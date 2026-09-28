Fransa, UEFA Uluslar Ligi fikstüründeki grup aşamasını ve 2026 uluslararası takvimini, 15 Kasım Pazar günü Bordeaux'da Türkiye'yi konuk ederek kendi sahasında tamamlayacak. Muhteşem Fransa'yı sahada izlemek için biletlerinizi bugün alabilirsiniz.

Türkiye, 2 kez Dünya Kupası kazananı ve 2 kez Avrupa şampiyonu olan rakibi karşısında bir kez daha büyük bir sürprize imza atma fırsatı yakalıyor. Mevcut UEFA Uluslar Ligi'nin açılış maç gününde Fransa'yı İzmit'te ağırladıklarında Kylian Mbappe, ikinci yarıda attığı golle, ne sürpriz, konuk ekibe 1-0'lık galibiyeti getirmişti.

Dünya Kupası'nın ardından yaz aylarında Didier Deschamps'tan Fransa Milli Takımı görevini devralan ve 5 yıllık aranın ardından yeniden teknik direktörlüğe dönen Zinedine Zidane, doldurması gereken büyük ayakkabılar olduğunu biliyor. Baskıyı azaltmak için bir kupa kazanmayı çok isterdi ve UEFA Uluslar Ligi kupası bunun için biçilmiş kaftan olurdu.

GOAL, fiyatlar, bulunabilirlik ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maç biletlerini hemen şimdi nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi derledi.

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı ne zaman?

Fransa-Türkiye maçı, 15 Kasım Pazar günü Stade Matmut Atlantique'te (Bordeaux) oynanacak ve karşılaşmanın başlama saati CET ile 20.45 olarak planlandı.

UEFA Nations League A - Hafta 6 15 Kas 2026 - 14:45 Matmut Atlantique

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi biletleri nasıl alınır?

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçının resmi biletleri, Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) bilet satış portalı üzerinden satın alınabilir.

FFF genellikle biletleri öncelikli satış dönemleriyle sunar. Fransa Milli Takımı taraftar kulübüne kayıtlı üyeler, satın alma konusunda ilk fırsatı elde eder. Kalan biletler ise maç tarihine yaklaştıkça genel satışa çıkarılır.

Son dakika koltukları güvence altına almak isteyen taraftarlar, Ticombo gibi ikincil platformlar üzerinden de bilet satın alabilir.

Garantili transferler: Ticombo, TixProtect adlı yerleşik güvenlik programı aracılığıyla tüm bilet transferlerini ve satın alımları korur. Bu program, biletlerin size zamanında ulaşacağını ve etkinliğiniz için geçerli olacağını garanti eder, aksi halde %100 para iadesi alırsınız.

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

Yaklaşan Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı için resmi biletlerin, Stade Matmut Atlantique'te oturduğunuz yere bağlı olarak 25 € ile 175 € arasında olması bekleniyor.

Fédération Française de Football'un (FFF) bilet kontenjanları genellikle, stadyumdaki belirli oturma alanlarıyla eşleştirilmiş beş farklı fiyat kategorisine ayrılır:

Catégorie Or (Altın) : Uzun kenar merkez (alt/orta katlar) - Doğu veya Batı tribünlerinde orta saha çizgisinin hemen yanında mutlak en iyi görüş açıları. ( Fiyat: 150 €-175 € )

Catégorie 1 : Uzun kenar premium (alt ve üst katlar) - Ana uzun kenar tribünlerinde merkezin biraz dışında konumlanır. ( Fiyat: 120 €-145 € )

Catégorie 2 : Uzun kenar premium (alt ve üst katlar) - Ana uzun kenar tribünlerinde merkezin biraz dışında konumlanır. ( Fiyat: 95 €-125 € )

Catégorie 3 : Kısa kenar üst katlar - Her iki kalenin arkasındaki üst bölümlerde, yüksek açıdan görüş sunar (Kuzey ve Güney tribünleri). ( Fiyat: 55 €-95 € )

Catégorie 4 : Kısa kenar alt katlar (kalelerin arkası) - Doğrudan kalelerin arkasındaki en alt seviyelerde yer alan, geleneksel taraftar bölgeleri ve en bütçe dostu koltuklar. ( Fiyat: 25 €-75 € )

Ek bilgiler için tarih yaklaştıkça milli takımın resmi sitelerini, güncel bulunabilirlik için de Ticombo gibi ikincil yeniden satış sitelerini takip edin.

Stade Matmut Atlantique hakkında bilmeniz gereken her şey

Stade Matmut Atlantique (Nouveau Stade de Bordeaux olarak da bilinir), Fransa'nın Atlantik kıyısındaki en büyük spor ve kültür arenasıdır. 2015'te açılan stat, 42.115 kapasiteye sahiptir. Çarpıcı derecede zarif, tapınağı andıran mimarisi ve tasarımıyla bilinen mekan, kısa sürede futbol, rugby ve büyük eğlence etkinlikleri için önde gelen adreslerden biri haline gelmiştir.

Bordeaux'da yepyeni bir stat inşa etme kararı, Fransa'nın UEFA Euro 2016 turnuvasına ev sahipliği yapma hakkını kazanmasının ardından doğdu. Şehrin tarihi iç saha stadı olan yaşlanan Stade Chaban-Delmas, modern bir uluslararası turnuva için demode kalmış ve uygun değildi.

Matmut Atlantique'in görsel açıdan öne çıkan unsuru, çevresini saran 900 ince beyaz sütundan oluşan dev yapıdır. Mimarlar bu sütunları, hem klasik Yunan tapınaklarını hem de yerel manzarayı, özellikle de Landes bölgesinin güzel çam ormanlarını yansıtacak şekilde tasarladı.

Stade Matmut Atlantique'te unutulmaz anlar

UEFA Euro 2016 : Stat, turnuva boyunca beş maça ev sahipliği yaptı. Bunların en ünlüsü ise Almanya-İtalya çeyrek finaliydi. Devler kapışması, epik ve dramatik 18 vuruşluk penaltı atışlarına gitti ve Almanya sonunda İtalya'ya karşı tarihsel turnuva lanetini kırdı.

Rugby World Cup 2023 : Stat, oval topa da sorunsuz şekilde uyum sağladı ve turnuva sırasında İrlanda ve Güney Afrika gibi güçlü ülkelerin yer aldığı dev maçlar da dahil olmak üzere beş yüksek profilli grup aşaması maçına ev sahipliği yaptı.

Paris 2024 Olympic Games : Mekan, Olimpiyatlar sırasında gururla 'Stade de Bordeaux' adını aldı ve yüksek tansiyonlu bir erkekler çeyrek finali dahil olmak üzere altı futbol maçına ev sahipliği yaptı.

'Yüzen' illüzyonu: Açık hava büyük merdivenleri, iç sirkülasyon alanlarını dış çevreyle birleştirir. Gece aydınlatıldığında dev saçak çatı, beyaz sütun ormanının üzerinde tamamen ayrılmış şekilde görsel olarak süzülüyor izlenimi verir.

Fransa-Türkiye UEFA Uluslar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fransa-Türkiye: Son form durumu

FIFA sıralaması: Fransa (#3) - Türkiye (#27)

Fransa, 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk altı maçında yalnızca iki gol yedikten sonra Kuzey Amerika'daki son iki maçında kalesinde sekiz gol gördü; İspanya'ya karşı 2, İngiltere'ye karşı 6. Ancak UEFA Uluslar Ligi deplasmanlarında savunmadaki eski gücünü yeniden buldu ve hem Türkiye'yi hem de Belçika'yı 1-0 mağlup etti.

Türkiye, Dünya Kupası'ndaki son grup maçını ev sahibi ortaklardan ABD'ye karşı kazanmış olabilir, ancak bu çok az ve çok geç geldi. Çünkü daha önce Avustralya ve Paraguay'a karşı alınan yenilgiler, eleme aşamalarına kalamamaları anlamına geldi. Yaz aylarındaki bu hayal kırıklığı, Fransa ve İtalya'ya karşı üst üste alınan UEFA Uluslar Ligi iç saha yenilgileriyle daha da arttı.

Fransa-Türkiye: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki tüm zamanların rekabetinde Fransa, Türkiye'nin 1 galibiyetine karşılık 5 galibiyet ve 1 beraberlikle üstünlüğe sahip. Önceki 7 karşılaşmada Fransa toplam 14 gol atarken, Türkiye ise 5 kez fileleri havalandırdı.

25 Eylül'deki son UEFA Uluslar Ligi maçında Fransa, İzmit'te Türkiye'yi 1-0 mağlup etti. Bu karşılaşma, Zinedine Zidane'ın Fransa teknik direktörü olarak ilk maçıydı. Kylian Mbappé, 54. dakikada Michael Olise'nin pasını alıp sağ ayağıyla yaptığı vuruşu sol alt köşeye göndererek kilidi açtı.