B
B
K
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
K
B
K
B
B
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
K
B
B
B
K
8
Hull CityHull CityHUL
522164+28
K
B
B
K
K
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
K
K
B
K
B
10
ChelseaChelseaCHE
52121012-27
K
B
K
K
K
11
Ipswich TownIpswich TownIPS
5203711-46
K
K
K
K
K
12
M. UnitedM. UnitedMUN
51228805
B
K
B
K
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
K
K
B
B
K
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
K
K
B
K
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
B
K
K
K
K
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
K
K
B
K
K
17
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
503268-23
K
B
B
B
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
5104110-93
K
K
K
K
K
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
B
B
K
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
502328-62
K
B
B
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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