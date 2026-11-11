Freiburg, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Hoffenheim'ı ağırlayacak.

İki takımın Şubat 2026'daki son karşılaşmasında Hoffenheim, Bundesliga'da Freiburg'u sahasında 3-0 mağlup etmişti. Bundan önce, Eylül 2025'te Europa-Park Stadion'da oynanan çekişmeli maç 1-1 bitmişti.

Freiburg-Hoffenheim maçı için biletleri nereden alabileceğiniz ve fiyatları hakkında bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Freiburg-Hoffenheim Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Freiburg-Hoffenheim maçı, 5 Aralık 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da başlayacak.

Bundesliga - Hafta 12 5 Ara 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Freiburg-Hoffenheim Bundesliga maçının biletleri nasıl alınır?

Freiburg-Hoffenheim Bundesliga maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: SC Freiburg ve TSG Hoffenheim'ın resmî internet sitelerini doğrudan kontrol edebilirsiniz. İlk bilet satışları, üyelere özel ön satışlar ve standart bilet kategorileri bu kanallar üzerinden yürütülür.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Freiburg-Hoffenheim Bundesliga maçının biletleri ne kadar?

Freiburg-Hoffenheim Bundesliga maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Ayakta seyir alanları / taraftar blokları: Fiyatlar genellikle yaklaşık 15 ila 25 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişir. Standart oturma kategorileri: Fiyatlar genellikle yaklaşık 35 ila 75 avro arasında değişir.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişir. VIP ve ağırlama paketleri: Fiyatlar 150 avrodan 300 avronun üzerine çıkar.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin ilk satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeler:

Ekonomik / üst tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 60 ila 95 avro civarından başlar.

Fiyatlar genellikle civarından başlar. Orta kategori ve saha kenarı koltukları: Fiyatlar 100 ila 250 avro arasında değişir.

Fiyatlar arasında değişir. Premium koltuklar ve yoğun talep gören bloklar: Fiyatlar çoğu zaman 300 avrodan 500 avronun üzerine çıkar.

Freiburg-Hoffenheim Bundesliga maçı: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg ve Hoffenheim'ın form durumu

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı; hiç berabere kalmadı. Son maçında Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendi. Bu karşılaşmadan önce de Bundesliga'da Augsburg'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti. Bu serideki iki yenilgisini Bayern Münih (1-3) ve Monaco (0-3) karşısında aldı. Freiburg, söz konusu beş maçta sekiz gol atıp yedi gol yedi.

Hoffenheim ise son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. Son maçında Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile 1-1 berabere kaldı. Bu süreçteki öne çıkan sonuçları, Avrupa'da Lyon'u 3-0 ve Bundesliga'da Bayer Leverkusen'i 3-0 yenmesiydi. Werder Bremen'e 2-0 mağlup olması ve DFB-Pokal'da Holstein Kiel'e penaltılarla elenmesi ise olumsuz sonuçlarıydı. Hoffenheim, bu beş karşılaşmada yedi gol atıp dört gol yedi.

Freiburg-Hoffenheim: Son karşılaşmalar

İki kulüp son olarak Şubat 2026'da karşılaştı. Hoffenheim, Bundesliga'daki bu maçı evinde 3-0 kazandı. Ondan önce Freiburg ile Hoffenheim, Eylül 2025'te Freiburg'da 1-1 berabere kaldı. İki takım arasında Bundesliga'da oynanan son beş maçta Freiburg iki, Hoffenheim bir galibiyet aldı; iki maç berabere bitti.