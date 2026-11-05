Fulham, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Craven Cottage'ta Bournemouth'u ağırlayacak.

İki takımın 9 Mayıs 2026'daki son karşılaşmasında Bournemouth, Craven Cottage'ta Fulham'ı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. Bournemouth, bundan önce de Ekim 2025'te Vitality Stadium'da aldığı 3-1'lik galibiyetle üç puanı rahatça kazanmıştı.

Fulham-Bournemouth maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Fulham-AFC Bournemouth Premier League maçı ne zaman başlayacak?

Fulham-Bournemouth maçı, 29 Kasım 2026 Pazar günü Londra'daki Craven Cottage'ta oynanacak.

Premier Lig - Hafta 12 29 Kas 2026 - 09:05 Craven Cottage

Fulham-AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri nasıl alınır?

Craven Cottage'ta oynanacak Fulham-AFC Bournemouth Premier League maçının biletlerini almak için şu seçenekler mevcut:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Resmî bilet satışı: Biletleri doğrudan kulüplerin resmî satış portallarından almak için Fulham FC ve AFC Bournemouth'un resmî internet sitelerini kontrol edebilirsiniz. Satışlar biletlerin mevcudiyetine, üyelik kategorilerine ve sadakat puanlarına bağlıdır.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Premier League maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Fulham-AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri ne kadar?

Fulham-AFC Bournemouth Premier League maçının biletleri için tahmini fiyatlar ve seçenekler şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Standart genel giriş biletleri: Daha az talep gören veya standart görüş açısına sahip yerlerde fiyatlar genellikle 35 ila 56 sterlin civarından başlar ve avantajlı konumdaki normal koltuklarda 125 sterline kadar çıkar.

Daha az talep gören veya standart görüş açısına sahip yerlerde fiyatlar genellikle civarından başlar ve avantajlı konumdaki normal koltuklarda kadar çıkar. Ağırlama paketleri: Seçilen salon veya özel loca paketine bağlı olarak fiyatlar 175 ila 395 sterlin ve üzeri seviyelerden başlar.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırır:

Standart yeniden satış biletleri: Fiyatlar genellikle 64 sterlin civarından başlar; piyasa ortalaması ise biletlerin mevcudiyetine ve tribün bölümüne bağlı olarak 170 sterlin civarında seyreder.

Fiyatlar genellikle civarından başlar; piyasa ortalaması ise biletlerin mevcudiyetine ve tribün bölümüne bağlı olarak civarında seyreder. Premium ve VIP yeniden satış biletleri: Maç günü yaklaştıkça bilet başına fiyatlar 230 sterlinden 700 sterlinin de üzerine çıkabilir.

Fulham-AFC Bournemouth Premier League maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fulham ve AFC Bournemouth'un form durumu

Fulham, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Coventry City deplasmanında Premier League'de 0-1 kazandı; bu süreçte Hull City'yi de 1-0 mağlup etti. Tek yenilgisini 2-1 kaybettiği Ipswich Town maçında aldı. Fulham, West Ham United'a karşı aldığı Carabao Cup galibiyetinin de yer aldığı bu beş maçta yedi gol atıp beş gol yedi.

Bournemouth ise son beş maçının dördünü kazandı. Bu süreçteki tek yenilgisini Premier League'de Chelsea karşısında 5-1'lik ağır bir skorla aldı. Bournemouth, o maçtan bu yana Sturm Graz'ı 3-0, Sunderland'i 2-0, Avrupa Ligi'nde AC Milan'ı 3-0 ve Manchester United'ı deplasmanda 3-0 yenerek etkileyici bir form yakaladı. Bu beş maçta 11 gol atıp beş gol yedi ve son iki karşılaşmasında üst üste gol yemedi.

Fulham-AFC Bournemouth: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2026'da karşılaştı ve Bournemouth, Craven Cottage'taki Premier League maçını 1-0 kazandı. Aralarındaki son beş maçta Bournemouth üç, Fulham bir galibiyet aldı; bir maç ise berabere bitti. Aralık 2024'te Craven Cottage'ta oynanan bir önceki karşılaşma 2-2 sona ererken Bournemouth, Ekim 2025'te kendi sahasında 3-1 kazandı.