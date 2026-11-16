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Fiorentina-Cagliari maçına bilet nasıl alınır? Serie A bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika bilet satışları ve daha fazlası

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Tickets
Fiorentina
Cagliari
Serie A

Fiorentina, Serie A'da Cagliari ile karşılaşacak. İşte maç biletlerini nasıl alabileceğiniz.

Fiorentina, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Cagliari'yi Floransa'daki Artemio Franchi'de konuk edecek.

İki takımın 24 Ocak 2026'daki son lig karşılaşmasında Cagliari, Stadio Artemio Franchi'de deplasmanda etkileyici bir 2-1'lik galibiyet elde etti. Takımlar, 2025-26 Serie A sezonunun daha önceki bölümünde de çekişmeli bir maçın ardından 1-1 berabere kalmıştı.

Fiorentina-Cagliari maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları da dâhil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatıyor.

Fiorentina-Cagliari Serie A maçı ne zaman başlayacak?

Fiorentina-Cagliari maçı, 7 Aralık 2026 Pazartesi günü Floransa'daki Artemio Franchi'de başlayacak.

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Serie A - Hafta 14
Artemio Franchi, Firenze

Fiorentina-Cagliari Serie A maçının biletleri nasıl alınır?

Stadio Artemio Franchi'deki Fiorentina-Cagliari Serie A maçı için bilet satın alma seçenekleri şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Kulübün resmî bilet satışı: Biletler doğrudan ACF Fiorentina'nın resmî internet sitesinden satın alınabilir. Bilet satış platformuna erişmek için ücretsiz bir hesap oluşturmanız gerekir.

2. İkincil bilet satış platformları

  • İkincil bilet satış platformları: Kulübün resmî satış kanallarındaki biletlerin tamamı tükenirse genel giriş biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satıştaki bilet kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Serie A maçlarının biletlerini alıp satmasına olanak tanır.

Fiorentina-Cagliari Serie A maçının biletleri ne kadar?

Fiorentina-Cagliari Serie A maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulübün resmî satış kanalları

  • Curva / Kale arkası tribünleri: 20 € ile 35 € arası.
  • Maratona / Uzun kenar tribünleri: 40 € ile 75 € arası.
  • Tribuna / Premium koltuklar: 90 € ile 150 € ve üzeri.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulübün resmî satış kanallarındaki biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları biletleri piyasa talebine göre listeler:

  • Curva bölümleri: 80 € ile 95 € arası.
  • Maratona bölümleri: 100 € ile 300 € ve üzeri.
  • Tribuna / VIP ağırlama: 350 € ile 700 € ve üzeri.

Fiorentina-Cagliari Serie A maçı: Bilmeniz gereken her şey

Fiorentina ve Cagliari'nin form durumu

Fiorentina, son beş Serie A maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve üç mağlubiyet alarak bu karşılaşmaya çıkıyor. Son maçında Sassuolo deplasmanında 4-2 kazandı; bundan önce Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Fiorentina daha önce de Inter, Como ve Genoa'ya kaybetti. Bu beş maçlık süreçte yedi gol atıp on bir gol yedi.

Cagliari, son beş maçında yalnızca bir beraberlik ve dört mağlubiyet aldı. Son olarak Lazio'ya 2-1 yenildi; bu süreçte Roma'ya 4-2, Bologna'ya da 0-2 mağlup oldu. Tek puanını Juventus ile 1-1 berabere kalarak aldı. Cagliari, beş maçta sekiz gol atıp on üç gol yedi.

FIO

FIO - Form

COM
K1-3
INT
K2-1
ATA
B2-2
SAS
K2-4
JUV
B2-2
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/11
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
5/5
CGL

CGL - Form

MON
K4-0
BOL
K0-2
ROM
K4-2
LAZ
K2-1
FRC
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
4/12
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Fiorentina-Cagliari: Son karşılaşmalar

İki takım son olarak Ocak 2026'da karşılaştı ve Cagliari, Artemio Franchi'de 2-1 kazandı. Son beş karşılaşmada Cagliari üç, Fiorentina ise iki galibiyet aldı; ayrıca bir beraberlik de kaydedildi. Fiorentina'nın bu eşleşmedeki son galibiyeti, Mayıs 2024'te Cagliari deplasmanında aldığı 3-2'lik sonuçtu.

Kafa Kafaya

FiorentinaÇizimCagliari
3
1
1
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
MS
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
MS
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
2
MS
Serie A
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
1
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
MS
Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
Fiorentina badge
Fiorentina
FIO
3
MS
8Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı4/5

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