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Şampiyonlar Ligi
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de Kuip
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Feyenoord - Como maçının biletleri nasıl alınır: Şampiyonlar Ligi fiyatları, maç bilgileri, son dakika satışları ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Feyenoord
Como
Şampiyonlar Ligi

Feyenoord, Şampiyonlar Ligi'nde Como ile karşı karşıya geliyor. Biletlerinizi nasıl alabileceğiniz burada.

Feyenoord, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Rotterdam'daki De Kuip'te Como ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord, açılış maçında deplasmanda Barcelona'ya 5-1 kaybettikten sonra kendi sahasında toparlanmayı hedefleyecek. Bu arada İtalyan ekibi Como 1907, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında RB Leipzig'i 4-1 mağlup etmesinin ardından bu karşılaşmaya özgüvenli geliyor.

Bırakın GOAL, Feyenoord - Como maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Feyenoord - Como maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Rotterdam'daki De Kuip'te başlayacak.

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Şampiyonlar Ligi - Hafta 2
de Kuip

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

14 Ekim 2026'da Rotterdam'daki De Kuip'te oynanacak Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

  • Feyenoord Resmi Bilet Mağazası: Bilet satın almanın en güvenilir ve en ucuz yolu, doğrudan Feyenoord'un resmi bilet satış sitesi (tickets.feyenoord.com) üzerinden işlem yapmaktır. Kayıt olmak ve satın alma işlemi gerçekleştirmek için ücretsiz bir "My Feyenoord" hesabı oluşturmanız gerekecek.
  • Öncelik ve satış pencereleri: Resmi satışlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli erişim ilk olarak Feyenoord kombine sahiplerine ve resmi kulüp üyelerine verilir.

2. Yeniden satış platformları

  • Feyenoord Ticket Exchange: Resmi maç biletleri tükenirse, kombine sahiplerinin koltuklarını yasal olarak nominal değer üzerinden yeniden sattığı resmi Feyenoord Ticket Exchange platformunu kontrol edin.

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

De Kuip'te oynanacak Feyenoord - Como UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri resmi kanallar üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmi kulüp fiyatlandırması (nominal değer)

  • Standart koltuklar: Feyenoord tarafından doğrudan satılan resmi biletler genellikle 35 € ile 85 € arasında değişir.
  • Kategori 1 ve premium koltuklar: Sahanın kenarı boyunca veya üst tribünlerde yer alan en iyi koltuklar 85 € ile 130 € arasında değişir.
  • VIP ve hospitality paketleri: Premium hospitality paketleri genellikle 250 € ile 500 €+ seviyesinden başlar ve buna yiyecek, içecek ve lounge erişimi dahildir.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Resmi biletler tükenirse, taraftarlar maç için koltuk bulmak adına StubHub gibi ikincil bilet platformlarına yönelebilir.

  • Başlangıç fiyatı: Şampiyonlar Ligi maçlarına olan yüksek talep ve sınırlı genel satış nedeniyle, doğrulanmış yeniden satış pazarlarındaki temel biletler şu anda yaklaşık 100 € ile 175 € seviyesinden başlıyor.
  • Ortalama koltuklar: Yeniden satış sitelerinde orta seviye uzun kenar koltuklarının ortalaması yaklaşık 180 € ile 300 € civarında.

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Feyenoord - Como form durumu

Feyenoord, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Eredivisie'de PEC Zwolle'ı 7-0 gibi net bir skorla geçti, ancak bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 5-1 yenildi. Bu süreçte NEC Nijmegen deplasmanında 3-1, Cambuur deplasmanında ise 5-2 kazandı.

Como, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Son sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı alınan 4-1'lik galibiyetti; ayrıca Genoa karşısında Serie A'da 4-1 ve Napoli deplasmanında 2-1 kazandı. Bu seride kaybedilen tek puanlar, Udinese ile 1-1'lik beraberlik ve Liverpool ile oynanan hazırlık maçındaki 0-0'lık beraberlikten geldi.

FEY

FEY - Form

HAA
B2-2
NEC
K1-3
BAR
K5-1
ZWO
K0-7
UTR
K5-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
18/8
2,5 golün üzerindeki maçlar
5/5
Her iki takım da gol attı
3/5
COM

COM - Form

NAP
K1-2
GEN
K1-4
RBL
K4-1
PAR
K2-1
FRC
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
4/5

Feyenoord - Como: Son karşılıklı maç kaydı

Bu karşılaşma için Feyenoord ile Como arasında şu anda karşılıklı maç verisi bulunmuyor.

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
K
2
Bayern MünihBayern MünihFCB
110050+53
K
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
K
4
M. UnitedM. UnitedMUN
110040+43
K
5
ComoComoCOM
110041+33
K
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
K
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
K
8
M.CityM.CityMCI
110020+23
K
9
LensLensRCL
110032+13
K
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
K
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
K
12
DortmundDortmundBVB
110032+13
K
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
K
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
K
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
K
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
K
17
RomaRomaROM
10101101
B
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
B
19
PSV EindhovenPSV EindhovenPSV
10101101
B
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
B
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
K
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
K
22
Slavia PragSlavia PragSLP
100123-10
K
22
LilleLilleLIL
100123-10
K
25
InterInterINT
100112-10
K
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
K
27
LASKLASKLAS
100101-10
K
27
SSC NapoliSSC NapoliNAP
100101-10
K
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
K
29
VikingVikingVIK
100113-20
K
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
K
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
K
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
K
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
K
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
K
36
Bodoe/GlimtBodoe/GlimtBOD
100105-50
K
1/8 Turuna Yükselme

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