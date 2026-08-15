Fulham - Chelsea biletleri nasıl alınır: 2026/27 Premier League fiyatları, maç bilgileri, başlama saati ve daha fazlası

Yeni 2026/27 Premier League sezonunun 1. hafta perdesi, 24 Ağustos Pazartesi günü Craven Cottage'ta Fulham'ın Batı Londra'daki komşusu Chelsea'yi ağırlayacağı merakla beklenen bir Londra derbisiyle kapanıyor.

Chelsea sahaya bazı yeni yıldız transferlerle çıkacak. Maxence Lacroix, Marco Palestra ve Geovany Quenda'nın her biri £50 milyonun üzerinde bedellerle imza atarken, manşetleri süsleyen transfer elbette Aston Villa'dan £117 milyonluk dev bir bonservis bedeliyle kadroya katılan Morgan Rogers oldu.

Fulham, ocak ayında Craven Cottage'ta Chelsea'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyette gol atan Harry Wilson ve Raul Jimenez'in hücumdaki katkısını kaybetmiş olabilir, ancak savunmalara bu sezon sorun çıkarmasını umduğu Real Madridli Gonzalo García ve César Palacios gibi dikkat çekici iki oyuncuyu kadrosuna kattı.

GOAL, Fulham ile Chelsea arasında oynanacak maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, biletleri nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Fulham-Chelsea Premier League maçı ne zaman?

Fulham ile Chelsea, 24 Ağustos Pazartesi günü Londra'daki Craven Cottage'ta TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Premier Lig - Hafta 1 24 Ağu 2026 - 15:00 Craven Cottage

Fulham-Chelsea Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maç biletlerinden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yoğun küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe iade eder.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kuraya katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen bir zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatıyla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar, Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Fulham-Chelsea Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League bileti fiyatı, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma farklılık gösterir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. A, B veya C kategorisi). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan karşılaşmalar A kategorisine girer ve en yüksek nominal fiyatlarla satılır.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt katman koltuklar premium fiyatlandırmaya sahipken, kalelerin arkasındaki üst katman koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden ev sahibi takım biletleri satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar da geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda alınması en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey kombine sahiplerine satılır; bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına kalmaz.

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