Freiburg, 8 Kasım 2026 Pazar günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Union Berlin'i ağırlayacak.

İki takımın 15 Mart 2026'daki son lig karşılaşmasında Union Berlin, Europa-Park-Stadion'da deplasmanda 1-0'lık galibiyet elde etti. Union Berlin, son dönemdeki karşılaşmalarda üstünlük kursa da Freiburg'un sahasındaki maçlar sık sık az gollü beraberliklerle veya tek gollü farklarla sonuçlanıyor.

Freiburg-Union Berlin maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

Freiburg-Union Berlin Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Freiburg-Union Berlin maçı, 8 Kasım 2026 Pazar günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 9 8 Kas 2026 - 11:30 Europa-Park Stadion

Freiburg-Union Berlin Bundesliga maçı için bilet nasıl alınır?

SC Freiburg ile 1. FC Union Berlin arasındaki Bundesliga maçı için bilet almak üzere farklı satış kanallarını değerlendirebilirsiniz:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Kulüplerin resmî bilet satışı: Biletleri ilk satış fiyatından almanın en doğrudan ve güvenli yolu, ev sahibi SC Freiburg'un veya 1. FC Union Berlin'in resmî internet sitesini kullanmak. Kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce kulüp üyeleri ve kombine sahipleri bilet alma önceliğine sahip.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

Freiburg-Union Berlin Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

SC Freiburg ile Union Berlin arasındaki Bundesliga maçının bilet fiyatları, kulüplerin resmî satış kanalları ve ikincil bilet pazarları için şöyle:

1. Kulüplerin resmî satış kanalları

Ayakta seyir alanı (Stehplatz): Yetişkinler için ilk satış fiyatları genellikle 18 € ile 25 € arasında değişiyor. Bu biletler, satışın ilk aşamalarında öncelikle kulüp üyelerine sunuluyor.

Yetişkinler için ilk satış fiyatları genellikle arasında değişiyor. Bu biletler, satışın ilk aşamalarında öncelikle kulüp üyelerine sunuluyor. Standart oturma alanı (Sitzplatz): Kulüpten doğrudan alınan alt ve üst tribünlerdeki standart koltuklar, tam konumuna ve bulunduğu bloğa bağlı olarak genellikle 35 € ile 70 € arasında değişiyor.

Kulüpten doğrudan alınan alt ve üst tribünlerdeki standart koltuklar, tam konumuna ve bulunduğu bloğa bağlı olarak genellikle arasında değişiyor. Kategori 1 premium koltuklar: Merkezî ana tribündeki veya ağırlama alanlarına yakın koltukların kulüpten doğrudan alındığında ilk satış fiyatları, bulunabilirliğe bağlı olarak 75 € ile 90 € ve üzeri arasında değişiyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan satışa sunuyor:

En düşük giriş fiyatı: Üst tribün veya ayakta seyir alanları için fiyatlar, genel talebe bağlı olarak çoğunlukla 65 € ile 80 € civarından başlıyor.

Üst tribün veya ayakta seyir alanları için fiyatlar, genel talebe bağlı olarak çoğunlukla civarından başlıyor. Ortalama piyasa fiyatı: Bundesliga maçlarına yönelik yüksek talep nedeniyle orta kategorideki koltuk seçenekleri genellikle 150 € ile 500 € ve üzeri fiyatlarla sunuluyor.

Bundesliga maçlarına yönelik yüksek talep nedeniyle orta kategorideki koltuk seçenekleri genellikle fiyatlarla sunuluyor. Premium ve uzun kenar koltukları: Saha kenarında iyi görüş sunan koltuklar veya ağırlama paketleri çoğu zaman daha yüksek fiyatlara satılıyor ve fiyatları sıklıkla 600 € ile 800 € ve üzeri seviyelere çıkıyor.

Freiburg-Union Berlin Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg ve Union Berlin'in form durumu

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında dört galibiyet ve bir beraberlik aldı. Son maçında 3 Ekim'de Luzern'i hazırlık karşılaşmasında 4-2 yendi. Son resmî maçında ise 19 Eylül'de Bundesliga'da Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kaldı. Bu beş maçta 16 gol atıp altı gol yiyen Freiburg'un en farklı galibiyeti, Borussia Moenchengladbach karşısındaki 5-0'lık sonuçtu.

Union Berlin, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç yenilgi aldı. Son maçında 26 Eylül'de Rijeka'yı hazırlık karşılaşmasında 1-0 yendi. Ancak Bundesliga'daki formu daha olumsuz: Bu süreçte Bayern Münih'e (7-0), Schalke 04'e (1-3) ve Bayer Leverkusen'e (4-0) yenildi; diğer tek lig maçında ise Eintracht Frankfurt ile 3-3 berabere kaldı. Union Berlin, bu beş maçta altı gol atarken 17 gol yedi.

Freiburg-Union Berlin: Son karşılaşmalar

İki takım en son 15 Mart 2026'da karşılaştı. Union Berlin, Europa-Park Stadion'daki Bundesliga maçını 1-0 kazandı. Son beş karşılaşmada Union Berlin iki, Freiburg bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti. Bu maçlarda Freiburg dört, Union Berlin de dört gol attı.