Feyenoord, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Rotterdam'daki De Kuip'te Como ile karşı karşıya gelecek.

Feyenoord, açılış maçında deplasmanda Barcelona'ya 5-1 kaybettikten sonra kendi sahasında toparlanmayı hedefleyecek. Bu arada İtalyan ekibi Como 1907, Şampiyonlar Ligi'ndeki açılış maçında RB Leipzig'i 4-1 mağlup etmesinin ardından bu karşılaşmaya özgüvenli geliyor.

Bırakın GOAL, Feyenoord - Como maçının biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları dahil bilmeniz gereken her şeyi size sunsun.

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman başlayacak?

Feyenoord - Como maçı, 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Rotterdam'daki De Kuip'te başlayacak.

Şampiyonlar Ligi - Hafta 2 14 Eki 2026 - 12:45 de Kuip

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi biletleri nasıl alınır?

14 Ekim 2026'da Rotterdam'daki De Kuip'te oynanacak Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi maçı için bilet satın almak adına şu seçenekleri takip edebilirsiniz:

1. Resmi kulüp kanalları

Feyenoord Resmi Bilet Mağazası: Bilet satın almanın en güvenilir ve en ucuz yolu, doğrudan Feyenoord'un resmi bilet satış sitesi (tickets.feyenoord.com) üzerinden işlem yapmaktır. Kayıt olmak ve satın alma işlemi gerçekleştirmek için ücretsiz bir "My Feyenoord" hesabı oluşturmanız gerekecek.

Öncelik ve satış pencereleri: Resmi satışlar genellikle maçtan birkaç hafta önce açılır. Kalan biletler genel satışa çıkmadan önce öncelikli erişim ilk olarak Feyenoord kombine sahiplerine ve resmi kulüp üyelerine verilir.

2. Yeniden satış platformları

Feyenoord Ticket Exchange: Resmi maç biletleri tükenirse, kombine sahiplerinin koltuklarını yasal olarak nominal değer üzerinden yeniden sattığı resmi Feyenoord Ticket Exchange platformunu kontrol edin.

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi biletleri ne kadar?

De Kuip'te oynanacak Feyenoord - Como UEFA Şampiyonlar Ligi maçının bilet fiyatları, biletleri resmi kanallar üzerinden mi yoksa ikincil yeniden satış platformlarından mı satın aldığınıza bağlı olarak değişiyor:

1. Resmi kulüp fiyatlandırması (nominal değer)

Standart koltuklar: Feyenoord tarafından doğrudan satılan resmi biletler genellikle 35 € ile 85 € arasında değişir.

Kategori 1 ve premium koltuklar: Sahanın kenarı boyunca veya üst tribünlerde yer alan en iyi koltuklar 85 € ile 130 € arasında değişir.

VIP ve hospitality paketleri: Premium hospitality paketleri genellikle 250 € ile 500 €+ seviyesinden başlar ve buna yiyecek, içecek ve lounge erişimi dahildir.

2. İkincil ve yeniden satış platformları

Resmi biletler tükenirse, taraftarlar maç için koltuk bulmak adına StubHub gibi ikincil bilet platformlarına yönelebilir.

Başlangıç fiyatı: Şampiyonlar Ligi maçlarına olan yüksek talep ve sınırlı genel satış nedeniyle, doğrulanmış yeniden satış pazarlarındaki temel biletler şu anda yaklaşık 100 € ile 175 € seviyesinden başlıyor.

Ortalama koltuklar: Yeniden satış sitelerinde orta seviye uzun kenar koltuklarının ortalaması yaklaşık 180 € ile 300 € civarında.

Feyenoord - Como Şampiyonlar Ligi: Bilmeniz gereken her şey

Feyenoord - Como form durumu

Feyenoord, son beş maçında üç galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Son maçında Eredivisie'de PEC Zwolle'ı 7-0 gibi net bir skorla geçti, ancak bunun öncesinde Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya 5-1 yenildi. Bu süreçte NEC Nijmegen deplasmanında 3-1, Cambuur deplasmanında ise 5-2 kazandı.

Como, tüm kulvarlardaki son beş maçının üçünü kazandı ve ikisinde berabere kaldı. Son sonucu, Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı alınan 4-1'lik galibiyetti; ayrıca Genoa karşısında Serie A'da 4-1 ve Napoli deplasmanında 2-1 kazandı. Bu seride kaybedilen tek puanlar, Udinese ile 1-1'lik beraberlik ve Liverpool ile oynanan hazırlık maçındaki 0-0'lık beraberlikten geldi.

Feyenoord - Como: Son karşılıklı maç kaydı

Bu karşılaşma için Feyenoord ile Como arasında şu anda karşılıklı maç verisi bulunmuyor.