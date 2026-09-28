Fransa, 2 Ekim Cuma günü Paris'teki Parc des Princes'te İtalya'yı ağırlayacak. Bu maç, Belçika ve Türkiye'nin de yer aldığı zorlu League A, Group A1 fikstürünün bir parçası. İki takım kasım ayında İtalya'daki rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek, ancak o karşılaşmanın oynanacağı stat henüz kesinleşmedi.

GOAL, fiyatlar, bilet bulunabilirliği ve satın alınabilecek en iyi yerler dahil olmak üzere Fransa-İtalya maçının biletleriyle ilgili şu anda bilmeniz gereken her şeyi bir araya getirdi.

Fransa - İtalya UEFA Nations League A maçı ne zaman başlayacak?

Fransa - İtalya maçı, Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanacak ve başlama saati tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 3 2 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa - İtalya maçının biletleri nereden alınır?

Paris ayağı için biletler ilk olarak Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) resmi bilet satış kanalları üzerinden satışa sunuluyor. Genellikle kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelik üyelere veriliyor. İtalya'daki rövanş maçı için de ilk resmi adres, İtalya Futbol Federasyonu'nun (FIGC) kanalları.

Bu eşleşme için bilet alırken bilinmesi gereken birkaç nokta var:

Resmi genel satış – üyelere tanınan öncelik süresi sona erdikten sonra başlar, genellikle her maç gününe daha yakın bir tarihte açılır

Doğrulanmış ilanlar – Ticombo, biletleri farklı satıcılardan temin ederek resmi kontenjanlar tükendikten sonra alıcılara daha geniş bir envanter sunar

Deplasman biletleri – İtalya ayağı için kontenjanlar FIGC kanalları üzerinden yönetilir ve sınırlı olabilir

İkincil pazar – resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yer Ticombo'dur

Bu karşılaşmanın profili göz önüne alındığında, özellikle Paris ayağı için erken rezervasyon tavsiye ediliyor.

Fransa - İtalya maçının biletleri ne kadar?

Paris ayağının resmi fiyatlandırması FFF'nin bilet satış kanalları üzerinden belirleniyor. Standart koltuklardan premium koltuklara kadar tüm seçenekler, kontenjan sürdüğü sürece liste fiyatı üzerinden satışta oluyor. Stat ve satış detayları kesinleştikten sonra İtalya ayağı için FIGC'nin resmi fiyatlandırması geçerli olacak.

En ucuz koltuklar (Paris): yaklaşık 50 €'dan başlıyor, genellikle Parc des Princes'te kalelerin arkasındaki üst tribünlerde yer alıyor

Orta fiyatlı koltuklar (Paris): orta saha çizgisi boyunca merkezi bölgelerde yer alıyor ve fiyatları belirgin şekilde daha yüksek

İtalya'daki rövanş: fiyatlar, kasım ayındaki maçın oynanacağı stat açıklandıktan sonra netleşecek

Ticombo, resmi sitedeki ilanlar tükendiyse başvurulacak yerdir. Avrupa'nın önde gelen iki ülkesi arasındaki her maçta olduğu gibi, maç günü yaklaştıkça fiyatlar değişebilir. Bu nedenle belirli bir bütçeyle hareket ediyorsanız yerinizi mümkün olduğunca erken ayırtmak genellikle daha güvenli bir seçenek olur.

Fransa - İtalya UEFA Nations League A: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - İtalya form durumu

Fransa, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti. Takımın son karşılaşması, Dünya Kupası yarı finallerinde İngiltere'ye karşı alınan 4-6'lık yenilgi oldu. Bu sonucun öncesinde ise üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 kaybetmişti. Turnuvanın daha önceki bölümünde Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 mağlup etti. Fransa bu beş maçta toplam 10 gol attı, 8 gol yedi.

İtalya da son beş maçında üç galibiyet ve iki mağlubiyet aldı. Takımın son maçı, 7 Haziran'da oynanan hazırlık karşılaşmasında Yunanistan'a karşı elde edilen 1-0'lık galibiyet oldu. Bundan üç gün önce de Lüksemburg'u 1-0 mağlup etmişti. Bu süreçteki iki yenilgi ise Bosna-Hersek'e karşı ve Kasım 2025'te Norveç karşısında alınan 1-4'lük mağlubiyet olarak geldi. İtalya bu beş maçta 5 gol attı, 6 gol yedi.

Fransa - İtalya: Son maçların karşılıklı rekabet karnesi

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Kasım 2024'te İtalya'da oynanan bir UEFA Nations League A maçında Fransa'nın 1-3'lük galibiyetiyle sonuçlandı. Son beş karşılaşmada Fransa dört galibiyet alırken, İtalya hiç kazanamadı. Ayrıca 2016 ve 2012'de oynanan hazırlık maçlarının her biri de Fransa'nın lehine sonuçlandı. Fransa bu beş maçta toplam 14 gol attı, 5 gol yedi.



