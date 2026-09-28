Fransa - Belçika biletleri nasıl alınır: UEFA Uluslar Ligi A fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

Fransa, 5 Ekim 2026'da UEFA Uluslar Ligi grup aşamasında Belçika'yı Saint-Denis'teki ikonik Stade de France'ta ağırlayacak. Yüksek profilli bu derbide, gruplarında zirve için mücadele eden Avrupa futbolunun iki devi karşı karşıya gelecek.

GOAL, bu maç için yerinizi ayırtmanız adına ihtiyaç duyduğunuz tüm temel bilgileri sunuyor. Biletlerin nereden alınacağını, fiyat detaylarını ve biletinizi bugün nasıl alabileceğinizi öğrenin.

Fransa - Belçika UEFA Uluslar Ligi A maçı ne zaman başlayacak?

Fransa - Belçika maçı Saint-Denis'teki Stade de France'ta oynanacak, başlama saati ise tarihe yaklaştıkça netleşecek.

UEFA Nations League A - Hafta 4 5 Eki 2026 - 14:45 Stade de France

Fransa - Belçika Erkekler Uluslar Ligi biletleri nereden alınır?

Resmî maç biletleri, Fransa millî takımının iç saha maçlarındaki birincil satışları yürüten Fransa Futbol Federasyonu'nun (FFF) bilet satış portalı üzerinden doğrudan satın alınabilir. Resmî portal, ön satış ve genel satış dönemlerinde nominal fiyatlı biletleri almak için ilk adresinizdir.

Resmî sitedeki ilanlar tükenmişse, Ticombo gibi ikincil platformlar başvurabileceğiniz seçeneklerdir.

Fransa - Belçika Erkekler Uluslar Ligi biletleri ne kadar?

FFF'nin resmî internet sitesinde standart bilet fiyatları, kalelerin arkasındaki genel kategori koltuklar için 25 €'dan başlıyor. Fiyatlar, Stade de France içindeki konum ve kategoriye göre artıyor.

Ticombo gibi ikincil pazar yerlerinde ise ikinci el bilet fiyatları şu anda koltuk başına 86 €'dan başlıyor. Fiyatlar, anlık müsaitlik durumuna ve taraftar talebine göre değişiklik gösteriyor.

Fransa - Belçika UEFA Uluslar Ligi A: Bilmeniz gereken her şey

Fransa - Belçika form durumu

Fransa, son beş maçının üçünü kazandı, ikisini kaybetti; bu süreçte 10 gol atıp 8 gol yedi. Son karşılaşmasını Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere'ye 4-6 kaybederek tamamladı. Bu sonucun öncesinde de üçüncülük play-off'unda İspanya'ya 0-2 mağlup oldu. Fransa, bu aksiliklerden önce ise Fas'ı 2-0, Paraguay'ı 1-0 ve İsveç'i 3-0 yenerek hücum kalitesini ortaya koydu.

Belçika'nın son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet çıktı. Son sonucu, Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'ya karşı alınan 2-1'lik yenilgi oldu. Bunun öncesinde ABD'yi 4-1, Senegal'i 3-2 mağlup etti ve Yeni Zelanda karşısında 5-1'lik net bir galibiyet aldı. Belçika, bu beş karşılaşmada 11 gol attı ve 8 gol yedi; İran ile golsüz berabere kaldığı maç, skor üretemediği tek karşılaşma oldu.

Fransa - Belçika: Son kafa kafaya maçların karnesi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, Ekim 2024'te Brüksel'de oynanan bir UEFA Uluslar Ligi A maçında Fransa'nın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. İki ekip arasındaki son beş maçta Fransa dört kez kazanırken, Belçika'nın tek galibiyeti 2018 Dünya Kupası yarı finalinde geldi. Fransa ayrıca Belçika'yı 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda ve 2021 Uluslar Ligi eşleşmesinin iki ayağında da mağlup etti.



