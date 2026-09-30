Fulham, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Craven Cottage'ta Hull City ile karşı karşıya gelecek.

Fulham ile Hull City, son 16 rekabetçi karşılaşmalarında 7'şer galibiyet ve 2 beraberlik alarak başa baş geçen bir geçmiş rekabete sahip. İki takımın en son karşılaşmasında, 7 Ocak 2023'te Fulham, FA Cup üçüncü turunda deplasmanda Hull City'yi 2-0 mağlup etti.

GOAL, Fulham - Hull City maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, biletleri nereden alabileceğiniz ve ne kadar oldukları dahil olmak üzere sizin için derledi.

Fulham - Hull City Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Fulham - Hull City maçı, 17 Ekim 2026 Cumartesi günü Londra'daki Craven Cottage'ta başlayacak.

Premier Lig - Hafta 7 17 Eki 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham - Hull City Premier League biletleri nasıl alınır?

Fulham - Hull City Premier League maçı için bilet satın almak istiyorsanız şu adımları izleyebilirsiniz:

Resmî kulüp sitesi (birincil kanal) : Fulham FC'nin resmî bilet satış portalını ziyaret edin. Biletler genellikle müsaitliğe bağlı olarak genel satışa açılmadan önce önce kulüp üyelerine sunulur. Resmî ağırlama paketleri : Standart biletler tükenirse, premium oturma ve yemek seçenekleri sunan resmî maç günü ağırlama paketleri doğrudan Fulham'ın internet sitesi üzerinden satışa sunulur. İkincil bilet platformları : StubHub gibi ikincil bilet platformlarında, resmî biletler tükenirse yeniden satıcılar tarafından listelenen koltuklar bulunabilir, ancak fiyatlar nominal değerden farklılık gösterebilir.

Fulham - Hull City Premier League biletleri ne kadar?

Craven Cottage'taki Fulham - Hull City maçı için bilet fiyatları, resmî genel giriş biletlerinden mi yoksa ikincil piyasadan mı satın aldığınıza göre değişir:

Resmî kulüp fiyatları (nominal değer)

Fulham, maçları fiyat kategorilerine ayırıyor:

Yetişkin genel giriş: Tribüne bağlı olarak (örneğin Johnny Haynes Stand, Hammersmith End veya Riverside Stand) genellikle £35 ile £80 arasında değişir.

İndirimli biletler (65 yaş üstü / 18-21 yaş genç yetişkinler): Genellikle £25 ile £60 arasında değişir.

Gençler (18 yaş altı): Genellikle £15 ile £30 arasında değişir.

Resmî üye indirimi: Resmî kulüp üyeleri genellikle genel giriş fiyatları üzerinden £5 ile £10 indirim alır.

Deplasman taraftarları: Premier League kuralları uyarınca yetişkin başına bilet fiyatı £30 ile sınırlandırılmıştır.

İkincil piyasa ve yeniden satış

Premier League maçlarına talep yüksek olduğu için, StubHub gibi ikincil bilet platformlarındaki biletler arz odaklı dinamik piyasa fiyatlarıyla işlem görüyor:

Yeniden satış fiyatları: İkincil bilet platformlarında şu anda koltuklar yaklaşık £75 ile £125 'ten başlıyor, premium veya merkezi koltuklar ise £395 ile £495 'e kadar çıkıyor.

Ağırlama paketleri: Doğrudan Fulham üzerinden sunulan premium maç günü ağırlama paketleri, yemek ve lounge dahil içeriklere bağlı olarak genellikle £250 ile £450+ 'dan başlıyor.

Fulham - Hull City Premier League: Bilmeniz gereken her şey

Fulham - Hull City form durumu

Fulham, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçta bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Takımın son maçı, 5 Eylül'de Crystal Palace'a karşı aldığı 3-2'lik Premier League yenilgisi oldu; ligde ayrıca Sunderland'e 1-0 ve Chelsea'ye 3-2 kaybetti. Fulham'ın bu süreçteki tek rekabetçi galibiyeti Carabao Cup'ta AFC Wimbledon'a karşı geldi. Fulham, bu beş maçta yedi gol atıp dokuz gol yedi.

Hull City'nin tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Takımın en son sonucu 8 Eylül'de Sunderland'e karşı aldığı 1-0'lık Carabao Cup yenilgisi oldu, ancak Premier League'de yenilgisiz kaldı; Aston Villa ile 0-0 berabere kalırken Coventry City deplasmanında 1-0 kazandı. Hull, bu serinin daha önceki bölümünde Carabao Cup'ta Manchester United'ı 2-0 mağlup etti ve Stoke City'yi penaltılarla geçti. Tigers, bu beş maçta dört gol atıp üç gol yedi.

Fulham - Hull City: Son kafa kafaya maçlar

Bu kulüpler arasındaki en son karşılaşma 7 Ocak 2023'te FA Cup'ta oynandı ve Fulham, Hull City deplasmanında 2-0 kazandı. Kayıtlara geçen son beş karşılaşmada Fulham'ın üç, Hull City'nin bir galibiyeti bulunurken bir maçta ise kazanan çıkmadı. Bu beş maçın tamamı FA Cup veya Championship'te oynandı; veri setinde Premier League karşılaşması yer almıyor.