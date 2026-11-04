Feyenoord, 24 Kasım 2026 Salı günü Rotterdam'daki De Kuip'te FC Porto'yu ağırlayacak.

İki takım daha önce 2019-20 UEFA Avrupa Ligi sezonunun grup aşamasında karşılaşmıştı. Feyenoord, 2019'da Rotterdam'da oynanan maçta Portekiz temsilcisini De Kuip'te 2-0 mağlup etmişti.

Feyenoord-FC Porto maçının biletlerini nereden alabileceğiniz ve fiyatları dâhil, bilmeniz gereken her şeyi GOAL olarak anlatalım.

Feyenoord-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Feyenoord-FC Porto maçı, 24 Kasım 2026 Salı günü Rotterdam'daki De Kuip'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 5 24 Kas 2026 - 15:00 de Kuip

Feyenoord-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının biletleri nasıl alınır?

Feyenoord-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının biletlerini satın alabileceğiniz seçenekler ve kanallar şöyle:

1. Kulüplerin resmî kanalları

Kulüplerin resmî bilet satış kanalları: Ev sahibi tribünleri için ayrılan kontenjanlardan veya üyelere öncelikli satış kapsamında biletleri doğrudan Feyenoord'un resmî internet sitesinden satın alabilirsiniz. Deplasman taraftarlarına ayrılan bölümde yer arayanlar ise biletlerin satış durumunu ve ayrılan kontenjanı doğrudan FC Porto'nun resmî bilet satış portalından kontrol etmeli.

2. İkincil bilet pazarları

İkincil bilet platformları: Kulüplerin resmî kanallarındaki biletler tamamen tükenirse genel satış biletleri çoğu zaman StubHub gibi ikincil bilet platformlarında bulunabilir. Bu platformlar, ilk satış kontenjanları tükendiğinde taraftarların yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçları için bilet alıp satmasına olanak tanır.

Feyenoord-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçının biletleri ne kadar?

Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Feyenoord-FC Porto maçının bilet fiyatları, biletleri kulüplerin resmî kanallarından mı yoksa ikincil bilet pazarından mı aldığınıza göre değişiyor.

1. Kulüplerin resmî kanalları

Genel satış kontenjanı ve üyelere satış: Fiyatlar genellikle yaklaşık 45 € ile 110 € arasında değişiyor.

Fiyatlar genellikle yaklaşık arasında değişiyor. Deplasman tribünleri: Fiyatlar genellikle UEFA'nın deplasman taraftarları için uyguladığı standart fiyat tavanlarına uygun olarak 50 € ile 70 € civarında seyrediyor.

2. İkincil bilet pazarları

Kulüplerin ilk satışında resmî biletler tükenirse StubHub gibi ikincil bilet platformlarında biletler piyasa talebine göre satışa sunuluyor:

Standart ilanlar: Üst kattaki kale arkası koltuklar için fiyatlar yaklaşık 120 € ile 130 € seviyesinden başlıyor.

Üst kattaki kale arkası koltuklar için fiyatlar yaklaşık seviyesinden başlıyor. Premium ve uzun kenar koltukları: Fiyatlar genellikle 200 € ile 360 € ve üzeri seviyelerde oluyor; maç günü yaklaştıkça talebe ve bilet bulunabilirliğine göre değişiyor.

Feyenoord-FC Porto Şampiyonlar Ligi maçı: Bilmeniz gereken her şey

Feyenoord ve FC Porto'nun form durumu

Feyenoord, bu maça çıktığı son beş resmî karşılaşmanın dördünü kazanarak geliyor. Bu süreçteki tek yenilgisi, Şampiyonlar Ligi'nde Real Betis'e karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyetti. Bu yenilgiden önceki son maçında ise Eredivisie'de Telstar deplasmanında zorlu bir mücadele sonunda 3-4 kazanmıştı. Daha önce Şampiyonlar Ligi'nde Como'yu 3-2, ligde ise FC Utrecht'i 5-0 mağlup ederek sezonuna damga vuran hücum performansını ortaya koymuştu. Feyenoord, bu beş maçta 15 gol atıp yedi gol yedi.

Porto'nun son beş maçındaki tablo ise daha karışık. Üç galibiyet ve iki mağlubiyet alan Porto'nun iki yenilgisi de Şampiyonlar Ligi'nde geldi: Real Betis'e 3-2, Avrupa'daki son maçında ise PSV Eindhoven'a 1-0 kaybetti. Ligdeki formu daha iyi: Liga Portugal'da Maritimo'yu 2-1, Benfica'yı ise 3-1 yenmesi, Farioli'nin elindeki kaliteyi gösteriyor. Porto, bu beş karşılaşmada yedi gol atıp dört gol yedi.

Feyenoord-FC Porto: Son karşılaşmalar

İki takım arasındaki karşılaşma sayısı az olsa da mevcut sonuçlar, Feyenoord'un kendi sahasında üstün olduğunu gösteriyor. Son karşılaşmalarında Feyenoord, Ekim 2019'da Avrupa Ligi'nde Porto'yu De Kuip'te 2-0 mağlup etti. Porto ise aynı sezonun ilerleyen döneminde Portekiz'de oynanan rövanş maçını 3-2 kazandı. İki takım arasında kayıtlara geçen diğer tek karşılaşma, 2007'de oynanan ve golsüz sona eren bir hazırlık maçıydı. Bu üç maçın sonuçları birbirine yakın olsa da Feyenoord'un Porto karşısındaki iç saha performansı, De Kuip'te ona tarihsel açıdan küçük bir avantaj sağlıyor.