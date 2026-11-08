Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde grup aşamasını ve 2026 yılındaki millî maç takvimini 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da Türkiye'yi ağırlayarak tamamlayacak. Fransa'yı sahada izlemek için biletinizi bugün alabilirsiniz.

Türkiye, iki kez Dünya Kupası ve iki kez Avrupa şampiyonluğu yaşamış Fransa'yı yenmek için ikinci bir fırsat yakalayacak. UEFA Uluslar Ligi'nin mevcut sezonunun ilk maç haftasında İzmit'te Fransa'yı konuk eden Türkiye, Kylian Mbappe'nin ikinci yarıda attığı golle, pek de şaşırtıcı olmayan biçimde, sahadan 1-0 mağlup ayrılmıştı.

Beş yıllık aranın ardından teknik direktörlüğe dönen Zinedine Zidane, yazın düzenlenen Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps'tan Fransa'nın başına geçtiğinde üstlendiği görevin ağırlığının farkında. Üzerindeki baskıyı hafifletmek için bir kupa kazanmayı çok istiyor; UEFA Uluslar Ligi kupası da bu açıdan işine yarayabilir.

GOAL, Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı için bilet fiyatları, biletlerin bulunabilirliği ve satın alınabilecek en iyi yerler dâhil, bilmeniz gereken tüm bilgileri derledi.

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'daki Stade Matmut Atlantique'te oynanacak. Başlama saati Orta Avrupa Saati ile 20.45 olarak planlanıyor.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletleri, Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) bilet satış portalından satın alınabilir.

FFF genellikle biletleri öncelikli satış dönemleri hâlinde satışa çıkarır. Fransa Millî Takımı taraftar kulübünün kayıtlı üyeleri ilk satın alma hakkını elde eder. Kalan biletler ise maç tarihine daha yakın bir zamanda genel satışa sunulur.

Son anda yer bulmak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil satış platformlarından da bilet satın alabilir.

Garantili bilet devirleri: Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programıyla tüm bilet devirlerini ve satın alma işlemlerini korur. Bu program, biletlerinizin size zamanında ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder. Aksi hâlde ödediğiniz tutarın %100'ünü geri alırsınız.

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Yaklaşan Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçının resmî biletlerinin, Stade Matmut Atlantique'teki koltuk konumuna bağlı olarak 25-175 avro arasında olması bekleniyor.

Fédération Française de Football'un (FFF) biletleri genellikle, stadyumdaki belirli oturma alanlarına karşılık gelen beş farklı fiyat kategorisine ayrılıyor:

Catégorie Or (Altın) : Uzun kenarın orta bölümü (alt ve orta katlar). Doğu veya Batı tribününde, orta saha çizgisi hizasındaki en iyi görüş açısına sahip koltuklar. ( Fiyat: 150-175 avro )

: Uzun kenarın orta bölümü (alt ve orta katlar). Doğu veya Batı tribününde, orta saha çizgisi hizasındaki en iyi görüş açısına sahip koltuklar. ( ) Catégorie 1 : Uzun kenarda premium koltuklar (alt ve üst katlar). Ana uzun kenar tribünlerinde, orta bölümün biraz dışında yer alır. ( Fiyat: 120-145 avro )

: Uzun kenarda premium koltuklar (alt ve üst katlar). Ana uzun kenar tribünlerinde, orta bölümün biraz dışında yer alır. ( ) Catégorie 2 : Uzun kenarda premium koltuklar (alt ve üst katlar). Ana uzun kenar tribünlerinde, orta bölümün biraz dışında yer alır. ( Fiyat: 95-125 avro )

: Uzun kenarda premium koltuklar (alt ve üst katlar). Ana uzun kenar tribünlerinde, orta bölümün biraz dışında yer alır. ( ) Catégorie 3 : Kale arkalarının üst katları. Her iki kalenin arkasındaki üst katlarda, Kuzey ve Güney tribünlerinde yer alan, sahayı yukarıdan gören koltuklar. ( Fiyat: 55-95 avro )

: Kale arkalarının üst katları. Her iki kalenin arkasındaki üst katlarda, Kuzey ve Güney tribünlerinde yer alan, sahayı yukarıdan gören koltuklar. ( ) Catégorie 4: Kale arkalarının alt katları. Doğrudan kalelerin arkasındaki en alt seviyelerde bulunan geleneksel taraftar alanları ve en uygun fiyatlı koltuklar. (Fiyat: 25-75 avro)

Ek bilgiler için maç tarihi yaklaştığında millî takımın resmî sitelerini, güncel bilet bulunabilirliği için de Ticombo gibi ikincil satış sitelerini takip edin.

Stade Matmut Atlantique hakkında bilmeniz gerekenler

Nouveau Stade de Bordeaux olarak da bilinen Stade Matmut Atlantique, Fransa'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki en büyük spor ve kültür arenasıdır. 2015'te açılan tesisin kapasitesi 42.115'tir. Tapınakları andıran zarif mimarisi ve tasarımıyla tanınan stadyum, kısa sürede futbol, ragbi ve büyük eğlence etkinlikleri için önde gelen mekânlardan biri hâline gelmiştir.

Bordeaux'da yepyeni bir stadyum inşa etme kararı, Fransa'nın UEFA Euro 2016'ya ev sahipliği hakkını kazanmasının ardından alındı. Şehrin köklü stadyumu Stade Chaban-Delmas eskimişti ve modern bir uluslararası turnuva için uygun değildi.

Matmut Atlantique'in görsel açıdan en dikkat çekici unsuru, çevresini saran 900 ince beyaz sütundur. Mimarlar bu sütunları hem klasik Yunan tapınaklarını hem de bölgenin doğal görünümünü, özellikle Landes bölgesinin güzel çam ormanlarını yansıtacak şekilde tasarladı.

Stade Matmut Atlantique'te unutulmaz anlar

UEFA Euro 2016 : Stadyum turnuva boyunca beş maça ev sahipliği yaptı. Bunların en ünlüsü Almanya-İtalya çeyrek finaliydi. İki dev takımın mücadelesi, toplam 18 penaltı vuruşunun yapıldığı dramatik bir seriyle sonuçlandı. Almanya, sonunda turnuvalarda İtalya'ya karşı süregelen şanssızlığını kırdı.

: Stadyum turnuva boyunca beş maça ev sahipliği yaptı. Bunların en ünlüsü Almanya-İtalya çeyrek finaliydi. İki dev takımın mücadelesi, toplam 18 penaltı vuruşunun yapıldığı dramatik bir seriyle sonuçlandı. Almanya, sonunda turnuvalarda İtalya'ya karşı süregelen şanssızlığını kırdı. 2023 Ragbi Dünya Kupası : Stadyum ragbiye de kolaylıkla uyum sağladı ve turnuva boyunca, İrlanda ile Güney Afrika gibi güçlü ülkelerin yer aldığı önemli karşılaşmalar dâhil, beş grup maçına ev sahipliği yaptı.

: Stadyum ragbiye de kolaylıkla uyum sağladı ve turnuva boyunca, İrlanda ile Güney Afrika gibi güçlü ülkelerin yer aldığı önemli karşılaşmalar dâhil, beş grup maçına ev sahipliği yaptı. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Tesis, Olimpiyatlar sırasında ‘Stade de Bordeaux’ adını taşıdı ve çekişmeli bir erkekler çeyrek finali dâhil altı futbol maçına ev sahipliği yaptı.

‘Havada asılı’ görünümü: Açık havadaki geniş merdivenler, stadyumun iç dolaşım alanlarını dış çevreyle birleştiriyor. Gece aydınlatıldığında devasa çatı, beyaz sütunların üzerinde onlardan tamamen ayrı biçimde havada asılı duruyormuş gibi görünüyor.

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gerekenler

Fransa-Türkiye: Son durum

FIFA sıralaması: Fransa (3.) ve Türkiye (27.)

2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk altı maçında yalnızca iki gol yiyen Fransa, Kuzey Amerika'daki son iki maçında sekiz gol yedi: İspanya'dan 2, İngiltere'den 6. Ancak UEFA Uluslar Ligi deplasmanlarında savunma direncini yeniden buldu ve hem Türkiye'yi hem de Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye, Dünya Kupası'ndaki son grup maçında ev sahibi ülkelerden ABD'yi yenmiş olsa da bu galibiyet tur atlaması için yeterli olmadı. Daha önce Avustralya ve Paraguay'a kaybettiği için eleme aşamasına kalamadı. Yazın yaşadığı hayal kırıklığına, UEFA Uluslar Ligi'nde evinde Fransa ve İtalya'ya karşı üst üste aldığı yenilgiler eklendi.

Fransa-Türkiye: Son karşılaşmalar

İki takımın bugüne kadarki karşılaşmalarında Fransa üstün durumda: Fransa'nın 5, Türkiye'nin 1 galibiyeti bulunuyor; 1 maç ise berabere bitti. Önceki 7 karşılaşmada Fransa toplam 14, Türkiye ise 5 gol attı.

25 Eylül'deki son UEFA Uluslar Ligi maçında Fransa, Türkiye'yi İzmit'te 1-0 yendi. Bu karşılaşma, Zinedine Zidane'ın Fransa teknik direktörü olarak ilk maçıydı. Michael Olise'nin pasını alan Kylian Mbappé, 54. dakikada sağ ayağıyla topu sol alt köşeye göndererek maçın tek golünü attı.