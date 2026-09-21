Freiburg, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Borussia Moenchengladbach ile karşı karşıya gelecek.

SC Freiburg, Şubat 2026'daki son iç saha lig karşılaşmasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 mağlup etmesi de dahil olmak üzere bu eşleşmede son dönemde sahasında üstünlük kurdu. Bu iki takım arasındaki geçmiş karşılaşmalar yüksek skorlu mücadelelere sahne oldu ve bu da bu fikstürü futbolseverler için ilgi çekici bir eşleşme haline getiriyor.

Bırakın GOAL size Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, nereden satın alabileceğiniz ve fiyatlarının ne kadar olduğu dahil, anlatsın.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga maçı ne zaman başlayacak?

Freiburg - Borussia Moenchengladbach maçı, Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da oynanacak.

Bundesliga - Hafta 3 12 Eyl 2026 - 09:30 Europa-Park Stadion

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga biletleri nasıl alınır?

12 Eylül 2026'daki SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçının biletlerini şu seçenekler üzerinden satın alabilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

SC Freiburg Ticket Onlineshop: Ev sahibi kulüpten doğrudan liste fiyatı üzerinden bilet almak için başlıca ve en güvenli platform budur.

Üyelere özel ön satış: SC Freiburg üyeleri genellikle kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce biletlere özel ilk erişim hakkı elde eder.

Resmi bilet değişim platformu (Zweitmarkt): Maç ana bilet mağazasında tükenirse, sezonluk bilet sahiplerinin koltuklarını liste fiyatı üzerinden yeniden sattığı ve biletleme sitesine entegre Freiburg'un resmi ikincil pazarını kontrol edin.

2. Deplasman taraftarı kontenjanı (Borussia Mönchengladbach)

BMG Ticketportal: Deplasman tribününde oturmak istiyorsanız, biletler Borussia Mönchengladbach'ın resmi biletleme sistemi üzerinden kayıtlı üyelere veya taraftar kulübü hesaplarına doğrudan satılır.

3. İkincil bilet pazarları (Dikkatli kullanın)

Yeniden satış platformları: StubHub gibi platformlar üçüncü taraf yeniden satış ilanları yayınlar, ancak fiyatlar liste fiyatının önemli ölçüde üzerine çıkabilir ve hizmet ücretleri uygulanır.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga biletleri ne kadar?

SC Freiburg - Borussia Mönchengladbach maçının bilet fiyatlarının şu aralıklarda olması bekleniyor:

Resmi genel giriş (Liste fiyatı): Ayakta ve standart oturmalı biletler, yaş kategorisine ve stadyumdaki konuma göre (ayakta izleme tribünleri veya yan tribün koltukları) genellikle 15 £ ile 60 £ (€18 ile €70) arasında değişir.

İkincil ve yeniden satış pazarları: StubHub gibi yeniden satış sitelerinde giriş seviyesi genel koltuklar yaklaşık 35 £ ile 50 £ 'dan başlarken, yeniden satıştaki ortalama koltuklar görüş açısı ve talebe bağlı olarak genellikle 50 £ ile 120 £ arasında değişir.

Hospitality paketleri: Yiyecek ve lounge erişimi sunan premium veya VIP koltuklar bilet başına yaklaşık 170 £ ile 300 £+ 'dan başlar.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Borussia Moenchengladbach form durumu

Freiburg, tüm kulvarlardaki son beş maçının tamamını kazandı. Takımın son maçı Fortuna Duesseldorf karşısında DFB-Pokal'da alınan net 5-1'lik galibiyetti; ondan önce ise Conference League elemelerinde deplasmanda Motherwell'i 3-1 yendi. Bu seri ayrıca Crystal Palace'a karşı hazırlık maçında alınan 3-0'lık galibiyet ile Strasbourg karşısında üst üste gelen 2-0'lık sonuçları da içeriyor. Bu beş maçta Freiburg 11 gol atıp bir gol yedi; bu seri, iyi organize olmuş ve bitiriciliği yüksek bir takıma işaret ediyor.

Gladbach da son beş maçının tamamını yenilgi almadan kazandı. Son sonuçları, TSV Schott Mainz karşısında DFB-Pokal'da alınan 5-0'lık galibiyetti; bunun öncesinde Aston Villa'ya karşı sezon öncesinde 2-1 kazandılar. Yazın daha erken bölümünde Velbert'i 8-0, Hansa Rostock'u ise 3-1 mağlup ettiler. Polanski'nin takımı bu beş maçta 19 gol attı ve sadece üç gol yedi; bu da onları Bundesliga öncesinde sezon öncesi formuyla en üretken takımlardan biri yapıyor.

Freiburg - Borussia Moenchengladbach: Son karşılaşmalar

Bu iki kulüp arasındaki en son karşılaşma Şubat 2026'da oynandı ve Freiburg, Bundesliga'da sahasında 2-1 kazandı. Son beş Bundesliga karşılaşmasına bakıldığında Freiburg, Gladbach'ın bir galibiyetine karşılık üç galibiyetle üstün durumda; bir maç ise golsüz beraberlikle sona erdi. Freiburg bu seride özellikle iç saha maçlarında güçlü bir görüntü çizdi ve Kasım 2024'teki 3-1'lik galibiyet de dahil olmak üzere Europa-Park Stadion'daki iki karşılaşmayı da kazandı.