Fiorentina-Cagliari maçına bilet nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

Fiorentina, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Cagliari'yi Floransa'daki Artemio Franchi'de konuk edecek.

İki takımın 24 Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Cagliari, Stadio Artemio Franchi'de deplasmanda etkileyici bir 2-1'lik galibiyet elde etti. Takımlar, 2025-26 Serie A sezonunun daha önceki bölümünde de çekişmeli bir maçın ardından 1-1 berabere kalmıştı.

Fiorentina-Cagliari maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Fiorentina-Cagliari Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Fiorentina-Cagliari maçı, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Floransa'daki Artemio Franchi'de başlayacak.

Serie A - Hafta 14 7 Ara 2026 - 14:45 Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Cagliari Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Stadio Artemio Franchi'deki Fiorentina-Cagliari Serie A maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Kulübün resmî bilet satışı: Biletler doğrudan ACF Fiorentina'nın resmî internet sitesinden satın alınabilir. Bilet satış platformuna erişmek için ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletlerin tamamı tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Fiorentina-Cagliari Serie A maçının biletleri ne kadar?

Fiorentina-Cagliari Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

Curva / Kale arkası tribünleri: 20 € ile 35 € arası.

20 € ile 35 € arası. Maratona / Uzun kenar tribünleri: 40 € ile 75 € arası.

40 € ile 75 € arası. Tribuna / Premium koltuklar: 90 € ile 150 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

Curva bölümleri: 80 € ile 95 € arası.

80 € ile 95 € arası. Maratona bölümleri: 100 € ile 300 € ve üzeri.

100 € ile 300 € ve üzeri. Tribuna / VIP ağırlama: 350 € ile 700 € ve üzeri.

Fiorentina-Cagliari Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fiorentina ve Cagliari'nin form durumu

Fiorentina, son beş Serie A maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Sassuolo deplasmanında 4-2 kazandı; bundan önce Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Fiorentina daha önce de Inter, Como ve Genoa'ya kaybetti. Bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp on bir gol yedi.

Cagliari, son beş maçında yalnızca bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son olarak Lazio'ya 2-1 yenildi; bu süreçte Roma'ya 4-2, Bologna'ya da 0-2 mağlup oldu. Tek puanını Juventus ile 1-1 berabere kalarak aldı. Cagliari, beş maçta sekiz gol atıp on üç gol yedi.

Fiorentina-Cagliari: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da karşılaştı ve Cagliari, Artemio Franchi'de 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Cagliari üç, Fiorentina ise iki galibiyet aldı; ayrıca bir beraberlik de kaydedildi. Fiorentina'nın bu eşleşmedeki son galibiyeti, Mayıs 2024'te Cagliari deplasmanında aldığı 3-2'lik sonuçtu.