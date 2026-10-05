Fransa, 5 Ekim 2026'da Saint-Denis'teki ikonik Stade de France'ta UEFA Uluslar Ligi grup aşamasının dev karşılaşmasında Belçika'yı ağırlıyor. Bu yüksek profilli derbi, gruplarında zirve mücadelesi veren Avrupa futbolunun iki ağır topunu karşı karşıya getiriyor.

GOAL, bu maçta yerinizi almanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat detaylarını ve biletinizi bugün nasıl alabileceğinizi keşfedin.

Fransa - Belçika UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Fransa - Belçika maçı Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanacak, başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa - Belçika Erkekler Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Fransa millî takımının iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal fiyatlı biletleri güvence altına almak için ilk uğrak noktanızdır.

Resmî sitedeki listeler tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

Fransa - Belçika Erkekler Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

FFF'nin resmî internet sitesinde standart bilet fiyatları, kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 25 €'dan başlıyor; fiyatlar Stade de France içindeki konuma ve kategoriye göre yükseliyor.

Ticombo gibi ikincil pazar yerlerinde ise ikincil piyasa bilet fiyatları şu anda koltuk başına 86 €'dan başlıyor; fiyatlar anlık bulunabilirliğe ve taraftar talebine göre değişkenlik gösteriyor.

Fransa - Belçika UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - Belçika form durumu

Fransa son beş maçında üç galibiyet alıp iki yenilgi yaşadı; bu süreçte 10 gol atarken kalesinde sekiz gol gördü. Son maçında Dünya Kupası yarı finallerinde İngiltere'ye 4-6 mağlup oldu; bu sonuç, üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 kaybetmesinin ardından geldi. Fransa bu aksiliklerden önce Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 yenerek hücum kalitesini göstermişti.

Belçika'nın son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir yenilgi çıktı. Son sonucu, Dünya Kupası çeyrek finallerinde İspanya'ya karşı aldığı 2-1'lik mağlubiyet oldu. Bunun öncesinde ABD'yi 4-1, Senegal'i 3-2 mağlup etti ve Yeni Zelanda karşısında 5-1'lik ikna edici bir galibiyet aldı. Belçika bu beş karşılaşmada 11 gol atıp sekiz gol yedi; İran'la golsüz berabere kaldığı maç, skor üretemediği tek karşılaşma oldu.

Fransa - Belçika: Son kafa kafaya maçların kaydı

Bu takımlar arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 1-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İki takım arasındaki son beş maçta Fransa dört, Belçika ise bir galibiyet aldı; Belçika'nın bu tek galibiyeti 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Fransa ayrıca Belçika'yı 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda ve 2021 Uluslar Ligi eşleşmesinin iki ayağında da mağlup etti.



