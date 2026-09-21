FIFA Kıtalararası Kupa 2026 biletleri nasıl alınır: Tarihler, bilet fiyatları ve daha fazlası

FIFA Kıtalararası Kupa, 2026'da üçüncü kez düzenlenecek ve dünya futbolunun altı kıtasal konfederasyonunun şampiyonlarını, sporun tartışmasız kulüpler dünya şampiyonunu belirlemek için bir araya getirecek. Paris Saint-Germain, Toluca, Mamelodi Sundowns, Al-Ahli ve Auckland FC turnuvadaki yerlerini şimdiden garantilerken, Güney Amerika temsilcisi yılın ilerleyen döneminde belli olacak.

GOAL, taraftarların aksiyonu takip edebilmesi ve satışa çıkar çıkmaz biletlerini ayırtabilmesi için gereken tüm detayları derledi.

FIFA Kıtalararası Kupa 2026 ne zaman?

Tarih ve Saat Karşılaşma Yer Biletler 26 Ağustos 2026 Afrika-Asya-Pasifik Kupası: Al-Ahli - Auckland FC Kral Abdullah Spor Şehri, Cidde, Suudi Arabistan Biletler TBC Afrika-Asya-Pasifik Kupası Finali: AFC/OFC galibi - Mamelodi Sundowns TBC Biletler Aralık 2026 (TBC) Amerikalar Derbisi: Toluca - Copa Libertadores şampiyonu TBC Biletler Aralık 2026 (TBC) FIFA Challenger Cup: Afrika-Asya-Pasifik Kupası galibi - Amerikalar Derbisi galibi TBC Biletler Aralık 2026 ortası (TBC) FIFA Kıtalararası Kupa Finali: Paris Saint-Germain - Challenger Cup galibi TBC Biletler

FIFA Kıtalararası Kupa 2026 biletleri nereden alınır?

Maçlar satışa çıktığında FIFA Kıtalararası Kupa 2026 biletlerini güvence altına almak için en iyi seçenek Ticombo. Platform, dünyanın dört bir yanındaki futbol karşılaşmaları için doğrulanmış biletler listeliyor; alıcı koruma garantileri ve güvenli ödeme işlemleri de her siparişe dahil. Tek yapmanız gereken gitmek istediğiniz maçı seçmek, kategori ve koltuk konumuna göre mevcut ilanlar arasından tercihinizi yapmak ve birkaç tıklamayla satın alma işlemini tamamlamak.

Bu arada Ticombo'yu takipte kalın; çünkü statlar ve tarihler netleşir netleşmez ilanlar ekleniyor. Önceki edisyonlarda biletler çok hızlı tükendiği için, ilanlar açıldığında hızlı davranmakta fayda var.

FIFA Kıtalararası Kupa 2026 biletleri ne kadar?

2026 için kesin fiyatlar henüz açıklanmadı, ancak yakın geçmiş taraftarlara faydalı bir rehber sunuyor. Katar'daki 2025 edisyonunda, FIFA'nın kendi genel satış biletleri erken turlar için 20 Katar riyali, yani yaklaşık 5 ABD doları gibi düşük bir fiyattan başlarken, yeniden satış platformlarında talep arttıkça çok daha geniş bir fiyat aralığı görüldü.

Kıtalararası Kupa finali için biletler, mevcut en ucuz koltuklarda yaklaşık 82 ABD doları seviyesinden, orta segment bir bilette yaklaşık ortalama 217 ABD doları seviyesine kadar çıktı.

Afrika-Asya-Pasifik Kupası ve Amerikalar Derbisi maçları genellikle turnuvaya giriş için en uygun fiyatlı seçenekler olurken, Challenger Cup ve final, taşıdıkları önem nedeniyle daha yüksek fiyatlarla sunuluyor. Ticombo'da fiyatlar gerçek zamanlı arz ve talebe göre değişiyor. Bu nedenle taraftarlar, biletler satışa çıkar çıkmaz ne kadar erken rezervasyon yaparsa mevcut en ucuz koltuğu yakalama şansı da o kadar artıyor. Platform ayrıca taraftarlara oturma kategorilerini yan yana karşılaştırma imkanı veriyor; böylece atmosferi kaçırmadan bütçeye uygun bir bilet bulmak kolaylaşıyor.

FIFA Kıtalararası Kupa 2026 hakkında bilmeniz gereken her şey

Kıtalararası Kupa, dört aşamalı ve beş maçlık bir formatı takip ediyor. Afrika-Asya-Pasifik Kupası turnuvanın açılışını yapıyor ve AFC ile CAF şampiyonlarını, Okyanusya temsilcisiyle iki maçlık mini bir eleme formatında eşleştiriyor; ev sahipliği hakkı ise her yıl Asya ve Afrika arasında dönüşümlü olarak değişiyor. Ardından Amerikalar Derbisi, CONCACAF Şampiyonlar Kupası galibi ile Copa Libertadores şampiyonunu tek maçta karşı karşıya getiriyor. Bu iki eşleşmenin galipleri, tarafsız bir sahada oynanan FIFA Challenger Cup'ta karşılaşıyor ve kazanan takım, önceki bir tur oynamadan doğrudan finale yükselen UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonuyla karşılaşma hakkı elde ediyor.

2026 için altı kontenjandan beşi şimdiden doldu. Al-Ahli, Cidde'de Machida Zelvia'yı yenerek AFC Şampiyonlar Ligi Elite şampiyonu olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı; Toluca, Tigres'i penaltılarla geçerek CONCACAF kontenjanını aldı; Mamelodi Sundowns, CAF Şampiyonlar Ligi finalinde AS FAR'ı mağlup oldu; Auckland FC ise ilk kez düzenlenen OFC Profesyonel Ligi'ni kazanarak Okyanusya biletini kaptı. Paris Saint-Germain, Budapeşte'de Arsenal karşısında Şampiyonlar Ligi'ni penaltılarla koruyarak Avrupa şampiyonu ve son Kıtalararası Kupa sahibi unvanıyla geliyor; bu da onların yeniden doğrudan finale gideceği anlamına geliyor. Kalan tek yer Güney Amerika'ya ait ve 2026 Copa Libertadores şampiyonu yılın ilerleyen bölümünde belli olacak.