Fulham, milli maç arasına 20 Eylül Pazar günü Manchester United'a karşı oynayacağı zorlu Premier League maçıyla giriyor. Kaçırılmaması gereken bir karşılaşma olması bekleniyor ve biletinizi bugün alarak Craven Cottage'ta yerinizi ayırtabilirsiniz.

Fulham, son dönemde Manchester United'la oynadığı karşılaşmaların büyük bölümünde rekabetçi bir görüntü ortaya koymuş olsa da, buna geçen sezon United'ın Londra'ya geldiği maçta alınan 1-1'lik beraberlik de dahil, Cottagers'ın İngiltere'nin 20 kez şampiyon olan takımına karşı sahasında aldığı son galibiyet için 2009'a dönmek gerekiyor.

Fulham, 17 yıllık uğursuzluğunu bozup Manchester United karşısında sahasında kritik bir galibiyet alabilecek mi? GOAL, Fulham - Manchester United maçı için bilet alma sürecine dair bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınabileceği ve ne kadar tuttuğu da dahil, sizler için derledi.

Fulham - Manchester United Premier League maçı ne zaman?

Fulham - Manchester United maçı, 20 Eylül Pazar günü Londra'daki Craven Cottage'ta oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 5 20 Eyl 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham - Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar, her kulübün resmi bilet satış portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetiliyor.

Küresel ölçekte çok yüksek talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçların biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham - Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin fiyatı; ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal bilet fiyatlarına sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm uzun kenar ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletini satın alabilmek için, neredeyse tüm Premier League kulüpleri her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış havuzlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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