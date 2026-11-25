FK Kauno Zalgiris, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Kaunas'taki Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda Freiburg'u ağırlayacak.

Avrupa kupalarında daha önce karşılaşmayan iki takım, Darius ve Girėnas Stadyumu'ndaki maça aralarında hiçbir karşılaşma geçmişi olmadan çıkacak. Litvanya kulübü Kauno Zalgiris için Bundesliga'nın düzenli olarak üst sıralarında mücadele eden bir takımı ağırlamak, önemli bir dönüm noktası ve Almanya'nın en üst düzeyinden bir rakibe karşı ender bir sınav olacak.

FK Kauno Zalgiris - Freiburg maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL sizin için derledi.

FK Kauno Zalgiris - Freiburg Konferans Ligi maçı ne zaman başlayacak?

FK Kauno Zalgiris - Freiburg maçı, 17 Aralık 2026 Perşembe günü Kaunas'taki Dariaus ir Gireno Stadyumu'nda oynanacak.

FK Kauno Zalgiris - Freiburg Konferans Ligi biletleri nasıl alınır?

Yaklaşan FK Kauno Zalgiris - Freiburg Konferans Ligi maçı için bilet alma seçenekleri şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

Resmî kulüp bilet satış kanalı (Kauno Zalgiris): En doğrudan ve güvenli yöntem, FK Kauno Zalgiris'in resmî internet sitesini veya belirlediği bilet satış ortağının platformunu kullanmak.

En doğrudan ve güvenli yöntem, FK Kauno Zalgiris'in resmî internet sitesini veya belirlediği bilet satış ortağının platformunu kullanmak. SC Freiburg deplasman tribünü: Alman konuk takımı destekliyorsanız deplasman tribünü biletleri, UEFA'nın deplasman tribünü kurallarına uygun olarak kulübe kayıtlı üyeler ve kombine sahipleri için doğrudan SC Freiburg'un resmî bilet portalı üzerinden dağıtılıyor.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Resmî kulüp kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabiliyor. Bu platformlar, ilk satıştaki biletler tükendiğinde taraftarların yaklaşan Konferans Ligi maçları için bilet alıp satmasına imkân tanıyor.

FK Kauno Zalgiris - Freiburg Konferans Ligi biletleri ne kadar?

FK Kauno Zalgiris - Freiburg Konferans Ligi maçı için tahmini bilet fiyatları şöyle:

1. Resmî kulüp kanalları

Genel giriş / standart kategoriler: Fiyatlar genellikle 15 € ile 35 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. Yan tribün / orta bölüm koltukları: Fiyatlar genellikle 40 € ile 60 € arasında.

Fiyatlar genellikle arasında. VIP / ağırlama paketleri: Fiyatlar genellikle 80 € ile 120 € ve üzeri seviyelerinden başlıyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışındaki resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformları, biletleri piyasa talebine göre şu fiyatlardan listeliyor:

Kale arkası biletleri: Fiyatlar genellikle 50 € ile 65 € civarından başlıyor.

Fiyatlar genellikle civarından başlıyor. Yan tribün koltukları: Fiyatlar genellikle 85 € ile 160 € ve üzeri arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle arasında değişiyor. VIP bölümleri: Fiyatlar genellikle 100 € ile 130 € ve üzeri arasında değişiyor.

FK Kauno Zalgiris - Freiburg Konferans Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

FK Kauno Zalgiris ve Freiburg'un form durumu

Kauno Zalgiris, son beş maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Son maçında A Lyga'da FK TransINVEST'e 4-1 yenildi; Konferans Ligi'nde de Lugano'ya 3-0 mağlup oldu. Bu serideki tek galibiyetini, deplasmanda Hegelmann'ı 4-1 yenerek elde etti. Zalgiris, söz konusu beş maçta altı gol atıp on iki gol yedi.

Freiburg, son beş maçının dördünü kazandı, birini kaybetti. Konferans Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendikten sonra son maçında Bundesliga'da Union Berlin'i 2-0 mağlup etti. Bu süreçteki tek yenilgisini, kendisini 3-1 yenen Bayern Münih karşısında aldı. Freiburg, bu beş maçta yedi gol atıp altı gol yedi.

FK Kauno Zalgiris - Freiburg: Son karşılaşmalar

FK Kauno Zalgiris ile SC Freiburg arasında son beş karşılaşmaya ilişkin veri bulunmuyor. Bu, iki kulübün bu düzeydeki nadir karşılaşmalarından biri veya ilk resmî karşılaşması gibi görünüyor.