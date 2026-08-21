Fulham'ın sezonun Craven Cottage'taki Chelsea karşısındaki ilk Londra derbisinin hemen ardından bir yenisi geliyor; ekip, 5 Eylül Cumartesi günü Crystal Palace'ı ağırlayacak. Biletlerinizi bugün ayırtabilirsiniz.

Chelsea maçı bir ölçüyse, Fulham taraftarlarını bu sezon gerçek bir futbol ziyafeti bekliyor ve bilet talebi tavan yapacak. Maçı puansız tamamlamasına rağmen Álvaro Arbeloa'nın takımı, nefes kesen 5 gollü mücadelede fazlasıyla rol oynadı.

Yine de Palace deplasmana geldiğinde Fulham'ın son derece dikkatli olması gerekeceğini biliyor. İnanması güç ama Crystal Palace, Craven Cottage'taki son sekiz karşılaşmasında yenilgi yüzü görmedi; bu seri Ocak 2005'e kadar uzanıyor.

GOAL, Fulham - Crystal Palace maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi sizin için derledi; bunlara biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar oldukları da dahil.

Fulham - Crystal Palace Premier League maçı ne zaman?

Fulham - Crystal Palace maçı, 5 Eylül Cumartesi günü Londra'daki Craven Cottage'ta oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati BST ile 15.00 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 3 5 Eyl 2026 - 10:00 Craven Cottage

Fulham - Crystal Palace Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel ölçekteki yoğun talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maç biletlerini kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakikada bilet arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham - Crystal Palace Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar; ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları çeşitli kategorilere ayırır (örneğin A, B veya C Kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat tribün koltukları premium fiyatlandırılırken, kalelerin arkasındaki üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın alabilmek için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif ve ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirliği

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmen uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, bunlar dünya sporundaki satın alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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