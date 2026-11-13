Fulham ile Brentford arasında Craven Cottage’ta oynanacak Premier League karşılaşması merakla bekleniyor. 12 Aralık’ta yapılacak maç, Londra’nın en köklü statlarından birinde üst düzey futbol vadediyor.

Bu Batı Londra derbisi her zaman yoğun bir atmosfer ve çekişmeli bir mücadeleye sahne oluyor. İki kulüp de bu sezon lig tablosunda yükselmeyi hedeflerken taraftarları heyecan, tutku ve yerel rekabetle dolu bir karşılaşma bekliyor.

GOAL, biletlerinizi hemen alabilmeniz için gereken tüm temel bilgileri derledi. Satış tarihlerinden fiyatlara kadar bu heyecan verici karşılaşmaya ilişkin bilmeniz gerekenler burada.

Fulham-Brentford Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Fulham, Brentford’ı Londra’daki Craven Cottage’ta ağırlayacak. Maçın başlama saati aşağıda gösteriliyor.

Fulham-Brentford Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Bu maçın biletlerini almak için en iyi seçenek, doğrudan Fulham FC ve Brentford FC’nin resmî internet siteleri. Her iki kulübün de taraftarların maç için yerlerini ayırtabileceği özel bir bilet satış portalı bulunuyor. Deplasman taraftarlarına ayrılan biletler, sadakat puanlarına göre diğer üyelik gruplarının satışına açılmadan önce kombine ve premium koltuk sahiplerine ön satışa sunuluyor. Fulham da kalan biletleri genel satışa çıkarmadan önce resmî üyeleri için benzer bir ön satış dönemi uyguluyor.

StubHub, resmî sitelerdeki biletler tükenirse başvurabileceğiniz bir seçenek. Platform, maç için mevcut koltukları bir araya getirerek ilk satıştaki biletler tükendiğinde de taraftarların bilet bulmasını sağlıyor.

Fulham-Brentford Premier League maçının biletleri ne kadar?

Bu Premier League karşılaşmasının bilet fiyatları, Craven Cottage’ta seçtiğiniz bölüme ve yaş kategorinize göre değişiyor. Resmî bilet sağlayıcısından doğrudan alınan yetişkin biletleri 30 sterlinden başlıyor. Bu da en ucuz bileti arayan taraftarlar için erişilebilir bir seçenek sunuyor. Yaşlılar ve genç yetişkinler için biraz daha düşük fiyatlı indirimli biletler de mevcut.

Fulham-Brentford maçı hakkında bilmeniz gerekenler

Son maçlardaki performans

Fulham, son beş maçında dört puan topladı. Bu süreçte Hull City ve Coventry City karşısında üst üste Premier League galibiyetleri aldı, ardından Aston Villa ve Newcastle United ile berabere kalarak ivme kaybetti. Bu dönemdeki tek yenilgisini Carabao Cup’ta Crystal Palace karşısında yaşadı. Dolayısıyla sonuçları son dönemde durağanlaşsa da ligdeki performansı makul ölçüde sağlamdı. Brentford’ın son dönem karnesi ise daha olumsuz: Tüm kulvarlardaki son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında, 8 Kasım’da Brighton’a Premier League’de 2-0 yenildi. Aynı dönemde Carabao Cup’ta Sunderland’a elendi ve ligde Liverpool’a kaybetti. Tek lig galibiyeti olan Nottingham Forest karşısındaki 2-0’lık sonuç, istikrarsız geçen bu dönemin öne çıkan başarısı oldu.

Son karşılaşmalardaki sonuçlar

İki takım arasındaki son beş Premier League maçı çekişmeli geçti ve taraflardan hiçbiri belirgin bir üstünlük kuramadı. Fulham, bu beş karşılaşmanın ikisini kazanarak Brentford’ın bir galibiyetine karşı küçük bir üstünlük sağladı; iki maç ise berabere bitti. Nisan 2026’da Gtech Community Stadium’da oynanan son karşılaşma 0-0 sona erdi. Fulham’ın Eylül 2025’te evinde aldığı 3-1’lik galibiyet ise bu dönemin en farklı sonucu olmaya devam ediyor.