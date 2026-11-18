Freiburg, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Panathinaikos'u Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da ağırlayacak.

SC Freiburg ile Panathinaikos daha önce karşı karşıya gelmedi. Bu UEFA Konferans Ligi maçı, iki takımın Avrupa kupalarındaki ilk resmi karşılaşması olacak. Lig aşamasının son bölümüne girilirken hayati puanlar için mücadele edecek iki takım açısından bu kritik 5. hafta maçı belirleyici bir sınav niteliği taşıyor.

Biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dahil olmak üzere Freiburg-Panathinaikos maçı için bilet edinme konusunda bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Freiburg-Panathinaikos Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Freiburg-Panathinaikos maçı, 10 Aralık 2026 Perşembe günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da başlayacak.

Konferans Ligi - Hafta 5 10 Ara 2026 - 12:45 Europa-Park Stadion

Freiburg-Panathinaikos Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan Freiburg-Panathinaikos Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler, satış fiyatından doğrudan satın alınabilmesi için genellikle kulübün resmî bilet portalı üzerinden dağıtılır.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet platformları: Kulübün resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Freiburg-Panathinaikos Konferans Ligi biletleri ne kadar?

Freiburg-Panathinaikos Konferans Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Standart oturma yeri / ayakta seyir alanı: 25 ila 60 avro

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlarla listeler:

Kale arkası ve ayakta seyir seçenekleri: 85 ila 110 avro

85 ila 110 avro Uzun tribün oturma yerleri ve iyi görüş açılı seçenekler: 150 ila 350 avro ve üzeri

Freiburg-Panathinaikos Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg ve Panathinaikos'un form durumu

Freiburg, son beş resmî maçında dört galibiyet ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Bundesliga'da Union Berlin'i sahasında 2-0 yendi; ondan önce ise Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Bayern Münih karşısında alınan 1-3'lük yenilgiydi. Freiburg, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp beş gol yedi.

Panathinaikos, son beş resmî maçının tamamını kazandı; beraberlik ya da mağlubiyet yaşamadı. Son olarak Süper Lig'de Iraklis'i deplasmanda 1-2 yendi, Konferans Ligi'nde ise CSKA Sofya'yı 2-1 mağlup etti. Bu serinin önceki bölümünde AEK Atina'yı 2-0, NFC Volos'u da deplasmanda 1-0 yendi. Panathinaikos, bu beş maçta sekiz gol atıp dört gol yedi.

Freiburg-Panathinaikos: Önceki karşılaşmalar

Bu maç için Freiburg ile Panathinaikos arasındaki önceki karşılaşmalara ilişkin veri şu anda mevcut değil. Geçmiş maçlara dair bilgiler, başlama saatine yaklaşıldığında eklenebilir.