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Feyenoord-Inter maçına bilet nasıl alınır? Şampiyonlar Ligi bilet fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

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Tickets
Feyenoord
Inter
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Inter ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğinizi öğrenin.

İki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki önceki resmî karşılaşmaları 2024-25 sezonunun eleme turlarında oynandı ve Inter Milan her iki maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Evinde oynayacak Feyenoord, De Kuip'in yoğun atmosferinden yararlanarak İtalyan devine karşı bu kez üstünlük kurmaya çalışacak.

Feyenoord-Inter maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil bilmeniz gereken her şeyi GOAL anlatsın.

Feyenoord-Inter Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Feyenoord-Inter maçı, 3 Kasım 2026 Salı günü Rotterdam'daki De Kuip'te başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 4
de Kuip

Feyenoord-Inter Şampiyonlar Ligi maçı için bilet nasıl alınır?

Feyenoord-Inter Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın alabileceğiniz standart seçenekler şöyle:

  • Kulübün resmî bilet satış sitesi: Ev sahibi takımın taraftarları için başlıca yöntem, biletleri doğrudan Feyenoord'un resmî bilet satış sitesinden almak. Satışlar genellikle önce kulüp üyelerine öncelik tanınarak başlıyor.
  • Inter Milan'ın resmî bilet satış kanalları: Deplasman taraftarları, kendilerine ayrılan tribün biletleri ve seyahat paketlerine ilişkin bilgiler için Inter Milan'ın resmî bilet satış kanallarını kontrol edebilir.
  • İkincil bilet satış platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet satış platformlarında bulunabilir.

Feyenoord-Inter Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Feyenoord-Inter Milan Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

  • Genel satış (üye/öncelikli satış): Feyenoord'un resmî kulüp sitesi üzerinden satılan standart koltukların fiyatı, tribündeki konuma ve kulüp üyeliği durumuna büyük ölçüde bağlı olarak yaklaşık 40 € ile 110 € arasında değişiyor.
  • Deplasman tribünü kontenjanı: Inter Milan'ın resmî bilet satış kanalları üzerinden seyahat edecek taraftarlara doğrudan satılan deplasman tribünü biletleri, konuk taraftarlar için UEFA'nın belirlediği bilet fiyatı üst sınırlarına uygun olarak genellikle 45 € ile 75 € arasında fiyatlandırılıyor.

2. İkincil bilet satış platformları

Kulüplerin doğrudan satışlarında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet satış platformları, biletleri piyasa talebine göre listeliyor:

  • Kale arkası / daha az merkezî koltuklar: Ev sahibi veya tarafsız seyircilere ayrılan tribünlerin uç blokları ve üst katları için 140 € ile 230 €.
  • Yan tribünlerde standart koltuklar: Olympiatribune ve Maastribune'nin üst katlarındaki yan açıdan görüş sunan koltuklar için 200 € ile 330 €.
  • Alt kat / merkezî koltuklar: Orta saha çizgisine daha yakın, iyi görüş açısına sahip koltuklar için 290 € ile 470 € ve üzeri.
  • VIP ve ağırlama paketleri: Loca erişimi, yemek ve özel imkânlarla birlikte sunulan üst düzey koltuklar için 440 € ile 1.500 € ve üzeri.

Feyenoord-Inter Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Feyenoord ve Inter'in form durumu

Feyenoord, son beş resmî maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Eredivisie'de FC Utrecht'i 5-0 yendi; aynı ligde PEC Zwolle'yi de 7-0 mağlup etti. Bu serideki tek olumsuz sonuç, Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısında alınan 5-1'lik yenilgiydi. Feyenoord, beş maçta 17 gol atıp dokuz gol yedi. Bu rakamlar, takımın açık ve hücuma dönük oyun tarzını yansıtıyor.

Inter, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Serie A'da Roma ile 2-2 berabere kaldı; bundan önce Udinese'yi 5-3 yendi. Tek yenilgisini Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid karşısında aldı. Inter, bu beş maçta 12 gol atıp 11 gol yiyerek hem hücumdaki etkisini hem de savunmadaki kırılganlığını gösterdi.

FEY

FEY - Form

UTR
K5-0
AZ
K2-0
COM
K3-2
TEL
K3-4
BET
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
14/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5
INT

INT - Form

LUM
K2-0
PAR
K3-0
CLB
K3-4
BOL
K1-3
SHK
K1-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/5
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
2/5

Feyenoord-Inter: Son karşılaşmalar

İki kulüp, 2024-25 Şampiyonlar Ligi'nde iki kez karşılaştı ve Inter her iki maçı da kazandı. Son karşılaşma, Mart 2025'te San Siro'da Inter'in 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Inter, aynı eşleşmenin daha önce De Kuip'te oynanan maçını da 2-0 kazanmıştı. İki takım arasında bilinen dört karşılaşmada Inter'in üstünlüğü bulunuyor. Ancak Feyenoord, 2002'deki bir Avrupa Ligi eşleşmesinde San Siro'da 1-0 galip gelmişti.

Kafa Kafaya

FeyenoordÇizimInter
1
1
2
Şampiyonlar Ligi
Inter badge
Inter
INT
2
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
MS
Şampiyonlar Ligi
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
0
Inter badge
Inter
INT
2
MS
Ligi Europa
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
2
Inter badge
Inter
INT
2
MS
Ligi Europa
Inter badge
Inter
INT
0
Feyenoord badge
Feyenoord
FEY
1
MS
4Attığı Gol6
Maç 2.5 üstü golle bitti2/4
Her iki takım da gol attı2/4
#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
3300145+99
K
K
K
2
Aston VillaAston VillaAVL
3300123+99
K
K
K
3
LiverpoolLiverpoolLIV
3300127+59
K
K
K
4
Real MadridReal MadridRMA
3300105+59
K
K
K
5
Real BetisReal BetisBET
330074+39
K
K
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
321072+57
B
K
K
7
ArsenalArsenalARS
321062+47
B
K
K
8
BarcelonaBarcelonaBAR
3201116+56
K
K
K
9
ComoComoCOM
3201105+56
K
K
K
10
M.CityM.CityMCI
320195+46
K
K
K
11
Club BruggeClub BruggeCLB
320196+36
K
K
K
12
Sporting CPSporting CPSCP
320174+36
K
K
K
13
DortmundDortmundBVB
320154+16
K
K
K
14
Bayern MünihBayern MünihFCB
3120105+55
B
B
K
15
RomaRomaROM
311185+34
K
K
B
16
Atletico MadridAtletico MadridATM
311143+14
B
K
K
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
311143+14
K
K
B
18
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
31112204
K
K
B
19
VillarrealVillarrealVIL
31028803
K
K
K
20
InterInterINT
310256-13
K
K
K
20
M. UnitedM. UnitedMUN
310256-13
K
K
K
22
SSC NapoliSSC NapoliNAP
310257-23
K
K
K
23
GalatasarayGalatasarayGAL
310269-33
K
K
K
24
LASKLASKLAS
310269-33
K
K
K
25
Sabah FKSabah FKSAB
310236-33
K
K
K
26
FeyenoordFeyenoordFEY
310248-43
K
K
K
27
LensLensRCL
310237-43
K
K
K
28
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
310249-53
K
K
K
29
AEK AthensAEK AthensAEK
310238-53
K
K
K
29
RB LeipzigRB LeipzigRBL
310238-53
K
K
K
31
FenerbahçeFenerbahçeFB
302139-62
B
K
B
32
Slavia PragSlavia PragSLP
301247-31
B
K
K
33
VikingVikingVIK
301259-41
K
B
K
34
FC PortoFC PortoPOR
300326-40
K
K
K
35
LilleLilleLIL
3003410-60
K
K
K
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
3003113-120
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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