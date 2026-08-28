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Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Freiburg
Mönchengladbach
Bundesliga

Freiburg, Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach ile karşı karşıya geliyor. İşte biletlerinizi nasıl alabileceğiniz

Freiburg, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Borussia Moenchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

SC Freiburg, bu eşleşmede son dönemde sahasında üstünlük kurdu; buna, Şubat 2026'daki son iç saha lig karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenmesi de dahil. Bu iki takım arasındaki tarihi karşılaşmalar yüksek skorlu mücadelelere sahne oldu ve bu da bu fikstürü futbolseverler için ilgi çekici bir eşleşme haline getiriyor.

Bırakın GOAL Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçının biletlerini nasıl alacağınıza dair bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere size sunsun.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga maçı ne zaman başlıyor?

Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı, Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da oynanacak.

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Bundesliga - Hafta 3
Europa-Park Stadion

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçı için biletleri şu seçenekler üzerinden satın alabilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

  • SC Freiburg bilet online mağazası: Ev sahibi kulüpten liste fiyatı üzerinden doğrudan bilet almak için başlıca ve en güvenli platform budur.
  • Üyelere ön satış: SC Freiburg üyeleri genellikle kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce biletlere özel ilk erişim hakkı elde eder.
  • Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maç ana bilet mağazasında tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı, Freiburg'un biletleme sitesine entegre resmi ikincil pazarını kontrol edin.

2. Deplasman taraftarı kontenjanı (Borussia Mönchengladbach)

  • BMG bilet portalı: Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler Borussia Mönchengladbach'ın resmi biletleme sistemi üzerinden kayıtlı üyelere veya taraftar kulübü hesaplarına doğrudan satılır.

3. İkincil bilet pazar yerleri (Dikkatli kullanın)

  • Yeniden satış platformları: StubHub gibi platformlarda üçüncü taraf yeniden satış ilanları yer alır, ancak fiyatlar liste fiyatının belirgin şekilde üzerine çıkabilir ve hizmet bedelleri uygulanır.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga biletleri ne kadar?

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach için bilet fiyatlarının şu aralıklarda olması bekleniyor:

  • Resmi genel giriş (Liste fiyatı): Ayakta ve standart oturmalı biletler, yaş kategorisine ve stadyumdaki konuma göre (ayakta izleme alanları ile yan tribün koltukları), genellikle £15 ile £60 (€18 ile €70) arasında değişir.
  • İkincil ve yeniden satış pazar yerleri: StubHub gibi yeniden satış sitelerinde giriş seviyesi genel koltuklar yaklaşık £35 ile £50'dan başlarken, ortalama yeniden satış koltukları görüş açısı ve talebe bağlı olarak genel olarak £50 ile £120 arasında değişir.
  • Ağırlama paketleri: Yiyecek ve lounge erişimi içeren premium veya VIP koltuklar, bilet başına yaklaşık £170 ile £300+'dan başlar.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Borussia Moenchengladbach form durumu

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Son maçında DFB-Pokal'da Fortuna Duesseldorf'u 5-1 gibi net bir skorla yendi; ondan önce ise Konferans Ligi elemelerinde deplasmanda Motherwell'i 3-1 mağlup etti. Bu seri ayrıca Crystal Palace karşısında alınan 3-0'lık hazırlık maçı galibiyetini ve Strasbourg'a karşı üst üste alınan 2-0'lık sonuçları da içeriyor. Freiburg bu beş maçta 11 gol atıp bir gol yedi ve bu seri, iyi organize olmuş ve bitiriciliği yüksek bir takıma işaret ediyor.

Gladbach da son beş maçının tamamını tek bir yenilgi almadan kazandı. Son sonucu, DFB-Pokal'da TSV Schott Mainz karşısında aldığı 5-0'lık galibiyetti; bunun öncesinde Aston Villa'yı sezon öncesinde 2-1 yendi. Yaz döneminin daha önceki bölümünde ise Velbert'i 8-0, Hansa Rostock'u 3-1 mağlup etti. Polanski'nin takımı bu beş maçta 19 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu da onları Bundesliga'ya girerken sezon öncesi formunda en üretken takımlardan biri yapıyor.

SCF

SCF - Form

MOT
K1-3
F95
K1-5
MOT
K4-1
SVW
K4-1
SCP
K0-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
17/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BMG

BMG - Form

VEL
K0-8
AVL
K2-1
TSM
K0-5
RBL
K3-0
ELV
K3-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Freiburg - Borussia Moenchengladbach: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Freiburg, Bundesliga'da sahasında 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga buluşmasında Freiburg, Gladbach'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstünlüğü elinde bulunduruyor; bir maç ise golsüz berabere bitti. Freiburg bu seride özellikle iç saha maçlarında güçlü bir performans sergiledi ve Europa-Park Stadion'daki iki karşılaşmayı da kazandı; buna Kasım 2024'teki 3-1'lik galibiyet de dahil.

Kafa Kafaya

FreiburgÇizimMönchengladbach
4
1
0
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
MS
Bundesliga
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
MS
Bundesliga
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
Freiburg badge
Freiburg
SCF
2
MS
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
1
MS
Bundesliga
Mönchengladbach badge
Mönchengladbach
BMG
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
3
MS
10Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti4/5
Her iki takım da gol attı3/5

Freiburg - Borussia Moenchengladbach puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
DortmundDortmundBVB
440092+712
K
K
K
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
4310142+1210
K
K
B
K
3
FreiburgFreiburgSCF
4310123+910
B
K
K
K
4
AugsburgAugsburgFCA
4211116+57
K
B
K
K
5
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
4211105+57
K
B
K
K
6
Mainz 05Mainz 05M05
4211106+47
K
K
K
B
7
ElversbergElversbergELV
421187+17
B
K
K
K
8
Werder BremenWerder BremenSVW
42118807
K
B
K
K
9
RB LeipzigRB LeipzigRBL
420295+46
K
K
K
K
10
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
4121910-15
B
K
K
B
11
Schalke 04Schalke 04S04
412134-15
B
K
B
K
12
PaderbornPaderbornSCP
411235-24
K
K
K
B
13
FC KölnFC KölnKOE
411269-34
K
B
K
K
14
HoffenheimHoffenheimTSG
4103710-33
K
K
K
K
15
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
410369-33
K
K
K
K
16
Hamburger SVHamburger SVHSV
4103213-113
K
K
K
K
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
4013417-131
K
K
K
B
18
MönchengladbachMönchengladbachBMG
4004616-100
K
K
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme Play-off
Küme Düşme

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