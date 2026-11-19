Fulham, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki Craven Cottage'da Brentford'u ağırlayacak.

Fulham, Brentford'a karşı çıktığı son dört maçta yenilmeyerek derbide üstünlüğü ele geçirdi. Eylül 2025'te Craven Cottage'da 3-1 kazanan Fulham, Nisan 2026'daki son karşılaşmalarında ise Gtech Community Stadium'da Brentford ile zorlu bir mücadelenin ardından 0-0 berabere kaldı.

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Fulham - Brentford Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Fulham - Brentford maçı, 12 Aralık 2026 Cumartesi günü Londra'daki Craven Cottage'da başlayacak.

Fulham - Brentford Premier League maçı için bilet nasıl alınır?

Yaklaşan Fulham - Brentford Premier League maçı için bilet almak istiyorsanız şu seçeneklere göz atabilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Fulham FC'nin resmî internet sitesi: Craven Cottage'daki ev sahibi tribünlerinde oturacaksanız biletler öncelikle Fulham'ın resmî bilet platformundan satılıyor. Biletler genellikle ilk olarak kulüp üyelerine sunuluyor; kalan koltuklar ise müsaitlik durumuna göre genel satışa açılıyor.

Craven Cottage'daki ev sahibi tribünlerinde oturacaksanız biletler öncelikle Fulham'ın resmî bilet platformundan satılıyor. Biletler genellikle ilk olarak kulüp üyelerine sunuluyor; kalan koltuklar ise müsaitlik durumuna göre genel satışa açılıyor. Brentford FC'nin resmî internet sitesi: Brentford'u destekliyorsanız deplasman biletleri, kulübün resmî bilet portalı üzerinden ayrılıyor ve sadakat puanlarına göre kombine sahipleri ile deplasman maçı üyelerine dağıtılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Fulham - Brentford Premier League maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Fulham - Brentford Premier League maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Fulham'ın ev sahibi tribünleri için resmî biletleri (yetişkin): Genellikle 63 ile 125 sterlin arasında.

Genellikle Brentford'un resmî deplasman kontenjanındaki biletler (yetişkin): Genellikle 30,30 sterlinden başlıyor.

Genellikle başlıyor. Resmî maç günü ağırlama paketleri: Genellikle 210 ile 400 sterlin ve üzeri arasında.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre fiyatlandırılıyor:

İkincil piyasada genel satış (standart koltuklar): Yaklaşık 60 ile 110 sterlinden başlıyor.

Yaklaşık başlıyor. Orta fiyat aralığındaki yeniden satış koltukları: 165 ile 220 sterlin arasında değişiyor.

arasında değişiyor. Deplasman tribünündeki yeniden satış biletleri (Brentford tarafı): Genellikle yaklaşık 190 ile 230 sterlin ve üzerindeki fiyatlardan başlıyor.

Fulham - Brentford Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fulham ve Brentford'un form durumu

Fulham, tüm kulvarlardaki son beş maçında iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi aldı. Son maçında Newcastle United ile evinde oynadığı Premier League karşılaşması 1-1 sona erdi. Aston Villa ile de 1-1 berabere kaldı. Bu süreçte Coventry City ve Hull City deplasmanlarında kazanan Fulham'ın tek yenilgisi, Carabao Cup'ta Crystal Palace karşısında aldığı 0-1'lik sonuçtu. Fulham, bu beş maçta dört gol atıp dört gol yedi.

Brentford, son beş maçında bir galibiyet, iki beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son maçında Premier League'de Brighton'a 2-0 yenildi; bundan önce Nottingham Forest'ı 2-0 mağlup etmişti. Brentford, ligde Hull City ile 1-1 berabere kalıp Liverpool'a 1-2 yenildi. Carabao Cup'ta ise Sunderland'a 3-2 mağlup oldu. Brentford, bu beş maçta altı gol atıp yedi gol yedi.

Fulham - Brentford: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak 18 Nisan 2026'da Premier League'de karşılaştı. Brentford'un sahasındaki maç 0-0 sona erdi. Aralarındaki son beş maçta Fulham iki, Brentford bir galibiyet aldı; iki karşılaşma ise berabere bitti. Fulham'ın bu dönemdeki en dikkat çekici sonucu, Eylül 2025'te evinde aldığı 3-1'lik galibiyetti.