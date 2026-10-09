Freiburg, 25 Ekim 2026 Pazar günü Freiburg'daki Europa-Park Stadion'da Bayern Münih'i ağırlayacak.

Bayern Münih, bu eşleşmede tarihsel olarak üstünlüğü elinde bulunduruyor ve Freiburg'un toplam 5 galibiyetine karşılık 38 galibiyete sahip. Freiburg'un sahasındaki son lig karşılaşmaları ise Bayern Münih'in dramatik 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Bırakın GOAL Freiburg - Bayern Münih maçı için biletleri nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tutacağı dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Freiburg - Bayern Münih Bundesliga maçının başlama saati ne zaman?

Bundesliga - Hafta 7 25 Eki 2026 - 12:30 Europa-Park Stadion

Freiburg - Bayern Münih Bundesliga bileti nasıl alınır?

Europa-Park Stadion'da oynanacak SC Freiburg - FC Bayern Munich maçı için, uygunluk durumuna ve taraftarlık statünüze bağlı olarak birkaç temel seçeneğiniz bulunuyor:

1. SC Freiburg resmi bilet mağazası

Kulüp sitesi ve bilet portalı: En doğrudan yöntem, SC Freiburg'un resmi bilet platformu üzerinden işlem yapmak.

Üyelik önceliği: SC Freiburg kulüp üyeleri, iç saha maçları için öncelikli erişim hakkı elde ediyor. FC Bayern Munich'e karşı oynanan yüksek profilli karşılaşmalar genellikle anında tükendiği için biletler nadiren genel satışa çıkıyor.

2. FC Bayern Munich deplasman taraftarı kontenjanı

Üye oylaması: Deplasman maçları için biletler, resmi FC Bayern kulüp üyeleri ve kayıtlı taraftar kulüplerine FC Bayern'in resmi internet sitesindeki çevrim içi başvuru ve oylama sistemi aracılığıyla sıkı şekilde dağıtılıyor.

3. İkincil bilet pazar yerleri

İkincil bilet platformları: Resmi kulüp seçenekleri tamamen tükendiyse, genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, birincil kontenjanlar tükendiğinde taraftarların yaklaşan Bundesliga maçları için bilet alıp satmasına olanak tanıyor.

Freiburg - Bayern Münih Bundesliga biletleri ne kadar?

Europa-Park Stadion'da oynanacak SC Freiburg - FC Bayern Munich maçı için bilet fiyatları, resmi kanallardan nominal değer üzerinden mi yoksa ikincil bilet pazar yerlerinden mi satın aldığınıza bağlı olarak önemli ölçüde değişiyor.

1. Resmi nominal fiyatlar

SC Freiburg veya FC Bayern Munich üzerinden satılan resmi maç günü biletleri, genel kategorilere göre standartlaştırılmış durumda:

Ayakta izleme yeri (Stehplatz): 15 € - 20 €

Kategori 3 (üst tribünler / kale arkası): 35 € - 50 €

Kategori 1 & 2 (ana tribün / karşı tribün): 60 € - 80 €

VIP / hospitality paketleri:100 € - 150 €+

2. İkincil bilet pazar yerleri

Resmi biletler kulüplerin birincil satış kanalları üzerinden tükendiyse, StubHubgibi ikincil bilet platformları biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

Başlangıç / minimum fiyat: Temel oturma yerleri için yaklaşık 200 € - 300 €

Ortalama fiyat: Çoğu oturma alanında yaklaşık 350 € - 700 €

Premium / Kategori 1 koltuklar:800 € - 1.200 €+

Freiburg - Bayern Münih Bundesliga: Bilmeniz gereken her şey

Freiburg - Bayern Münih form durumu

Freiburg bu maça tüm kulvarlarda oynadığı son beş karşılaşmada aldığı dört galibiyet ve bir beraberlikle geliyor; bu tablo da gerçek bir ivmeye işaret ediyor. Son sonuçları, Bundesliga'da sahasında Eintracht Frankfurt ile 2-2 berabere kalmaları oldu. Bu süreçteki en iyi performansları ise Borussia Moenchengladbach karşısında alınan net 5-0'lık galibiyetti. Ayrıca Werder Bremen karşısında 4-1 kazandılar ve Conference League eleme turunda Motherwell'i 4-1 yenerek tur atladılar. Freiburg bu beş maçta 16 gol attı ve dört gol yedi.

Bayern Münih son beş maçının dördünü kazandı ve bir kez berabere kaldı; bu beraberlik de Bundesliga'da Schalke 04 karşısında golsüz sona eren maçtı. Son karşılaşmaları, Union Berlin'e karşı alınan 7-0'lık galibiyetti ve bu sonucun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Bodoe/Glimt'e karşı 5-0'lık bir galibiyet gelmişti. Bayern son beş maçında 15 gol atarken sadece iki gol yedi ve bu süreçte iki maçta gol yemedi.

Freiburg - Bayern Münih: Son karşılıklı maç karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Nisan 2026'da Europa-Park Stadion'da Bayern Münih'in 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi ve Bayern geriye düştüğü maçta üç puanı aldı. Bundesliga'daki son beş karşılaşmada Bayern üç galibiyet aldı, bir maç berabere bitti ve Freiburg'un galibiyete en çok yaklaştığı bir sonuç yaşandı. Bayern, bu eşleşmenin son dönemlerdeki oynanan maçlarında özellikle baskındı; buna Kasım 2025'te kendi sahasında aldığı 6-2'lik galibiyet de dahil.