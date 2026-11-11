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Frosinone-Inter maçına nasıl bilet alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Frosinone
Inter
Serie A

Frosinone, Serie A'da Inter'le karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Frosinone, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Frosinone'deki Stadio Benito Stirpe'de Inter'i ağırlayacak.

İki takım arasındaki son resmî maç Mayıs 2024'te oynandı ve Inter deplasmanda 5-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Son beş karşılaşmalarında hücumda etkili olan Inter 14 gol atarken Frosinone'nin yalnızca bir gol bulmasına izin verdi.

Frosinone-Inter maçının biletlerini nereden ve ne kadara alabileceğiniz dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL size anlatsın.

Frosinone-Inter Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Frosinone-Inter maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Frosinone'deki Stadio Benito Stirpe'de oynanacak.

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Serie A - Hafta 14
Stadio Benito Stirpe

Frosinone-Inter Serie A maçı için bilet nasıl alınır?

Frosinone-Inter Serie A maçı için bilet almanın başlıca yolları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Biletleri doğrudan kulüplerin resmî internet sitelerinden satın alabilirsiniz. Frosinone Calcio'nun resmî bilet satış platformu ev sahibi takım biletlerini ve genel satışları yürütürken FC Internazionale Milano'nun bilet satış platformu deplasman tribünleri ve kulüp üyeleri için seçenekler sunuyor.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satışa çıkarılan biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Frosinone-Inter Serie A maçı biletleri ne kadar?

Frosinone-Inter Serie A maçı biletlerinin fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Standart genel giriş: Tribün kategorisine göre genellikle 25 € ile 60 € arasında değişiyor.
  • Premium koltuklar: Fiyatlar 80 € ile 150 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışa çıkardığı resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre fiyatlandırıyor:

  • Standart koltuklar: Fiyatlar genellikle yaklaşık 292 € seviyesinden başlıyor.
  • Premium koltuklar: Koltuğun konumuna ve maça yönelik genel talebe bağlı olarak yaklaşık 521 €.

Frosinone-Inter Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Frosinone ve Inter'in form durumu

Son beş Serie A maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet alan Frosinone, bu karşılaşmaya iyi bir form grafiğiyle çıkıyor. Son maçında evinde Torino'yu 2-0 yenen takım, Lecce karşısında da beş gol bularak 5-1 kazandı. Bu beş maçta 18 gol atıp dokuz gol yedi. Atalanta ile 4-4 berabere kaldığı maç, hem hücum gücünü hem de savunmadaki kırılganlığını ortaya koydu. Bu serideki tek yenilgisini ise Napoli karşısında 3-0'lık skorla aldı.

Inter, tüm kulvarlardaki son beş maçının dördünü kazandı. Tek yenilgisini Derby della Madonnina'da Milan'a 3-1 kaybederek aldı. Bu yenilgiden önce Chivu'nun ekibi Venezia'yı 2-0, Fiorentina'yı 2-1 ve Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar Donetsk'i 1-0 mağlup etti; Bologna deplasmanından da 3-1'lik galibiyetle döndü. Bu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

FRC

FRC - Form

SAS
K4-2
ATA
B4-4
LEC
K5-1
TOR
K2-0
CGL
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
15/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5
INT

INT - Form

FIO
K2-1
VEN
K0-2
MIL
K3-1
FEY
K0-3
COM
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Frosinone-Inter: Son karşılaşmalar

İki takım en son Mayıs 2024'te bir Serie A maçında karşılaştı ve Inter, Stadio Benito Stirpe'de 5-0 kazandı. Kayıtlardaki son beş karşılaşmanın tamamını kazanan Inter, 14 gol atıp yalnızca bir gol yedi. Frosinone ise bu maçların hiçbirinden puan çıkaramadı.

Kafa Kafaya

FrosinoneÇizimInter
0
0
5
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Inter badge
Inter
INT
5
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
MS
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
Inter badge
Inter
INT
3
MS
Serie A
Inter badge
Inter
INT
3
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
MS
Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
Inter badge
Inter
INT
1
MS
1Attığı Gol14
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı1/5

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